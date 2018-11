Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő este, nem sokkal 21 óra előtt technikai hiba lépett fel a Facebookon.","shortLead":"Hétfő este, nem sokkal 21 óra előtt technikai hiba lépett fel a Facebookon.","id":"20181119_facebook_messenger_nem_mukodik_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881adace-46f0-4bb4-b0bf-d0c68ec9824d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_facebook_messenger_nem_mukodik_hiba","timestamp":"2018. november. 19. 21:00","title":"Baj van, elromlott a Facebook Messenger, nem mennek át az üzenetek [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1f2575-e702-4100-b829-c5e86f9bc712","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dél-szudáni lány ötszáz tehénért, három autóért és tízezer dollárért kelt el. ","shortLead":"A dél-szudáni lány ötszáz tehénért, három autóért és tízezer dollárért kelt el. ","id":"20181121_A_Facebookon_lehetett_licitalni_egy_16_eves_afrikai_menyasszonyra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1f2575-e702-4100-b829-c5e86f9bc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddfa11c-73e2-4c3d-900b-1445debd0258","keywords":null,"link":"/elet/20181121_A_Facebookon_lehetett_licitalni_egy_16_eves_afrikai_menyasszonyra","timestamp":"2018. november. 21. 11:52","title":"A Facebookon lehetett licitálni egy 16 éves afrikai menyasszonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"„Óriási összegeket mostunk tisztára, melyek jórészt Oroszországból érkeztek” – vallotta Koppenhágában a parlament előtt a Danske bank baltikumi exfőnöke, aki lerántotta a leplet az eddigi legnagyobb pénzmosási botrányról, mely legalább annyira kínos Putyin elnöknek, mint azoknak a nagy nyugati bankoknak, melyek részt vettek benne.","shortLead":"„Óriási összegeket mostunk tisztára, melyek jórészt Oroszországból érkeztek” – vallotta Koppenhágában a parlament előtt...","id":"20181120_Nem_hianyzik_Putyinnak_800_milliard_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3ff598-6210-47d7-b3aa-50ac67da6d63","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Nem_hianyzik_Putyinnak_800_milliard_euro","timestamp":"2018. november. 20. 14:07","title":"Nem hiányzik Putyinnak 800 milliárd euró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f7e087-b13c-425a-aa93-1630af7f0f44","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"A Lenovo Yamato Labs nevű részlegének szakértői tényleg elmennek a falig, ha arról van szó, hogy válogatott kínzásokat találjanak ki a laptopok számára. A kíméletlen teszteknek köszönhető, hogy a ThinkPad gépeket a mai napig a legszélsőségesebb körülmények között használják, a világűrtől az óceánok legsötétebb mélységeiig bezárólag. Lássuk, mi mindent bírnak ki ezek a gépek, amelyektől a jóérzésű felhasználók alighanem elsápadnak.","shortLead":"A Lenovo Yamato Labs nevű részlegének szakértői tényleg elmennek a falig, ha arról van szó, hogy válogatott kínzásokat...","id":"lenovo_20181116_Nezni_is_rossz_Ilyen_a_laptopok_pokla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2f7e087-b13c-425a-aa93-1630af7f0f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a7ba02-af87-426c-8249-6755d1606614","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181116_Nezni_is_rossz_Ilyen_a_laptopok_pokla","timestamp":"2018. november. 20. 07:28","title":"Nézni is rossz! Ilyen a laptopok pokla!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"cc19b0ac-40c9-4efd-9b53-5b36ea6cfcf9","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék úgy vizsgálja a múzeumi negyedet építő Városliget Zrt. tevékenységét 2012-től, hogy a cég akkor még gazdasági tevékenységet nem is végzett. Az átvilágítást amúgy másfél éve indították, de a jelentés még mindig nem készült el.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék úgy vizsgálja a múzeumi negyedet építő Városliget Zrt. tevékenységét 2012-től, hogy a cég akkor...","id":"20181120_Idocsapda_ujabb_rejtely_a_Varosliget_Zrt_ASZvizsgalata_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc19b0ac-40c9-4efd-9b53-5b36ea6cfcf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e020287-c84a-4850-a1d0-cfb5a72ab3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Idocsapda_ujabb_rejtely_a_Varosliget_Zrt_ASZvizsgalata_korul","timestamp":"2018. november. 21. 13:29","title":"Időcsapda: újabb rejtély a Városliget Zrt. ÁSZ-vizsgálata körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés mentelmi bizottsága elutasította a Demokratikus Koalíció kezdeményezését: nem indul vagyonnyilatkozati eljárás Orbán Viktor miniszterelnök ellen.","shortLead":"Az Országgyűlés mentelmi bizottsága elutasította a Demokratikus Koalíció kezdeményezését: nem indul vagyonnyilatkozati...","id":"20181121_nem_vizsgaljak_orban_vagyonnyilatkozatat_a_luxusrepulesei_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82ebc7c-147f-4030-8411-88f688dfe102","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_nem_vizsgaljak_orban_vagyonnyilatkozatat_a_luxusrepulesei_miatt","timestamp":"2018. november. 21. 13:13","title":"Nem vizsgálják Orbán vagyonnyilatkozatát a luxusrepülései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 22 éves férfit Milánóban fogták el, miután közölte, hogy \"készen áll a harcra\".","shortLead":"A 22 éves férfit Milánóban fogták el, miután közölte, hogy \"készen áll a harcra\".","id":"20181121_Orizetbe_vettek_a_terrorizmust_hirdeto_egyiptomit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db85f01-6dfd-43f8-8897-d425044108fe","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Orizetbe_vettek_a_terrorizmust_hirdeto_egyiptomit","timestamp":"2018. november. 21. 10:27","title":"Őrizetbe vették Milánóban a terrorizmust hirdető egyiptomit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0141efbe-3d1c-4386-82bf-fddb91b13c13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikértük az Országgyűlés Hivatalától az adatokat arról, hány alkalmazottat foglalkoztatnak a képviselők, illetve mennyit fizetnek nekik. Kiderült, a KDNP-s Aradszki András egyik munkatársa 1,63 millió forintot keres havonta. Nem panaszkodhatnak a Fidesz frakciót vezető Kocsis Máté segítői sem, akik – ha valamiért össze kellene gyűlniük – a képviselői irodaház legnagyobb termébe sem férnének be. A kormánypárti politikusok, illetve a frakciók összesen majdnem 700 alkalmazottat foglalkoztatnak. \r

","shortLead":"Kikértük az Országgyűlés Hivatalától az adatokat arról, hány alkalmazottat foglalkoztatnak a képviselők, illetve...","id":"20181120_Kepviseloi_alkalmazottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0141efbe-3d1c-4386-82bf-fddb91b13c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf346c43-f02d-4bdb-b8a1-4a79bff44705","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Kepviseloi_alkalmazottak","timestamp":"2018. november. 20. 11:35","title":"A miniszterelnökénél magasabb bért fizet alkalmazottjának egy KDNP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]