[{"available":true,"c_guid":"9d3d4e6b-72d4-405d-ae38-8236d904e246","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mutáció vagy betegség miatt bunda nélkül kénytelen élni.","shortLead":"Mutáció vagy betegség miatt bunda nélkül kénytelen élni.","id":"20181123_Mosomedve_volt_a_floridai_chupacabra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d3d4e6b-72d4-405d-ae38-8236d904e246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb803f1-ee25-4e94-a4df-c7aa94439327","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Mosomedve_volt_a_floridai_chupacabra","timestamp":"2018. november. 23. 09:52","title":"Mosómedve volt a floridai chupacabra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél profibb színi leckékkel nem készülhetünk karácsonyra.","shortLead":"Ennél profibb színi leckékkel nem készülhetünk karácsonyra.","id":"20181120_Benedict_Cumberbatch_megtanit_hogyan_reagaljunk_a_rettenetes_ajandekokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fc71a0-e830-4d59-b256-e4193068dbf3","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Benedict_Cumberbatch_megtanit_hogyan_reagaljunk_a_rettenetes_ajandekokra","timestamp":"2018. november. 22. 09:00","title":"Nem tudja, hogy reagáljon a rettenetes karácsonyi ajándékokra? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"14 high tech területen szigorítottak drasztikusan Kínával szemben Washingtonban, mert Donald Trump szerint az ipari kémkedés minden korábbit felülmúl, és óriási károkat okoz az Egyesült Államoknak.","shortLead":"14 high tech területen szigorítottak drasztikusan Kínával szemben Washingtonban, mert Donald Trump szerint az ipari...","id":"20181122_Ekeztek_gyalultak_de_megis_Trumpnak_allhat_a_zaszlo_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd3154b-a40c-40e2-9141-6c7acd7320a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Ekeztek_gyalultak_de_megis_Trumpnak_allhat_a_zaszlo_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. november. 22. 12:17","title":"Ekézték, gyalulták, de mégis Trumpnak állhat a zászló a Kína elleni kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy guatemalai bíróság azért az 1982-ben elkövetett guatemalai tömeggyilkosságért ítélte el az Egyesült Államokból kitoloncolt volt katonát, amelyben társaival lemészárolták egy falu 171 lakosát.","shortLead":"Egy guatemalai bíróság azért az 1982-ben elkövetett guatemalai tömeggyilkosságért ítélte el az Egyesült Államokból...","id":"20181122_5130_ev_bortonre_iteltek_egy_volt_katonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f48008-df21-43a8-8a77-47cea9478ac9","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_5130_ev_bortonre_iteltek_egy_volt_katonat","timestamp":"2018. november. 22. 05:17","title":"5130 év börtönre ítéltek egy volt katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6cbb85-9d90-4353-83ba-5d12669927cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen impozáns terveket dédelget a Huawei: 2020-ra a világ legnagyobb mobilgyártójává kíván válni. Ehhez azonban nem kisebb nevet, mint a Samsungot kell maga mögé kell utasítania.","shortLead":"Igen impozáns terveket dédelget a Huawei: 2020-ra a világ legnagyobb mobilgyártójává kíván válni. Ehhez azonban nem...","id":"20181121_huawei_samsung_legnepszerubb_mobilgyarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c6cbb85-9d90-4353-83ba-5d12669927cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b766c78-6799-4e23-a16b-94bd05a22095","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_huawei_samsung_legnepszerubb_mobilgyarto","timestamp":"2018. november. 21. 17:03","title":"Megnőtt az étvágya, már a Samsungot is maga alá gyűrné a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d49992d-6d46-47ce-9d64-5c64d7843328","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 22 éves lány egy pillanat alatt lefogta a támadóját.","shortLead":"A 22 éves lány egy pillanat alatt lefogta a támadóját.","id":"20181122_Elnezte_a_rablo_egy_dzsiudzsicust_probalt_kirabolni_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d49992d-6d46-47ce-9d64-5c64d7843328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f443b239-6f89-491c-bb62-0d9081f3da5d","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Elnezte_a_rablo_egy_dzsiudzsicust_probalt_kirabolni_video","timestamp":"2018. november. 22. 12:16","title":"Elnézte a rabló, egy dzsiudzsicust próbált kirabolni (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehezen, de Jolie a gyerekek közelébe engedi az apjukat.","shortLead":"Nehezen, de Jolie a gyerekek közelébe engedi az apjukat.","id":"20181122_Nehezen_de_enged_Angelina_Jolie_hogy_Brad_Pitt_is_lathassa_a_gyerekeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20acbbd5-6d69-4c92-a393-af2a16435ecc","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Nehezen_de_enged_Angelina_Jolie_hogy_Brad_Pitt_is_lathassa_a_gyerekeit","timestamp":"2018. november. 22. 11:06","title":"Fordulóponthoz érkezett Angelina Jolie és Brad Pitt válási háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Megpróbáltuk megtalálni Nikola Gruevszki befogadásának mozgatórugóját, ehhez szakértőket, volt politikusokat és diplomáciai forrásokat kérdeztünk meg. Gruevszki menedékjoga az országnak árt, Putyin viszont jól jár vele, az is lehet, egybevágott Orbán, Putyin és a macedón kormány érdeke is. ","shortLead":"Megpróbáltuk megtalálni Nikola Gruevszki befogadásának mozgatórugóját, ehhez szakértőket, volt politikusokat és...","id":"20181122_orban_viktor_nikola_gruevszki_vlagyimir_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c13c09-fd29-4973-8530-c68db136d697","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_orban_viktor_nikola_gruevszki_vlagyimir_putyin","timestamp":"2018. november. 22. 12:40","title":"Végigvesszük, miért éri meg Orbánnak és Putyinnak Gruevszki befogadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]