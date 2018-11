Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 26-án, közép-európai idő szerint 21 óra körül landol a Marson az InSight űrszonda. Az érdeklődők a NASA-nak köszöhetően élő adásban követhetik majd figyelemmel a műveletet.","shortLead":"November 26-án, közép-európai idő szerint 21 óra körül landol a Marson az InSight űrszonda. Az érdeklődők a NASA-nak...","id":"20181121_nasa_insight_urszonda_landolas_elo_kozvetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275003b0-7d55-4a6c-b83d-f9fa97f90c0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_nasa_insight_urszonda_landolas_elo_kozvetites","timestamp":"2018. november. 21. 15:03","title":"Élőben adja a NASA a pillanatokat, amikor hétfőn űrszonda lép a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014f76fe-3501-4c78-951e-3a7678909a9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Flinders Egyetem két pszichológiaprofesszora bebizonyította: a korunk tudat alatt befolyásolja, hogyan értelmezünk egy adott képet.","shortLead":"Az ausztrál Flinders Egyetem két pszichológiaprofesszora bebizonyította: a korunk tudat alatt befolyásolja, hogyan...","id":"20181122_optikai_csalodas_illuzio_fiatal_no_idos_no_kep_a_felesegem_es_az_anyosom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014f76fe-3501-4c78-951e-3a7678909a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15289533-ca60-41d9-9a53-ae0849a7c268","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_optikai_csalodas_illuzio_fiatal_no_idos_no_kep_a_felesegem_es_az_anyosom","timestamp":"2018. november. 22. 09:03","title":"Ön mit lát ezen a képen? A tudósok szerint attól függ, hogy hány éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f35461-2a24-4c4b-a5e7-af045d317d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó volt bécsi nagykövetet. Most kiderült, nem is a nagykövet, hanem egy osztrák ékszerész használja a csodaautót.","shortLead":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó...","id":"20181121_Egy_osztrak_ekszeresz_jar_a_kirugott_nagykovet_80_millios_luxusautojaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4f35461-2a24-4c4b-a5e7-af045d317d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1be128-58d9-4f1d-98d6-529ee84e5a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Egy_osztrak_ekszeresz_jar_a_kirugott_nagykovet_80_millios_luxusautojaval","timestamp":"2018. november. 21. 12:30","title":"Egy osztrák ékszerész jár a kirúgott nagykövet 80 milliós luxusautójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista EP-képviselő a testület elnökének azt írta: az ügy aláássa az Európai Unió egységét, amit az Európai Parlament nem nézhet tétlenül.","shortLead":"A szocialista EP-képviselő a testület elnökének azt írta: az ügy aláássa az Európai Unió egységét, amit az Európai...","id":"20181121_Szanyi_Tibor_az_Europai_Parlament_allasfoglalasat_keri_a_Gruevszkiugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f5499-6dd5-4311-8960-6f5adc7d983b","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Szanyi_Tibor_az_Europai_Parlament_allasfoglalasat_keri_a_Gruevszkiugyben","timestamp":"2018. november. 21. 16:02","title":"Szanyi Tibor az Európai Parlament állásfoglalását kéri a Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e300ee-91ee-4598-be4d-848fb7728fef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a Gulyás Gergely miniszter által benyújtott törvényjavaslatot elfogadja a Parlament, az állami szférában dolgozóknak is ugyanannyi alapszabadságuk lesz, mint mindenki másnak. ","shortLead":"Ha a Gulyás Gergely miniszter által benyújtott törvényjavaslatot elfogadja a Parlament, az állami szférában dolgozóknak...","id":"20181122_5_nap_szabadsagot_elvesz_a_kormany_a_kozszferaban_dolgozoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10e300ee-91ee-4598-be4d-848fb7728fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5b2d4-cf7b-4805-8d1b-c62871cdacee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_5_nap_szabadsagot_elvesz_a_kormany_a_kozszferaban_dolgozoktol","timestamp":"2018. november. 22. 13:54","title":"5 nap szabadságot elvesz a kormány a közszférában dolgozóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571651ac-3467-4827-ab45-6bab42d45c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181122_Eros_versenyzo_szallt_ringbe_a_legjobb_karacsonyi_reklam_cimeert_egy_ir_kocsma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=571651ac-3467-4827-ab45-6bab42d45c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abfb625-9ed7-49a3-9a88-058a69977d14","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Eros_versenyzo_szallt_ringbe_a_legjobb_karacsonyi_reklam_cimeert_egy_ir_kocsma","timestamp":"2018. november. 22. 13:53","title":"Erős versenyző szállt ringbe a legjobb karácsonyi reklám címéért: egy ír kocsma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9638e974-6261-48e3-b940-e277e0132b4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mese, ha az SUV-k a legnépszerűbbek, akkor ezekkel kell pályákon rekordokat döntögetni.","shortLead":"Nincs mese, ha az SUV-k a legnépszerűbbek, akkor ezekkel kell pályákon rekordokat döntögetni.","id":"20181122_Video_Itt_a_MercedesAMG_GLC_63_rekodrdkore_a_Nurburgringen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9638e974-6261-48e3-b940-e277e0132b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac648903-4d05-460f-b47c-60553334e3d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_Video_Itt_a_MercedesAMG_GLC_63_rekodrdkore_a_Nurburgringen","timestamp":"2018. november. 22. 15:22","title":"Videó: Itt a Mercedes-AMG GLC 63 rekordköre a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több millió sékellel károsította meg az államkincstárat Aryeh Deri belügyminiszter- állítja a rendőrség és az adóhivatal közös jelentése Izraelben.","shortLead":"Több millió sékellel károsította meg az államkincstárat Aryeh Deri belügyminiszter- állítja a rendőrség és...","id":"20181121_Nincs_kivetelezes_a_rendorseg_adocsalassal_es_penzmosassal_gyanusitja_Netanjahu_belugyminiszteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985e7bb8-fefd-4d8b-b894-d28fe1ecae6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Nincs_kivetelezes_a_rendorseg_adocsalassal_es_penzmosassal_gyanusitja_Netanjahu_belugyminiszteret","timestamp":"2018. november. 21. 13:15","title":"Nincs kivételezés: a rendőrség adócsalással és pénzmosással gyanúsítja Netanjahu belügyminiszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]