Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f365ef5-9afa-4bb2-9e5d-aa296a03f838","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sajnos gyakran végződnek rosszul az ilyen találkozások, de ez most szerencsére csak nagyon látványos lett. ","shortLead":"Sajnos gyakran végződnek rosszul az ilyen találkozások, de ez most szerencsére csak nagyon látványos lett. ","id":"20181122_Video_szarvas_szokkent_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f365ef5-9afa-4bb2-9e5d-aa296a03f838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a856cdcd-7d26-4481-ba10-184f475c84d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_Video_szarvas_szokkent_autos","timestamp":"2018. november. 23. 04:04","title":"Videó: megmutatta szarvas az autósnak, hogy 60-nál is simán átugorja a kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvédte Orbán Viktor magyar miniszterelnök és a Fidesz európai néppárti tagságát Manfred Weber, az EPP parlamenti frakcióvezetője és csúcsjelöltje az Európai Bizottság elnöki tisztségére a Kurier című osztrák napilapnak adott interjúban. A Kurier Weberrel együtt Sebastian Kurz osztrák kancellárt is megkérdezte az Európát jelenleg leginkább foglalkoztató kérdésekről.","shortLead":"Megvédte Orbán Viktor magyar miniszterelnök és a Fidesz európai néppárti tagságát Manfred Weber, az EPP parlamenti...","id":"20181122_manfred_weber_epp_frakciovezeto_csucsjelolt_orban_viktor_sebastian_kurz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbeb9d3e-67d8-4153-baf5-8a94f62ace7a","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_manfred_weber_epp_frakciovezeto_csucsjelolt_orban_viktor_sebastian_kurz","timestamp":"2018. november. 22. 13:46","title":"Weber nem akar további szakadást, inkább megvédi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa431743-7160-42ed-aab0-3022426cec84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak embertelen volna a közlekedési szakszervezet szerint, ha 400 órára emelnék a túlórakeretet, hanem az ő szakmájukban életveszélyes is.","shortLead":"Nem csak embertelen volna a közlekedési szakszervezet szerint, ha 400 órára emelnék a túlórakeretet, hanem az ő...","id":"20181123_Eletveszelyes_lenne_ha_a_buszsoforoket_is_tobb_tulorara_koteleznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa431743-7160-42ed-aab0-3022426cec84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80921987-98f7-4df8-80e4-a395f4b202ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_Eletveszelyes_lenne_ha_a_buszsoforoket_is_tobb_tulorara_koteleznek","timestamp":"2018. november. 23. 11:03","title":"Életveszélyes lenne, ha a buszsofőröket is több túlórára köteleznék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea42a3ad-5096-4dbd-b0fe-3b2182e14887","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Maximálisan kiszabható bírságra állítólag nem kell számítani.","shortLead":"Maximálisan kiszabható bírságra állítólag nem kell számítani.","id":"20181122_Johet_az_elso_magyarorszagi_birsag_a_GDPR_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea42a3ad-5096-4dbd-b0fe-3b2182e14887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab24d11-fa60-4989-a891-040f9c317df2","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Johet_az_elso_magyarorszagi_birsag_a_GDPR_miatt","timestamp":"2018. november. 22. 09:54","title":"Jöhet az első magyarországi bírság a GDPR miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a5a3fa-3450-48b2-be21-adbf2ef10285","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam is beszáll a nyugdíjbiztosítási piacra – erősítette meg Varga Mihály pénzügyminiszter a Mabisz konferenciáján.","shortLead":"Az állam is beszáll a nyugdíjbiztosítási piacra – erősítette meg Varga Mihály pénzügyminiszter a Mabisz konferenciáján.","id":"20181122_Mobilappal_egyszerusodik_januartol_a_baleseti_kar_bejelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8a5a3fa-3450-48b2-be21-adbf2ef10285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2f6de7-e253-48c9-8262-304e79c99169","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Mobilappal_egyszerusodik_januartol_a_baleseti_kar_bejelentese","timestamp":"2018. november. 22. 11:59","title":"Mobilappal egyszerűsödik januártól a baleseti kár bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt a hírt benéztük, bocs!","shortLead":"Ezt a hírt benéztük, bocs!","id":"20181122_Illegalis_mosomedveviadalok_szervezoit_fogtak_el_Kanadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc462a13-0273-42a8-96ae-d92016a45e79","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Illegalis_mosomedveviadalok_szervezoit_fogtak_el_Kanadaban","timestamp":"2018. november. 22. 09:55","title":"Nem, nincsenek mosómedve-viadalok Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c0bcd7-084e-4148-9209-e708ab00dd2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 15-től, amióta büntetik a hajléktalanságot, 259 esetben alkalmazott a rendőrség helyszíni figyelmeztetést.","shortLead":"Október 15-től, amióta büntetik a hajléktalanságot, 259 esetben alkalmazott a rendőrség helyszíni figyelmeztetést.","id":"20181122_Kilenc_embert_allitottak_eddig_elo_hajlektalansagert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c0bcd7-084e-4148-9209-e708ab00dd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f725cbc1-1f78-4c9a-be90-ee2f677cb5a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Kilenc_embert_allitottak_eddig_elo_hajlektalansagert","timestamp":"2018. november. 22. 17:22","title":"Kilenc embert állítottak eddig elő hajléktalanságért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A humántárca minisztere szerint a tanárokon is múlik, milyen útravalót kapnak a diákok, ezért reméli, hogy a rektorok a kormánnyal együtt, a tradíciókra építve viszik előre a magyar felsőoktatást.","shortLead":"A humántárca minisztere szerint a tanárokon is múlik, milyen útravalót kapnak a diákok, ezért reméli, hogy a rektorok...","id":"20181122_Kasler_felsooktatas_tradicio_keresztenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18d26e6-2c56-4b8c-bfa0-a99b9ac5410b","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Kasler_felsooktatas_tradicio_keresztenyseg","timestamp":"2018. november. 22. 11:29","title":"Kásler: A magyar felsőoktatás jó, de még jobbá kell tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]