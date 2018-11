Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54a4ccf4-8334-4726-ab6b-99fd09a03551","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre megvan a Norton Utilities 98!","shortLead":"Végre megvan a Norton Utilities 98!","id":"20181123_Floppylemezeket_talaltak_a_Nemzetkozi_Urallomason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54a4ccf4-8334-4726-ab6b-99fd09a03551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88c24f7-3b65-4e23-acb7-820fbeea726f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_Floppylemezeket_talaltak_a_Nemzetkozi_Urallomason","timestamp":"2018. november. 23. 08:26","title":"Floppylemezeket találtak a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd0a73d-63c9-49e4-972e-e7d33d10e99a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem cél a már megszületett gyerekek elismerése, csak a további szaporulat.","shortLead":"Nem cél a már megszületett gyerekek elismerése, csak a további szaporulat.","id":"20181123_Meg_szabad_kulonboztetni_az_iden_es_a_korabban_szuletett_gyerekeket__mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bd0a73d-63c9-49e4-972e-e7d33d10e99a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec5457b-0dc0-4d17-8969-ccb99feafadd","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Meg_szabad_kulonboztetni_az_iden_es_a_korabban_szuletett_gyerekeket__mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2018. november. 23. 13:21","title":"Meg szabad különböztetni az idén és a korábban született gyerekeket – mondta ki az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új szolgáltatásként - teszt jelleggel - előzetes értesítést küld azoknak, akik a november 25-i előzetes vizsgálat szerint valamilyen mulasztás miatt már nem felelnek meg a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés feltételeinek, ami lehetőséget ad nekik arra, hogy még időben pótolják a mulasztást.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új szolgáltatásként - teszt jelleggel - előzetes értesítést küld azoknak, akik...","id":"20181124_Becsongethet_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5a46e8-1bc2-4da4-98a7-02c695dbb85a","keywords":null,"link":"/kkv/20181124_Becsongethet_a_NAV","timestamp":"2018. november. 24. 07:11","title":"Becsöngethet a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca2a2b8-6ed1-45d2-8eed-94e349451245","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Ha a magyar hatóságok nem vizsgálják ki a korrupciógyanús ügyeket az EU-támogatások körül, akkor felfüggeszthetik azok folyósítását – ezzel zárja az uniós terepszemlét Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruegel kutatóintézet vezető elemzője. ","shortLead":"Ha a magyar hatóságok nem vizsgálják ki a korrupciógyanús ügyeket az EU-támogatások körül, akkor felfüggeszthetik azok...","id":"201847__darvas_zsolt__valsaggocrol_eurorol_magyar_eselyekrol__kriziskontroll","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aca2a2b8-6ed1-45d2-8eed-94e349451245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8666c9ae-4ddf-4607-acb2-d29f58eb13e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/201847__darvas_zsolt__valsaggocrol_eurorol_magyar_eselyekrol__kriziskontroll","timestamp":"2018. november. 24. 17:30","title":"Miért ne térhetne át Magyarország az euróra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illetékes tárcánál is szétnéznek, de a betegek véleményét is kikérik.","shortLead":"Az illetékes tárcánál is szétnéznek, de a betegek véleményét is kikérik.","id":"20181123_A_surgossegi_betegellatast_ellenorzi_az_Allami_Szamvevoszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebc53fa-c9cd-4c1c-844e-b40e63512a16","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_A_surgossegi_betegellatast_ellenorzi_az_Allami_Szamvevoszek","timestamp":"2018. november. 23. 06:12","title":"A sürgősségi betegellátást ellenőrzi az Állami Számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b591ff-5980-4cf5-a61e-9863109d150b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Evoque nem nőtt nagyobbra az elődjénél, a belsejében viszont több hely jut az utasoknak és a csomagoknak.","shortLead":"A második generációs Evoque nem nőtt nagyobbra az elődjénél, a belsejében viszont több hely jut az utasoknak és...","id":"20181123_range_rover_evoque_divatterepjaro_suv_hibrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88b591ff-5980-4cf5-a61e-9863109d150b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1dde5f-3ced-4808-aa1b-b9649aa85444","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_range_rover_evoque_divatterepjaro_suv_hibrid","timestamp":"2018. november. 23. 08:21","title":"Itt a hibridként is elérhető teljesen új Range Rover Evoque","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661b5f25-1d98-4417-a1c7-a63cbf8c591d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei bejelentette, hogy eddig huszonkét távközlési szolgáltatóval kötött világszerte megállapodást valós 5G kereskedelmi hálózatok kiépítésére, és további 50 szolgáltatóval vesz részt 5G hálózatok tesztelésében. A londoni Global Mobile Broadband Forum-on (MBBF) a vállalat bemutatta azon megoldásait, amelyek segítik majd a szolgáltatókat az 5G kereskedelmi felhasználásának elindításában. A Huawei egyúttal azt is megerősítette, hogy 2019-től már elérhetőek lesznek az első 5G-képes, hajlítható kijelzőjű okostelefonjaik is.","shortLead":"A Huawei bejelentette, hogy eddig huszonkét távközlési szolgáltatóval kötött világszerte megállapodást valós 5G...","id":"20181123_huawei_5g_halozat_kiepitese_olcso_5g_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=661b5f25-1d98-4417-a1c7-a63cbf8c591d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e498b68-1c83-449f-a907-f36a9d8f8de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_huawei_5g_halozat_kiepitese_olcso_5g_okostelefon","timestamp":"2018. november. 23. 12:03","title":"30 ezer forintos 5G-s telefonokat ígér a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3","c_author":"Vándor Éva","category":"cegauto","description":"Ezen a hétvégén Fernando Alonso a 311. – és jelen állás szerint utolsó – Forma–1-es versenyén áll rajthoz. Tizennyolc szezon, két világbajnoki cím, 32 győzelem, 97 dobogó, 22 pole pozíció van mögötte. Meg persze rengeteg sztori.","shortLead":"Ezen a hétvégén Fernando Alonso a 311. – és jelen állás szerint utolsó – Forma–1-es versenyén áll rajthoz. Tizennyolc...","id":"20181123_Fernando_Alonso_bucsu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9097b33f-fa68-4840-a437-b2fba754f6e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_Fernando_Alonso_bucsu","timestamp":"2018. november. 23. 20:00","title":"Mi marad Fernando Alonsóból, ha csak a szépre emlékezünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]