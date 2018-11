Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Dele Alli és Hanry Kane góljaival negyed óra alatt elhúzott a Spurs a londoni csúcsrangadón a Chelsea-től. ","shortLead":"Dele Alli és Hanry Kane góljaival negyed óra alatt elhúzott a Spurs a londoni csúcsrangadón a Chelsea-től. ","id":"20181124_Az_eddig_veretlen_Chelsean_siman_atgyalogolt_a_Tottenham","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0a6c5d-0b49-4fb7-8413-00625fa6ded9","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Az_eddig_veretlen_Chelsean_siman_atgyalogolt_a_Tottenham","timestamp":"2018. november. 24. 21:46","title":"Az eddig veretlen Chelsea-n simán átgyalogolt a Tottenham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ugyanaz a férfi az egyik nap nem verekszik, a másikon már igen - a kormánymédia úgy döntött, eljött az idő, hogy rászálljon a bangladesiekre.","shortLead":"Ugyanaz a férfi az egyik nap nem verekszik, a másikon már igen - a kormánymédia úgy döntött, eljött az idő...","id":"20181125_Ha_a_migransok_elleni_uszitasrol_van_szo_sajat_anyagait_is_atirja_a_kozteve_Hiradoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b2a781-1fad-4e9b-8090-6559439df3a9","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Ha_a_migransok_elleni_uszitasrol_van_szo_sajat_anyagait_is_atirja_a_kozteve_Hiradoja","timestamp":"2018. november. 25. 10:12","title":"Ha a migránsok elleni uszításról van szó, saját anyagait is átírja a köztévé Híradója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves férfi élettársát is megsebesítette, őt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A fiúk a helyszínen meghaltak. ","shortLead":"A 31 éves férfi élettársát is megsebesítette, őt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A fiúk a helyszínen...","id":"20181126_Mindket_nevelt_fiat_leszurta_egy_ferfi_Ozdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d650cb1-5154-48f2-b871-008bd581ea0f","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Mindket_nevelt_fiat_leszurta_egy_ferfi_Ozdon","timestamp":"2018. november. 26. 15:13","title":"Mindkét nevelt fiát leszúrta egy férfi Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c788acd-b91f-4f36-8f40-ccbf43698bcf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egerszalóki Hotel Salirist tavasszal vásárolta meg a Konzum, az MSZP egyik képviselője szerint nem egészen szabályosan.","shortLead":"Az Egerszalóki Hotel Salirist tavasszal vásárolta meg a Konzum, az MSZP egyik képviselője szerint nem egészen...","id":"20181126_A_Fovarosi_Fougyeszseg_ele_kerul_Meszaros_Lorinc_egyik_hotelvasarlasi_ugye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c788acd-b91f-4f36-8f40-ccbf43698bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4bf62c-faef-4d7c-98b1-8657c1c16bfa","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_A_Fovarosi_Fougyeszseg_ele_kerul_Meszaros_Lorinc_egyik_hotelvasarlasi_ugye","timestamp":"2018. november. 26. 13:03","title":"A Fővárosi Főügyészség elé kerül Mészáros Lőrinc egyik hotelvásárlási ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"Hont András, Winditsch Judit","category":"itthon","description":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere.","shortLead":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva...","id":"201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b2f4-d7b7-4d92-bb4d-11d385f57489","keywords":null,"link":"/itthon/201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","timestamp":"2018. november. 25. 20:12","title":"Botka László: „Nem hagyom gazemberekre a várost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszövetség azonban a 30 százalékos drágulást sem tartja kizártnak. ","shortLead":"A szakszövetség azonban a 30 százalékos drágulást sem tartja kizártnak. ","id":"20181126_Keszuljon_2025_szazalekkal_dragabbak_lehetnek_a_fenyofak_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7fef4f-1337-4bda-8fa2-7c81d4898614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Keszuljon_2025_szazalekkal_dragabbak_lehetnek_a_fenyofak_iden","timestamp":"2018. november. 26. 17:53","title":"Készüljön, 20-25 százalékkal drágábbak lehetnek a fenyőfák idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6048d6-b306-4bf0-be6f-33f0752ec5a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OpenSignal nevű független szervezet felmérése szerint már nem igaz, hogy a wifi jobb alternatívát jelent a mobilinternetnél, az 5G pedig végleg le fogja győzni a technológiát.","shortLead":"Az OpenSignal nevű független szervezet felmérése szerint már nem igaz, hogy a wifi jobb alternatívát jelent...","id":"20181126_opensignal_mobilinternet_wifi_internetkapcsolat_adatatviteli_sebesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6048d6-b306-4bf0-be6f-33f0752ec5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8421081c-fb20-4a8d-b181-512f93f7643d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_opensignal_mobilinternet_wifi_internetkapcsolat_adatatviteli_sebesseg","timestamp":"2018. november. 26. 13:33","title":"Ha ezekben az országokban jár, gyorsabb lesz a mobilnete, mint ha wifire kapcsolódna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ukrán oldalon demonstrálnak, így az ukrán hatóságok nem tudják beléptetni az utasokat.","shortLead":"Az ukrán oldalon demonstrálnak, így az ukrán hatóságok nem tudják beléptetni az utasokat.","id":"20181126_Tuntetes_miatt_szunetel_a_hatarforgalom_Zahonynal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0654b3-33df-4efe-b52f-6f4c71d8ddfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_Tuntetes_miatt_szunetel_a_hatarforgalom_Zahonynal","timestamp":"2018. november. 26. 10:01","title":"Tüntetés miatt szünetel a határforgalom Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]