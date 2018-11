Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A mobilos Lara Croft Go annyira jól sikerült, hogy a 2015-ös The Game Awards az év legjobbjának választotta. A program most mindössze 359 forintba kerül Androidon. A program most mindössze 359 forintba kerül Androidon. Siessen, most csak 359 forintba kerül egy díjnyertes Tomb Raider játék

Egy törvényjavaslat szerint az alkalmazottak fizetését megemelik, de bizonyos kötelezettségeket is kell vállalniuk. Új jogviszonyban dolgozhatnak tovább a honvédség civil munkatársai

Az orosz nagykövetség és konzulátus előtt is voltak megmozdulások, a nacionalisták a parlament előtt tüntettek. Az orosz nagykövetség és konzulátus előtt is voltak megmozdulások, a nacionalisták a parlament előtt tüntettek. Orosz-ukrán konfliktus: Ukrajnában egy diplomata autót is felgyújtottak

Egyébként tényleg egy olyan darab, amelynek van stílusa. Ez az amerikai autó annyira megy, hogy van, ahol elfogyott

Már a 38. hellyel is karriercsúcsot ért el. Fucsovics nem áll meg: már a 36. a férfi teniszezők világranglistáján

A Fülöp-szigetek fővárosa Ázsia egyik legzsúfoltabb agglomerációja. A Fülöp-szigetek fővárosa Ázsia egyik legzsúfoltabb agglomerációja. Jelenleg 12 millió ember él itt, 1995 és 2015 között ötven százalékkal nőtt a megapolisz lakossága. Ezzel a növekedéssel nem tudott lépést tartani a tömegközlekedési infrastruktúra. Az életükkel játszanak az összegányolt sínautókkal a manilaiak, megéri? (fotók)

Eltüntették az archívumból a Hír Tv ellenzéki korszakának híreit, ha nem is törölték el teljesen. Átírja a történelmet a Hír Tv, eltűntek a G-nap utáni hírek

Idén nyárra a mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött képeken, amelyek depresszióra utalhatnak. Milyen képek és posztok jellemzik a depresszióban szenvedőket? Honnan lehet felismerni a bajt? Hogyan segíthet a betegeken a digitális technika? Idén nyárra a mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött képeken, amelyek depresszióra utalhatnak. Milyen képek és posztok jellemzik a depresszióban szenvedőket? Honnan lehet felismerni a bajt? Hogyan segíthet a betegeken a digitális technika? Ezek a képek és posztok jellemzik a depresszióban szenvedőket