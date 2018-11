Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf082d35-53f9-4571-8cb0-732120b34062","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A schengeni övezet országai között az ideiglenes határellenőrzést a mostani 6 helyett először csak 2 hónapra lehet majd bevezetni, az ellenőrzést a jelenlegi két év helyett csak legfeljebb egy évre lehet majd meghosszabbítani, valamint a schengeni zónán belüli határellenőrzések teljes időtartama kettő helyett legfeljebb egy év lehet, ha a Bizottság is jóváhagyja az EP döntését.","shortLead":"A schengeni övezet országai között az ideiglenes határellenőrzést a mostani 6 helyett először csak 2 hónapra lehet majd...","id":"20181129_Megnehezitenek_a_schengeni_ovezeten_beluli_hatarellenorzes_visszaallitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf082d35-53f9-4571-8cb0-732120b34062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a574eab-469a-4927-8e0e-00bcb82deef0","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Megnehezitenek_a_schengeni_ovezeten_beluli_hatarellenorzes_visszaallitasat","timestamp":"2018. november. 29. 17:52","title":"Megnehezítené a schengeni övezeten belüli határellenőrzést az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a734bccd-69d1-4592-9acc-0038727e6b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újbudai lakásban fogták el a 25 éves férfit. ","shortLead":"Egy újbudai lakásban fogták el a 25 éves férfit. ","id":"20181128_Kamu_netes_hirdetesekkel_csalt_ki_penzt_27_elfogatoparancs_volt_ellene__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a734bccd-69d1-4592-9acc-0038727e6b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c985ba-29ed-4ec7-b30b-bf6cf0c27dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Kamu_netes_hirdetesekkel_csalt_ki_penzt_27_elfogatoparancs_volt_ellene__video","timestamp":"2018. november. 28. 07:00","title":"Kamu netes hirdetésekkel csalt ki pénzt, 27 elfogatóparancs volt ellene – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e57f23-32e8-4a12-a850-188ea9b4530a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány titkosításra hivatkozva nem árulja el, milyen sportberuházásra költ csaknem 2 milliárd forintot.","shortLead":"A kormány titkosításra hivatkozva nem árulja el, milyen sportberuházásra költ csaknem 2 milliárd forintot.","id":"20181128_A_leendo_csilleberci_sportakademiara_kolthet_kozel_2_milliardot_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78e57f23-32e8-4a12-a850-188ea9b4530a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebcc36f-d0c0-4c8c-9e70-3ebf27103dfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_A_leendo_csilleberci_sportakademiara_kolthet_kozel_2_milliardot_a_kormany","timestamp":"2018. november. 28. 14:12","title":"A leendő csillebérci sportakadémiára költhet közel 2 milliárdot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdd5a4f-c50a-47c5-8a4f-8eed8406e34c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A középső dinasztia korából (Kr.e. 2137-1781) származó sírt és két igen jó állapotban fennmaradt szarkofágot tártak fel francia és egyiptomi régészek a dél-egyiptomi Luxorban.","shortLead":"A középső dinasztia korából (Kr.e. 2137-1781) származó sírt és két igen jó állapotban fennmaradt szarkofágot tártak fel...","id":"20181128_egyiptom_osi_sir_tt33_luxor_mumiak_szarkofagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbdd5a4f-c50a-47c5-8a4f-8eed8406e34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da94c8e-aec6-48d8-b2dc-1e62945bba3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_egyiptom_osi_sir_tt33_luxor_mumiak_szarkofagok","timestamp":"2018. november. 28. 11:03","title":"Felnyitották a 3000+ éves szarkofágokat: találtak egy óriási sírt, benne két múmiával Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési ügyben adott ki indítványt Henrik Saugmandsgaard Øe. ","shortLead":"Egy Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési ügyben adott ki indítványt Henrik Saugmandsgaard Øe. ","id":"20181129_europai_unio_birosaga_fotanacsnok_kotelezettsegszegesi_eljaras_zsebszerzodesek_foldvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e278966-55fd-4756-af4c-585502ce0f8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_europai_unio_birosaga_fotanacsnok_kotelezettsegszegesi_eljaras_zsebszerzodesek_foldvasarlas","timestamp":"2018. november. 29. 11:38","title":"Főtanácsnok: Magyarország megsértette a tőke szabad mozgásának elvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányfő el is vitte egy körre a mozisztárt. ","shortLead":"A kormányfő el is vitte egy körre a mozisztárt. ","id":"20181128_Kopok__irta_Orban_a_videohoz_amiben_Chuck_Norrisszal_izmozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1699beab-b8c9-4e6f-919c-a66d6872f6d6","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Kopok__irta_Orban_a_videohoz_amiben_Chuck_Norrisszal_izmozik","timestamp":"2018. november. 28. 08:02","title":"Kopók – írta Orbán a videóhoz, amiben Chuck Norris-szal izmozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","shortLead":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","id":"20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5927bb-934b-4a9f-b75a-a5ec0a4b27d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","timestamp":"2018. november. 28. 20:42","title":"Az átadó ünnepség után is újabb 287 millióval drágult a Budai Vigadó felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127ce128-4017-4b1b-9995-d767a6331149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus Népszavának adott interjújában a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki ügye is szóba került. ","shortLead":"A fideszes politikus Népszavának adott interjújában a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki ügye is szóba került. ","id":"20181128_kosa_lajos_ceu_nikola_gruevszki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=127ce128-4017-4b1b-9995-d767a6331149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1358f6-d25e-44b6-9c2a-6704cb69a625","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_kosa_lajos_ceu_nikola_gruevszki","timestamp":"2018. november. 28. 07:33","title":"Kósa a CEU-ügyről: az egyetem Budapesten fog maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]