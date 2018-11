Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb9a440c-6a79-49fd-a274-7f33ef209a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olcsó és meglepően kézenfekvő gyógymódban találták meg a fiatalság forrását a Salford Egyetem munkatársai.","shortLead":"Egy olcsó és meglepően kézenfekvő gyógymódban találták meg a fiatalság forrását a Salford Egyetem munkatársai.","id":"20181129_salford_egyetem_kutatasa_azithromycin_oreg_sejtek_elpusztitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb9a440c-6a79-49fd-a274-7f33ef209a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f1c468-6095-428b-9fb3-4f7b030eb771","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_salford_egyetem_kutatasa_azithromycin_oreg_sejtek_elpusztitasa","timestamp":"2018. november. 29. 08:03","title":"Váratlan fordulat: antibiotikummal legyőzhető az öregedés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308cd6-510c-4b8d-8c22-f66c3c3d0daa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rekordot Zabarban mérték.","shortLead":"A rekordot Zabarban mérték.","id":"20181129_Megvolt_az_osz_leghidegebb_reggele_12_fokot_mertek_Nogradban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5308cd6-510c-4b8d-8c22-f66c3c3d0daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad24556-d5b6-4641-a88a-a50d2b1195c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Megvolt_az_osz_leghidegebb_reggele_12_fokot_mertek_Nogradban","timestamp":"2018. november. 29. 08:57","title":"Megvolt az ősz leghidegebb reggele: -12 fokot mértek Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte a védelem a hallgatókat és az oktatókat is megilleti.","shortLead":"Szerinte a védelem a hallgatókat és az oktatókat is megilleti.","id":"20181130_Reagalt_az_ELTEBTK_dekanja_a_feljelentosdire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b22cc12-2857-4239-9eab-f7415a45ed37","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Reagalt_az_ELTEBTK_dekanja_a_feljelentosdire","timestamp":"2018. november. 30. 17:11","title":"Reagált az ELTE-BTK dékánja a feljelentősdire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213456b6-5231-4f95-86be-c1f5571da02d","c_author":"Mendrey László","category":"itthon","description":"A szakszervezetek ügyesen szétverik önmagukat.","shortLead":"A szakszervezetek ügyesen szétverik önmagukat.","id":"20181127__es_nem_is_kell_hozza_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=213456b6-5231-4f95-86be-c1f5571da02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929a141c-881b-49a5-8dd7-926acbbf5a4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181127__es_nem_is_kell_hozza_a_Fidesz","timestamp":"2018. november. 30. 07:13","title":"„… és nem is kell hozzá a Fidesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Decembertől mond le.","shortLead":"Decembertől mond le.","id":"20181130_Mar_nem_Matolcsy_fia_az_Origo_vezerigazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c8c3c5-942a-4763-83e7-d47b75969728","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Mar_nem_Matolcsy_fia_az_Origo_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. november. 30. 15:33","title":"Már nem Matolcsy fia az Origo vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd7d4ac-53f6-4a88-813a-b0fde533309d","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Egyelőre még nem nálunk sütik, hanem egy spanyolországi kis település pékségében, amelynek a lakossága még a 800 főt sem éri el.\r

\r

","shortLead":"Egyelőre még nem nálunk sütik, hanem egy spanyolországi kis település pékségében, amelynek a lakossága még a 800 főt...","id":"20181130_Nem_vicc_aranypor_is_van_a_vilag_legdragabb_kenyereben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bd7d4ac-53f6-4a88-813a-b0fde533309d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b4a53e-5f86-4539-8a64-77e3750394d3","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Nem_vicc_aranypor_is_van_a_vilag_legdragabb_kenyereben","timestamp":"2018. november. 30. 11:11","title":"Nem vicc: aranypor is van a világ legdrágább kenyerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c3f2bd-bd95-4227-981b-8190a71f8ff5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Nyolcan vannak, közülük három igen jó állapotú.","shortLead":"Nyolcan vannak, közülük három igen jó állapotú.","id":"20181128_Ketezer_eves_mumiakat_talaltak_Dahsurban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7c3f2bd-bd95-4227-981b-8190a71f8ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38286319-1d56-419e-a799-e8ca658c1436","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Ketezer_eves_mumiakat_talaltak_Dahsurban","timestamp":"2018. november. 28. 21:48","title":"Kétezer éves múmiákat találtak az egyiptomi Dahsúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96218f2-3c41-4d23-a06e-5e994c6cef43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról ír a CNN csütörtöki címlapos anyagában, hogyan fehérítené a magyarok holokausztban betöltött szerepét a Sorsok Háza.","shortLead":"Arról ír a CNN csütörtöki címlapos anyagában, hogyan fehérítené a magyarok holokausztban betöltött szerepét a Sorsok...","id":"20181129_Sorsok_Haza_es_fideszes_tortenelemmanipulacio_a_CNN_cimlapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e96218f2-3c41-4d23-a06e-5e994c6cef43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f937b483-1855-42c9-8345-ca2c1e174df4","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Sorsok_Haza_es_fideszes_tortenelemmanipulacio_a_CNN_cimlapjan","timestamp":"2018. november. 29. 14:40","title":"A Sorsok Házáról és fideszes történelemmanipulációról ír címlapján a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]