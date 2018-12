Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a8a9d0f-3b68-4dfc-a92f-45b410472532","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Estére a legtöbb helyen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és hétfőn is többnyire borult marad az ég.","shortLead":"Estére a legtöbb helyen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és hétfőn is többnyire borult marad az ég.","id":"20181202_Idojaras_csapadek_varhato_hetfo_estig_onos_szitalas_is_elofordulhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a8a9d0f-3b68-4dfc-a92f-45b410472532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c36a27-802f-4263-a359-597cef731699","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Idojaras_csapadek_varhato_hetfo_estig_onos_szitalas_is_elofordulhat","timestamp":"2018. december. 02. 16:46","title":"Időjárás: csapadék várható hétfő estig, ónos szitálás is előfordulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76929a6b-5a3f-433c-ade0-0fbcd59e7129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a szó szerint alig használt brit sportkocsinak alaposan megkérik az árát. Euróban 4 milliós kiadásra számíthat az új tulajdonos.","shortLead":"Ennek a szó szerint alig használt brit sportkocsinak alaposan megkérik az árát. Euróban 4 milliós kiadásra számíthat...","id":"20181203_13_milliard_forint_a_legdragabb_itthon_hirdetett_hasznalt_auto_mclaren_p1_hipersportkocsi_hibrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76929a6b-5a3f-433c-ade0-0fbcd59e7129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e82d617-2e41-4314-aa23-ff17910fb2f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_13_milliard_forint_a_legdragabb_itthon_hirdetett_hasznalt_auto_mclaren_p1_hipersportkocsi_hibrid","timestamp":"2018. december. 03. 06:41","title":"1,3 milliárd forint a legdrágább itthon hirdetett használt autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":" Eredményes a Visegrádi Négyek közös fellépése azon osztrák döntés ellen, amely a gyermekek után járó családi ellátásokat alacsonyabb összegben állapítja meg január 1-jétől az Ausztriában dolgozó uniós, így magyar állampolgárok számára is - mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.","shortLead":" Eredményes a Visegrádi Négyek közös fellépése azon osztrák döntés ellen, amely a gyermekek után járó családi...","id":"20181202_Unios_vizsgalat_indul_az_osztrak_csaladtamogatasok_ugyeben_40_ezer_magyar_gyerek_utan_jarna_kevesebb_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368a72cc-a8bf-4a40-bd17-43667c2b52e6","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Unios_vizsgalat_indul_az_osztrak_csaladtamogatasok_ugyeben_40_ezer_magyar_gyerek_utan_jarna_kevesebb_penz","timestamp":"2018. december. 02. 11:58","title":"Uniós vizsgálat indul az osztrák családtámogatások ügyében, 40 ezer magyar gyerek után járna kevesebb pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0341069a-3890-4188-8144-16a65a51172a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó kompakt SUV modellje egy új motorral gazdagodott, mely egyenesen a Civic-ből érkezett.","shortLead":"A japán gyártó kompakt SUV modellje egy új motorral gazdagodott, mely egyenesen a Civic-ből érkezett.","id":"20181203_felturbozva_itt_az_erosebb_honda_hrv_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0341069a-3890-4188-8144-16a65a51172a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a54822-0c1f-445d-bd2d-ab823a6cfe45","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_felturbozva_itt_az_erosebb_honda_hrv_divatterepjaro","timestamp":"2018. december. 03. 08:21","title":"Felturbózva: itt a Honda HR-V Sport divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt csendes megemlékezést szervezett az egyetem épülete elé. ","shortLead":"A párt csendes megemlékezést szervezett az egyetem épülete elé. ","id":"20181203_Video_Gyertyagyujtassal_emlekezik_a_szabad_oktatasra_a_Momentum_a_CEUnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c703897d-c80e-444b-a468-787aa76b60b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Video_Gyertyagyujtassal_emlekezik_a_szabad_oktatasra_a_Momentum_a_CEUnal","timestamp":"2018. december. 03. 18:40","title":"Videó: Gyertyagyújtással emlékezik a CEU-nál a szabad oktatásra a Momentum ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ebd550-4be7-4391-9789-5148697724e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jöhet mindenféle kutatás, hogy mit fogunk majd csinálni az önvezető autókban, de vélhetően az alvás lesz a befutó. ","shortLead":"Jöhet mindenféle kutatás, hogy mit fogunk majd csinálni az önvezető autókban, de vélhetően az alvás lesz a befutó. ","id":"20181203_Ugy_bealudt_a_Teslajaban_egy_ferfi_a_forgalomban_hogy_szirenak_sem_ebresztettek_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0ebd550-4be7-4391-9789-5148697724e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a49a78-ab29-417c-986f-a2a8cf4986da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Ugy_bealudt_a_Teslajaban_egy_ferfi_a_forgalomban_hogy_szirenak_sem_ebresztettek_fel","timestamp":"2018. december. 03. 09:18","title":"Úgy bealudt a Teslájában egy férfi a forgalomban, hogy a szirénák sem ébresztették fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az Office programok kinézete változik meg, a hozzájuk tartozó ikonokat is rendesen átszabta a Microsoft.","shortLead":"Nemcsak az Office programok kinézete változik meg, a hozzájuk tartozó ikonokat is rendesen átszabta a Microsoft.","id":"20181203_microsoft_office_uj_ikonok_fluent_design_rancfelvarras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fce55e-6c79-493f-8e60-548c5722740e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_microsoft_office_uj_ikonok_fluent_design_rancfelvarras","timestamp":"2018. december. 03. 17:03","title":"Lecseréli a Microsoft az Office jól ismert ikonjait, mutatjuk az újakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb lengyel finomító tájékoztatta az Európai Bizottságot arról a tervéről, hogy ellenőrzése alá vonja a kisebb honbéli versenytársát, a Lotost.","shortLead":"A legnagyobb lengyel finomító tájékoztatta az Európai Bizottságot arról a tervéről, hogy ellenőrzése alá vonja a kisebb...","id":"20181202_A_PKN_Orlen_szemet_vetett_kisebb_rivalisara_a_Lotosra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4324910c-628a-4de4-9919-ec0638646be2","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_A_PKN_Orlen_szemet_vetett_kisebb_rivalisara_a_Lotosra","timestamp":"2018. december. 02. 18:06","title":"A PKN Orlen szemet vetett kisebb riválisára, a Lotosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]