[{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 90 ezer doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök egy raktárban, az ügyészség most emelt vádat.","shortLead":"Közel 90 ezer doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök egy raktárban, az ügyészség most emelt vádat.","id":"20181204_A_NAV_105_millios_fogasa_illegalis_cigarettaraktarat_kapcsoltak_le_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770e123a-a33a-4bd7-b453-2b5bf7f9d75a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_A_NAV_105_millios_fogasa_illegalis_cigarettaraktarat_kapcsoltak_le_Budapesten","timestamp":"2018. december. 04. 10:37","title":"A NAV 105 milliós fogása: illegális cigarettaraktárat kapcsoltak le Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a tavalyi tanév második félévére vonatkozó adatait a magyar diákok lemorzsolódásáról.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a tavalyi tanév második félévére vonatkozó adatait a magyar diákok...","id":"20181205_Kozel_70_ezer_magyar_diak_tantorog_a_szakadek_szelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae1febe-c6e0-4869-a4c0-cdbe9f5db69c","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Kozel_70_ezer_magyar_diak_tantorog_a_szakadek_szelen","timestamp":"2018. december. 05. 08:45","title":"Közel 70 ezer magyar diák tántorog a szakadék szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf641d7-5b9d-45f8-8a03-25ad62468ca9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csatarepülő pilótái életüket vesztették.","shortLead":"A csatarepülő pilótái életüket vesztették.","id":"20181204_Lezuhant_egy_ormeny_Szu25os","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccf641d7-5b9d-45f8-8a03-25ad62468ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f8f8e9-a299-4849-8f0f-eca163d1effe","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Lezuhant_egy_ormeny_Szu25os","timestamp":"2018. december. 04. 13:03","title":"Lezuhant egy örmény Szu–25-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df1a6b4-786f-4467-8b47-ba7db1de1603","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia DJ később ugyan bocsánatot kért, de az internet nem felejt.","shortLead":"A francia DJ később ugyan bocsánatot kért, de az internet nem felejt.","id":"20181204_Szexista_megjegyzessel_fogadta_az_elso_noi_aranylabdast_Martin_Solveig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2df1a6b4-786f-4467-8b47-ba7db1de1603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3c32f3-593e-491c-a122-ef5ff7f1506f","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Szexista_megjegyzessel_fogadta_az_elso_noi_aranylabdast_Martin_Solveig","timestamp":"2018. december. 04. 10:34","title":"Szexista megjegyzéssel fogadta az első női aranylabdást Martin Solveig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72db9744-cdca-4984-a3e6-bb62730528b4","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Tudjuk, hogy egy-egy nyelvet körülbelül hányan beszélnek, de mi a helyzet programnyelvekkel? Van olyan, amelyet már 4-5 millióan ismernek szerte a világban. Akárcsak egy idegen nyelvet, egy programnyelvet is bárki tanulhat – akár online is, eredményesen. ","shortLead":"Tudjuk, hogy egy-egy nyelvet körülbelül hányan beszélnek, de mi a helyzet programnyelvekkel? Van olyan, amelyet már 4-5...","id":"20181130_eduline_Hogyan_lehet_programozast_tanulni__online","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72db9744-cdca-4984-a3e6-bb62730528b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a99ebc1-9691-4e0e-b25f-346c16dce35e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181130_eduline_Hogyan_lehet_programozast_tanulni__online","timestamp":"2018. december. 03. 15:00","title":"Hogyan lehet programozást tanulni – online?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"92b43c76-5a8d-4161-a25e-76c31d69d7ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Annie-díjra jelölték az egész estés magyar animációs filmet. ","shortLead":"Annie-díjra jelölték az egész estés magyar animációs filmet. ","id":"20181203_Ujabb_rangos_dijat_nyerhet_a_Ruben_Brandt_a_gyujto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92b43c76-5a8d-4161-a25e-76c31d69d7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c866d7-3621-48ae-b53c-7320a1f19c67","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Ujabb_rangos_dijat_nyerhet_a_Ruben_Brandt_a_gyujto","timestamp":"2018. december. 03. 20:24","title":"Újabb rangos díjat nyerhet a Ruben Brandt, a gyűjtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn megérkeznek az átutalással folyósított decemberi nyugdíjak a bankszámlákra, és a posta szintén megkezdi a kézbesítést – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Hétfőn megérkeznek az átutalással folyósított decemberi nyugdíjak a bankszámlákra, és a posta szintén megkezdi...","id":"20181203_A_decemberi_nyugdij_mar_hetfon_megerkezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0659a4ef-8ac7-4d38-b409-056aa815dc2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_A_decemberi_nyugdij_mar_hetfon_megerkezik","timestamp":"2018. december. 03. 11:11","title":"Hétfőn érkezik a decemberi nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén december 31-ig költhetik el szankciók nélkül az egyéni vállalkozók azt az összeget, amelyet fejlesztési tartalékként még 2014-ben tettek félre és 2015-ben vettek nyilvántartásba – figyelmeztetett az Adózóna.","shortLead":"Idén december 31-ig költhetik el szankciók nélkül az egyéni vállalkozók azt az összeget, amelyet fejlesztési...","id":"20181203_Surgosen_el_kell_kolteni_a_negy_eve_felretett_penzt__figyelmeztetik_a_vallalkozokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455a9c30-ae6b-4f5e-a893-04dee0d6cb24","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Surgosen_el_kell_kolteni_a_negy_eve_felretett_penzt__figyelmeztetik_a_vallalkozokat","timestamp":"2018. december. 03. 11:44","title":"Sürgősen el kell költeni a négy éve félretett pénzt – figyelmeztetik a vállalkozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]