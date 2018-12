Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Azt állítják, a döntésnek nincs köze az országot sújtó politikai bojkotthoz, csupán a gáz kitermelésére szeretnének összpontosítani.","shortLead":"Azt állítják, a döntésnek nincs köze az országot sújtó politikai bojkotthoz, csupán a gáz kitermelésére szeretnének...","id":"20181203_Katar_kilep_az_OPECbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb621c3e-b852-429f-8f3b-18303501c995","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Katar_kilep_az_OPECbol","timestamp":"2018. december. 03. 09:26","title":"Katar kilép az OPEC-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szomszédok a férfi segélykiáltásaira figyeltek fel, de már hiába vitték kórházba.","shortLead":"A szomszédok a férfi segélykiáltásaira figyeltek fel, de már hiába vitték kórházba.","id":"20181203_Megolte_gondozojat_egy_haziallatkent_tartott_fekete_medve_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef08e39-859f-410e-9cfa-561fc4e9a430","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Megolte_gondozojat_egy_haziallatkent_tartott_fekete_medve_Japanban","timestamp":"2018. december. 03. 12:45","title":"Megölte gondozóját egy terápiás állatként tartott fekete medve Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c65d981-afe5-4677-bd42-3ccc0dbc750c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét komplex ellenőrzés-sorozatot tartott a rendőrség a bulinegyedben. Négy embert állítottak elő, taxisok ellen tettek feljelentést. ","shortLead":"Ismét komplex ellenőrzés-sorozatot tartott a rendőrség a bulinegyedben. Négy embert állítottak elő, taxisok ellen...","id":"20181204_Megint_kutyakkal_razziaztak_a_bulinegyedben_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c65d981-afe5-4677-bd42-3ccc0dbc750c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a35e46-3d28-4e19-841d-f732ced79a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Megint_kutyakkal_razziaztak_a_bulinegyedben_a_hetvegen","timestamp":"2018. december. 04. 18:10","title":"Megint kutyákkal razziáztak a bulinegyedben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3efa65-b335-40db-96c6-28cad1e13991","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hódítás drámai változásokat hozott a városban: az arany tulajdonosát valószínűleg szintén megölték vagy eladták rabszolgának.","shortLead":"A hódítás drámai változásokat hozott a városban: az arany tulajdonosát valószínűleg szintén megölték vagy eladták...","id":"20181204_A_keresztes_hoditok_elol_rejtettek_egy_izraeli_kutba_a_ritka_aranykincseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af3efa65-b335-40db-96c6-28cad1e13991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ea352f-c209-4c50-b027-248777e75e7e","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_A_keresztes_hoditok_elol_rejtettek_egy_izraeli_kutba_a_ritka_aranykincseket","timestamp":"2018. december. 04. 11:55","title":"A keresztes hódítók elől rejtették egy izraeli kútba a ritka aranykincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ca87b0-f7c3-474a-aa37-dfece588cf9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy angliai vállalkozástól került a magyar gyártókhoz a szennyezett zab, ami a Nébih szakembereinek egy termékteszt során tűnt fel. ","shortLead":"Egy angliai vállalkozástól került a magyar gyártókhoz a szennyezett zab, ami a Nébih szakembereinek egy termékteszt...","id":"20181203_Mergezo_zabkasakat_hiv_vissza_a_Nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15ca87b0-f7c3-474a-aa37-dfece588cf9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e025a462-a196-491e-a552-19132a575eac","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Mergezo_zabkasakat_hiv_vissza_a_Nebih","timestamp":"2018. december. 03. 18:22","title":"Mérgező zabkásákat hív vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0904af5-bfe8-4f28-a71b-355d8d62ea61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A titkosított tárhelyszolgáltató, a Tresorit nemrég új vizekre evezett: csináltak egy fájlküldőt, ahol bárki biztonságban továbbíthat nagyméretű állományokat is, ráadásul ingyen.","shortLead":"A titkosított tárhelyszolgáltató, a Tresorit nemrég új vizekre evezett: csináltak egy fájlküldőt, ahol bárki...","id":"20181204_tresorit_send_biztonsagos_fajlkuldes_nagymeretu_fajlok_kuldese_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0904af5-bfe8-4f28-a71b-355d8d62ea61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3b8165-2249-4ea6-bd19-adfd35a426ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_tresorit_send_biztonsagos_fajlkuldes_nagymeretu_fajlok_kuldese_ingyen","timestamp":"2018. december. 04. 20:03","title":"Magyarok csinálják az oldalt, ahol ingyen és biztonságban küldhet akár 5 GB-os fájlokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Matyi már évek óta Ásotthalmon tölti a teleket ahelyett, hogy a többi gólyával együtt délebbre vonulna. Egy család segíti őt élelemmel, de most már a családnak is segítségére van szüksége ahhoz, hogy Matyit a fagyos időkben is életben tartsák. ","shortLead":"Matyi már évek óta Ásotthalmon tölti a teleket ahelyett, hogy a többi gólyával együtt délebbre vonulna. Egy család...","id":"20181204_Nyolcadjara_karacsonyozik_itthon_Matyi_a_golya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980ab845-f4b8-493a-86a1-780bb35eb4e9","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Nyolcadjara_karacsonyozik_itthon_Matyi_a_golya","timestamp":"2018. december. 04. 16:41","title":"Nyolcadjára karácsonyozik itthon Matyi, a gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Charles E. Schumer szenátor szerint a Marriott minden olyan vendégének, akinek ellopták az útlevélszámát, 31 ezer forintnyi összeget kellene hogy fizessen.","shortLead":"Az amerikai Charles E. Schumer szenátor szerint a Marriott minden olyan vendégének, akinek ellopták az útlevélszámát...","id":"20181204_marriott_hotel_szallodalanc_hackertamadas_adatszivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cd3270-6754-43d1-be3e-8e253d9f8a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_marriott_hotel_szallodalanc_hackertamadas_adatszivargas","timestamp":"2018. december. 04. 10:33","title":"10 000 milliárd forintnyi összegbe kerülhet a Marriottnak, hogy ellopták tőlük 327 millió vendég adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]