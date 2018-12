Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író a Twitteren jelentette be a hírt. ","shortLead":"Az író a Twitteren jelentette be a hírt. ","id":"20181204_Andre_Aciman_Szolits_a_neveden_folytatas_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609ed5c8-46e3-4690-8d34-01126b79507f","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Andre_Aciman_Szolits_a_neveden_folytatas_masodik_resz","timestamp":"2018. december. 04. 16:52","title":"Rajongók, figyelem: André Aciman épp a Szólíts a neveden folytatását írja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az Office programok kinézete változik meg, a hozzájuk tartozó ikonokat is rendesen átszabta a Microsoft.","shortLead":"Nemcsak az Office programok kinézete változik meg, a hozzájuk tartozó ikonokat is rendesen átszabta a Microsoft.","id":"20181203_microsoft_office_uj_ikonok_fluent_design_rancfelvarras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fce55e-6c79-493f-8e60-548c5722740e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_microsoft_office_uj_ikonok_fluent_design_rancfelvarras","timestamp":"2018. december. 03. 17:03","title":"Lecseréli a Microsoft az Office jól ismert ikonjait, mutatjuk az újakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb61483c-9c42-4bd5-97f6-a345ba7dd866","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Andrej Bitov író, az orosz PEN Club egyik alapítója és volt elnöke hétfőn hunyt el Moszkvában, 82 évesen.","shortLead":"Andrej Bitov író, az orosz PEN Club egyik alapítója és volt elnöke hétfőn hunyt el Moszkvában, 82 évesen.","id":"20181204_Meghalt_Andrej_Bitov_az_orosz_posztmodern_irodalom_atyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb61483c-9c42-4bd5-97f6-a345ba7dd866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baa8c4d-4c2a-4f83-a51a-0b7f20465d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Meghalt_Andrej_Bitov_az_orosz_posztmodern_irodalom_atyja","timestamp":"2018. december. 04. 19:04","title":"Meghalt Andrej Bitov, az orosz posztmodern irodalom atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adtak a konzervatív oldal nagy nevettetői, de sokkal inkább politikai krédó a beszélgetés, mint bármi, ami a humorhoz köthető.","shortLead":"Interjút adtak a konzervatív oldal nagy nevettetői, de sokkal inkább politikai krédó a beszélgetés, mint bármi, ami...","id":"20181205_Nacsa_Oliver_aggodott_hogy_nem_a_Fidesz_gyoz_de_Bagi_Ivan_szerint_tulertekeltek_az_ellenzeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66c48ca-2570-4de4-b2fa-8bc33e750ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Nacsa_Oliver_aggodott_hogy_nem_a_Fidesz_gyoz_de_Bagi_Ivan_szerint_tulertekeltek_az_ellenzeket","timestamp":"2018. december. 05. 09:37","title":"Nacsa Olivér aggódott, hogy nem a Fidesz győz, de Bagi Iván szerint túlértékelték az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Miskolci Törvényszék azt a sajószögedi férfit, aki tavaly megölte nyolcvanéves édesanyját. A vádlott és védője fellebbeztek.","shortLead":"Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Miskolci Törvényszék azt a sajószögedi férfit, aki tavaly megölte...","id":"20181204_eletfogytiglan_fegyhaz_fegyhazbuntetes_anyagyilkos_gyilkossag_sajoszoged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a60328-eca8-47ce-8eb7-aa9352195ee1","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_eletfogytiglan_fegyhaz_fegyhazbuntetes_anyagyilkos_gyilkossag_sajoszoged","timestamp":"2018. december. 04. 19:44","title":"Életfogytiglant kapott a sajószögedi anyagyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton karambolozott Curtis, és a balesetben ő is megsérült, elmondása szerint \"szétfejelte a szélvédőt\". A Ripost most azt írja, hogy valószínűleg Curtisék is tehetnek az ütközésről, a rapper menyasszonyát mintavételre kötelezték. Megszólalt a másik autó sofőrje is. ","shortLead":"Szombaton karambolozott Curtis, és a balesetben ő is megsérült, elmondása szerint \"szétfejelte a szélvédőt\". A Ripost...","id":"20181204_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Curtis_autobaleseterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da829112-f053-4d06-b3cd-b5aa3cf1fa80","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Curtis_autobaleseterol","timestamp":"2018. december. 04. 15:13","title":"Újabb részletek derültek ki Curtis autóbalesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-KDNP népszerűsége nem változott, a Jobbik támogatottsága viszont a felmérés szerint csökkent.","shortLead":"A Fidesz-KDNP népszerűsége nem változott, a Jobbik támogatottsága viszont a felmérés szerint csökkent.","id":"20181204_Nezopont_Intezet_A_Ketfarku_Kutyapart_megelozi_az_LMPt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143a2e71-90cd-409c-bb6b-144f1b348a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Nezopont_Intezet_A_Ketfarku_Kutyapart_megelozi_az_LMPt","timestamp":"2018. december. 04. 10:54","title":"Nézőpont Intézet: A Kétfarkú Kutya Párt megelőzi az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége a londoni törvényhozásban.","shortLead":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége...","id":"20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b93ed6-192b-43df-a363-aa992b16c266","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","timestamp":"2018. december. 05. 07:51","title":"Nincs meg a Brexit-megállapodáshoz szükséges parlamenti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]