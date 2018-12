Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kamarai pénzből finanszírozott családi nyaralások, pazarló rendezvények és gyanús kifizetések – évek óta tart ad muníciót a sajtónak a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) működése. A sorozatos skandallumok után kedden új alelnököt választott, ma pedig bejelenti lemondását a szervezet elnöke. ","shortLead":"Kamarai pénzből finanszírozott családi nyaralások, pazarló rendezvények és gyanús kifizetések – évek óta tart ad...","id":"20181205_Tovabbgyuruzik_a_kamarai_botrany_lemond_az_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03bd774-e5f7-4720-bedb-976e3f2cc397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Tovabbgyuruzik_a_kamarai_botrany_lemond_az_elnok","timestamp":"2018. december. 05. 10:58","title":"Továbbgyűrűzik a kamarai botrány, lemond az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b3eb96-674f-4d55-b078-14142c30ba25","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az agrárkamara felügyelete alá vonná a földek adásvételét egy új törvénymódosítás, a szervezet még a földárakba is beavatkozhatna. Vannak, akik szerint a változás a versenyképességnek jót tenne, de így is akad hátránya. A bírálók úgy látják, a kormányhoz közeli agrárvállalkozók járnak jól.","shortLead":"Az agrárkamara felügyelete alá vonná a földek adásvételét egy új törvénymódosítás, a szervezet még a földárakba is...","id":"20181205_Foldtorveny_videk_Fidesz_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3b3eb96-674f-4d55-b078-14142c30ba25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c885e6e-d903-46a3-8274-5e54e62029a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Foldtorveny_videk_Fidesz_parlament","timestamp":"2018. december. 05. 06:30","title":"Visszalökheti a feudalizmusba a magyar vidéket a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta fizet a rendőrség Orbán Viktor kormányfő magánrepülős barátjának.","shortLead":"Évek óta fizet a rendőrség Orbán Viktor kormányfő magánrepülős barátjának.","id":"20181206_Felmilliardert_berel_Garancsi_cegetol_egy_kispesti_raktart_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c40151-5c96-4b59-9284-447dc1e484b3","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Felmilliardert_berel_Garancsi_cegetol_egy_kispesti_raktart_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 06. 08:23","title":"Félmilliárdért bérel Garancsi cégétől egy kispesti raktárt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181206_Talan_megsem_fog_sokat_kesni_mindket_vaganyon_jarnak_a_vonatok_Kobanyanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6f46b6-134d-4743-bf1c-8d15db336a29","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Talan_megsem_fog_sokat_kesni_mindket_vaganyon_jarnak_a_vonatok_Kobanyanal","timestamp":"2018. december. 06. 07:28","title":"Talán mégsem fog sokat késni: mindkét vágányon járnak a vonatok Kőbányánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504a537e-956c-49b0-928d-55c5f2de1e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen pontosan az történt, hogy Rétvári Bence államtitkár Nagy Feróval és Bogányi Gergellyel (lásd még: csodazongora) közösen töltötte ki a konzultációs kérdőívet és ott volt a sajtó egy része is.","shortLead":"Egészen pontosan az történt, hogy Rétvári Bence államtitkár Nagy Feróval és Bogányi Gergellyel (lásd még: csodazongora...","id":"20181205_Nagy_Fero_migransozva_toltotte_ki_a_nemzeti_konzultaciot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=504a537e-956c-49b0-928d-55c5f2de1e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd6ca26-98e7-4d90-b196-fb079d0d1bdd","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Nagy_Fero_migransozva_toltotte_ki_a_nemzeti_konzultaciot","timestamp":"2018. december. 05. 08:23","title":"Nagy Feró migránsozva töltötte ki a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektorhelyettes nem tartja kizártnak, hogy erre sor fog kerülni. ","shortLead":"A rektorhelyettes nem tartja kizártnak, hogy erre sor fog kerülni. ","id":"20181205_Karteritesi_pert_indithat_a_CEU_a_kormany_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fd060e-75d4-4314-8412-96cabf36218b","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Karteritesi_pert_indithat_a_CEU_a_kormany_ellen","timestamp":"2018. december. 05. 06:20","title":"Kártérítési pert indíthat a CEU a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0562871e-f3b6-41b7-aa47-ababdbda012b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, új megoldás született a vidéki jelöletlen területek megjelölésére, hogy azoknak is legyen postai címük, akik ilyen helyen élnek.","shortLead":"Úgy tűnik, új megoldás született a vidéki jelöletlen területek megjelölésére, hogy azoknak is legyen postai címük, akik...","id":"20181206_facebook_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0562871e-f3b6-41b7-aa47-ababdbda012b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40be33a-9b76-4083-928a-0f090297cbb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_facebook_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. december. 06. 15:03","title":"4 milliárd embernek adna lakcímet a Facebook és a világ egyik legjobb egyeteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerencsés fideszes kötődésű Tolna megyei emberek alig két hónappal azelőtt vásárolták meg az egykori Tolna-Hús régóta üresen álló és eladásra kínált üzemét, hogy jó pár területet vásárolt volna fel a paksi ipari park az erőmű bővítéshez kapcsolódóan.\r

\r

","shortLead":"Szerencsés fideszes kötődésű Tolna megyei emberek alig két hónappal azelőtt vásárolták meg az egykori Tolna-Hús régóta...","id":"20181206_Igen_jokor_vettek_es_adtak_el_nehany_paksi_ingatlant_Tolna_megyei_fideszesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80a4eac-d01d-4d2e-ba58-10ce29837286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Igen_jokor_vettek_es_adtak_el_nehany_paksi_ingatlant_Tolna_megyei_fideszesek","timestamp":"2018. december. 06. 11:14","title":"Igen jókor vettek és adtak el egy hatalmas paksi ingatlant Tolna megyei fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]