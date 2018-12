Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80969dfe-3dcf-4c9d-97a2-90fd2e874304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Nemzeti Erőforrások Minisztériumának dolgozói épp rénszarvasszámlálást tartottak, amikor felbukkant előttük az óriási barlang bejárata. A geológusok tanácstalanul állnak a helyzet előtt.","shortLead":"A kanadai Nemzeti Erőforrások Minisztériumának dolgozói épp rénszarvasszámlálást tartottak, amikor felbukkant előttük...","id":"20181206_kanada_barlang_felfedezes_sarlaac_pit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80969dfe-3dcf-4c9d-97a2-90fd2e874304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b85d3f-0751-460f-8b1b-87a1eaaf8a8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_kanada_barlang_felfedezes_sarlaac_pit","timestamp":"2018. december. 06. 11:03","title":"A tudósok is meglepődtek: óriási barlangot találtak Kanadában ott, ahol nem is lehetne barlang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aréna költsége 8,1 milliárdra nőtt. ","shortLead":"Az aréna költsége 8,1 milliárdra nőtt. ","id":"20181207_Dragabb_lesz_a_Vasas_uj_stadionja_es_az_atadasra_is_varni_kell_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa57bb4-d13b-4095-ae64-0c9c4d52c365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Dragabb_lesz_a_Vasas_uj_stadionja_es_az_atadasra_is_varni_kell_meg","timestamp":"2018. december. 07. 09:54","title":"Drágább lesz a Vasas új stadionja, és az átadásra is várni kell még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a karácsonyi vásár belefér.","shortLead":"De a karácsonyi vásár belefér.","id":"20181206_Kitiltotta_a_betlehemet_egy_plaza_mert_szerintuk_serti_a_nemkereszteny_vasarlokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f35fd9b-e315-477f-a251-374ebd4d08f5","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Kitiltotta_a_betlehemet_egy_plaza_mert_szerintuk_serti_a_nemkereszteny_vasarlokat","timestamp":"2018. december. 06. 16:20","title":"Kitiltotta a betlehemet egy pláza, mert szerintük sérti a nem-keresztény vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b03fece-4539-4647-8eeb-e035e9cf0019","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyugalom megzavarására alkalmas képanyag következik.","shortLead":"A nyugalom megzavarására alkalmas képanyag következik.","id":"20181206_foldrenges_alaszka_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b03fece-4539-4647-8eeb-e035e9cf0019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6d1f9f-8679-4571-9c52-d7f11cd0d777","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_foldrenges_alaszka_foto","timestamp":"2018. december. 06. 11:11","title":"Pénteken Alaszkában földrengés volt, meg lehet nézni, milyenek az utak keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6177a13-b130-459f-922b-2c306536149a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi közlekedési cég örömmel közölte, nemsokára újra jól mutathatja az időt a híresen működésképtelen Széll Kálmán téri óra, éppen azelőtt pár nappal, hogy újabb flashmobot terveztek az óra \"megjavítására\".","shortLead":"A fővárosi közlekedési cég örömmel közölte, nemsokára újra jól mutathatja az időt a híresen működésképtelen Széll...","id":"20181207_Breaking_BKK_Jovo_heten_mar_mukodhet_a_Szell_Kalman_teri_ora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6177a13-b130-459f-922b-2c306536149a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff717a5-3c1f-4763-92a5-da3b8ce9d7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Breaking_BKK_Jovo_heten_mar_mukodhet_a_Szell_Kalman_teri_ora","timestamp":"2018. december. 07. 17:36","title":"Breaking, BKK: Jövő héten ismét működhet a Széll Kálmán téri óra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024be735-4d0d-446b-8e46-99aa7b7a2b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest–Újszász–Szolnok és a Budapest–Gödöllő–Hatvan–Miskolc vonalon várhatóan 30-40 perccel nő a menetidő, egyes elővárosi vonatok Rákosnál visszafordulnak, vagy teljesen kimaradnak a menetrendből. ","shortLead":"A Budapest–Újszász–Szolnok és a Budapest–Gödöllő–Hatvan–Miskolc vonalon várhatóan 30-40 perccel nő a menetidő, egyes...","id":"20181206_Sokat_fog_kesni_ha_a_keletpesti_agglomeraciobol_jon_vonattal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=024be735-4d0d-446b-8e46-99aa7b7a2b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc87fae-66fe-4104-823a-795854985884","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Sokat_fog_kesni_ha_a_keletpesti_agglomeraciobol_jon_vonattal","timestamp":"2018. december. 06. 06:40","title":"Sokat fog késni, ha a kelet-pesti agglomerációból jön vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5e62de-8227-4617-8303-a1897cddf379","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Lejárt az üzemeltetésére kötött bérleti szerződés.","shortLead":"Lejárt az üzemeltetésére kötött bérleti szerződés.","id":"20181207_Orban_nyitotta_meg_most_bezar_a_budapesti_luxusszalloda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce5e62de-8227-4617-8303-a1897cddf379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122c0ade-5583-458e-a67d-b7f4c76b53f9","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_Orban_nyitotta_meg_most_bezar_a_budapesti_luxusszalloda","timestamp":"2018. december. 07. 12:55","title":"Orbán nyitotta meg, most bezár a budapesti luxusszálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f83d0e5-eda7-4fe6-8a44-3cb04bb1f0a6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A budapesti Sziget a legjobb Nagy-Britannián kívüli fesztivál díját kapta. ","shortLead":"A budapesti Sziget a legjobb Nagy-Britannián kívüli fesztivál díját kapta. ","id":"20181207_A_britek_a_Szigetet_szavaztak_meg_a_legjobb_fesztivalnak_a_kontinensen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f83d0e5-eda7-4fe6-8a44-3cb04bb1f0a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5f5fd-8b42-476d-be67-4add06b98bb4","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_A_britek_a_Szigetet_szavaztak_meg_a_legjobb_fesztivalnak_a_kontinensen","timestamp":"2018. december. 07. 14:31","title":"A britek a Szigetet szavazták meg a legjobb fesztiválnak a kontinensen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]