[{"available":true,"c_guid":"c7c701c2-312d-4f37-9601-5b70609e12f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Herczig Norbert négyszeres bajnok, most megy először közönség előtt is, a világon is egyelőre ritkaságnak számító új autójával.","shortLead":"Herczig Norbert négyszeres bajnok, most megy először közönség előtt is, a világon is egyelőre ritkaságnak számító új...","id":"20181209_vw_polo_r5_herczig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7c701c2-312d-4f37-9601-5b70609e12f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd30da43-7261-4e51-95f1-6774693c73d7","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20181209_vw_polo_r5_herczig","timestamp":"2018. december. 09. 08:07","title":"Igazi ritkaság is lesz a mai Mikulás-ralin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093698ce-f7e4-4090-a969-3250b2b1d8cb","c_author":"B.I.","category":"elet","description":"Mi lenne, ha legalább ilyenkor, advent idején nem csupán beugranánk valahova egy kávéra, rohannánk tovább egy termopoharas teával, kapnánk le a közértben a polcról egy flakonos kakaót? \r

\r

\r

\r

","shortLead":"Mi lenne, ha legalább ilyenkor, advent idején nem csupán beugranánk valahova egy kávéra, rohannánk tovább...","id":"20181207_Kaveszunet_teaido__recept","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=093698ce-f7e4-4090-a969-3250b2b1d8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61034e0d-b3b0-4bfe-b9b6-983ba25e6825","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Kaveszunet_teaido__recept","timestamp":"2018. december. 08. 09:25","title":"Kávészünet, teaidő - recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76767a8e-bf25-449d-8016-4f254f47b4a1","c_author":"Nagy Erzsébet","category":"gazdasag","description":"Válasz Mendrey Lászlónak.","shortLead":"Válasz Mendrey Lászlónak.","id":"20181209_Miert_tavozott_a_PDSZ_a_Ligabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76767a8e-bf25-449d-8016-4f254f47b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac16bbb1-c486-422b-b2e2-8717d03ef367","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Miert_tavozott_a_PDSZ_a_Ligabol","timestamp":"2018. december. 09. 10:33","title":"Miért távozott a PDSZ a Ligából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d3038a-9b98-4ddc-9ad6-a377ca7c60d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly összetűzés tört ki szombat délután a rendőrök és a tüntetők között a dél-franciaországi Marseille-ben. Párizsban már gumilövedéket is bevetettek a rendőrök. ","shortLead":"Komoly összetűzés tört ki szombat délután a rendőrök és a tüntetők között a dél-franciaországi Marseille-ben. Párizsban...","id":"20181208_Marseilleben_is_all_a_bal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04d3038a-9b98-4ddc-9ad6-a377ca7c60d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a1eb5-0b54-4023-b58f-c0f5f4091a4c","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Marseilleben_is_all_a_bal","timestamp":"2018. december. 08. 18:20","title":"Marseille-ben is áll a bál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff0313a-5e36-4d2b-9efa-ce556c2fbcbe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"20:30 helyett 21:40-kor indul az utolsó metró december 13-án - történetesen azon az estén, amikor a Vidi is játszik. A 3-as metró felújításának kezdete óta sosem volt még rá példa, hogy a pótlási időpontokat így módosítsák, annyira azonban nem volt nagyvonalú a BKK, hogy a pótlás előtt bevett 23:30 körüli üzemzárást állítsák vissza.","shortLead":"20:30 helyett 21:40-kor indul az utolsó metró december 13-án - történetesen azon az estén, amikor a Vidi is játszik...","id":"20181207_Meccset_jatszik_a_Vidi_atszerveztek_a_metropotlast_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ff0313a-5e36-4d2b-9efa-ce556c2fbcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72860d67-aa3f-4559-a10f-25416f4c9406","keywords":null,"link":"/sport/20181207_Meccset_jatszik_a_Vidi_atszerveztek_a_metropotlast_is","timestamp":"2018. december. 07. 20:43","title":"Meccset játszik a Vidi, átszervezték a metrópótlást is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5a65ec-f838-4b5c-8940-ee7be58769f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181208_Adventi_irodalmi_naptar__december_8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b5a65ec-f838-4b5c-8940-ee7be58769f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91bb1dd-22f7-4976-9732-806829d7a36d","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Adventi_irodalmi_naptar__december_8","timestamp":"2018. december. 08. 08:01","title":"Adventi irodalmi naptár - december 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntse el, kinek van igaza.","shortLead":"Döntse el, kinek van igaza.","id":"20181209_A_rendorseg_szerint_hazudik_az_MSZP_az_alelnok_seruleseirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaca7f73-f60d-4cbf-8cac-603c61911b02","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_A_rendorseg_szerint_hazudik_az_MSZP_az_alelnok_seruleseirol","timestamp":"2018. december. 09. 09:45","title":"A rendőrség szerint hazudik az MSZP az alelnök sérüléseiről - mutatjuk, mi történt pontosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaoang aranyérmes lett 1000 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók idénybeli harmadik, kazahsztáni világkupa-állomásának szombati napján.\r

","shortLead":"Liu Shaoang aranyérmes lett 1000 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók idénybeli harmadik, kazahsztáni...","id":"20181208_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_liu_shaoang_vilagkupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddf2325-4ec4-403a-8b7a-63c1e0f282e1","keywords":null,"link":"/sport/20181208_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_liu_shaoang_vilagkupa","timestamp":"2018. december. 08. 17:05","title":"Verhetetlen volt Liu Shaoang a világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]