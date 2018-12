Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37ab2a68-05d2-4ba7-a14c-b93720cc6002","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek voltak legolvasottabb anyagok az autó rovatban a mostani héten.","shortLead":"Ezek voltak legolvasottabb anyagok az autó rovatban a mostani héten.","id":"20181209_tolatoradat_autos_top_hirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37ab2a68-05d2-4ba7-a14c-b93720cc6002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe6779-564e-42b6-8624-88147da8b8ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181209_tolatoradat_autos_top_hirek","timestamp":"2018. december. 09. 13:10","title":"Tolatóradar: 1,3 milliárddal egy McLaren a legdrágább eladó autó itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53517ee9-fa7c-4745-99ce-e6772c17b352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181209_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Gyenis_Agnes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53517ee9-fa7c-4745-99ce-e6772c17b352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df131cae-0ea9-4ec0-b838-1d663518e96f","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Gyenis_Agnes","timestamp":"2018. december. 09. 14:00","title":"\"Fenyegetnek, kivéreztetnek bennünket\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Gyenis Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a325fb-2260-4d2c-8deb-f4d944c29590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idén a világ ötödik legjobb egyetemének rangsorolt Massachusetts Institute of Technology által kiadott MIT Technology Review minden évben kiválasztja a 35 legtehetségesebb 35 év alatti feltalálót. Az európai kiadvány 2018-as kiadásába beválasztották Szalay Kristófot is, akinek a fejlesztése a rákgyógyszerek kutatását igyekszik előmozdítani mesterséges intelligencia segítségével.","shortLead":"Az idén a világ ötödik legjobb egyetemének rangsorolt Massachusetts Institute of Technology által kiadott MIT...","id":"20181210_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_szalay_kristof_turbine_mit_technology_review_innovators_under_35","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1a325fb-2260-4d2c-8deb-f4d944c29590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbcd852-4ab4-4201-9ffc-407b7c8510ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_szalay_kristof_turbine_mit_technology_review_innovators_under_35","timestamp":"2018. december. 10. 12:33","title":"A mesterséges intelligenciával lépne a rák nyakára a 33 éves magyar feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308","c_author":"","category":"sport","description":"A magyar válogatott szerdán a románokkal találkozik, és továbbra is van esélye a továbbjutásra. ","shortLead":"A magyar válogatott szerdán a románokkal találkozik, és továbbra is van esélye a továbbjutásra. ","id":"20181209_Kezilabda_magyar_siker_Nancyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7131c62-b685-4038-a34c-2e20654802ef","keywords":null,"link":"/sport/20181209_Kezilabda_magyar_siker_Nancyban","timestamp":"2018. december. 09. 16:50","title":"Kézilabda: magyar siker Nancyban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0696b8-782a-47df-a703-06184308b3d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fűtött sátor, kisvasút – vágyhat-e többre egy család?","shortLead":"Fűtött sátor, kisvasút – vágyhat-e többre egy család?","id":"20181209_Felcsuton_jart_a_Mikulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb0696b8-782a-47df-a703-06184308b3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf224be-66f3-4138-9f8d-5982d4a0fd85","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Felcsuton_jart_a_Mikulas","timestamp":"2018. december. 09. 07:55","title":"Felcsúton járt a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d552817-1657-453d-a62b-a3aacb8ffe0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kormányválság után kisebbségi kabinetet alakítanak a liberálisok.","shortLead":"Kormányválság után kisebbségi kabinetet alakítanak a liberálisok.","id":"20181209_Brusszelt_nem_lehet_megallitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d552817-1657-453d-a62b-a3aacb8ffe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c915747d-d3b0-48b9-b886-f273b4c6823f","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Brusszelt_nem_lehet_megallitani","timestamp":"2018. december. 09. 16:30","title":"Brüsszelt nem lehet megállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 15 éves fiúnál drogot is találtak. ","shortLead":"A 15 éves fiúnál drogot is találtak. ","id":"20181210_Egy_15_eves_fiu_okozta_a_panikot_az_olasz_klubban_ahol_hat_ember_meghalt__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a97557-a947-4284-91bf-66609f53be1f","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Egy_15_eves_fiu_okozta_a_panikot_az_olasz_klubban_ahol_hat_ember_meghalt__video","timestamp":"2018. december. 10. 10:15","title":"Egy 15 éves fiú okozta a pánikot az olasz klubban, ahol hat ember meghalt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válasz nem egyszerű és nem egyértelmű.","shortLead":"A válasz nem egyszerű és nem egyértelmű.","id":"20181208_Mi_jobb_a_bolygonak_az_igazi_vagy_a_mu_karacsonyfa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92823c2-57ca-4862-9657-0017d2181b9d","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Mi_jobb_a_bolygonak_az_igazi_vagy_a_mu_karacsonyfa","timestamp":"2018. december. 08. 17:05","title":"Mi jobb a bolygónak, az igazi vagy a mű karácsonyfa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]