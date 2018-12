Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár több ellenzéki politikus sípolt és kiabált a Parlament ülésén a \"rabszolgatörvény\" miatt, Kövér László házelnök csak Varga László szocialista politikust tiltotta ki. A hvg.hu-nak elmondta, mit kiabált Kövérnek.","shortLead":"Bár több ellenzéki politikus sípolt és kiabált a Parlament ülésén a \"rabszolgatörvény\" miatt, Kövér László házelnök...","id":"20181210_Megkerdeztuk_a_kitiltott_ellenzekit_mivel_vivta_ki_Kover_haragjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fb9fc2-c60a-44a0-bade-6c47f6914c80","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Megkerdeztuk_a_kitiltott_ellenzekit_mivel_vivta_ki_Kover_haragjat","timestamp":"2018. december. 10. 17:23","title":"Megkérdeztük a kitiltott ellenzékit, mivel vívta ki Kövér haragját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c0bcd7-084e-4148-9209-e708ab00dd2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 8-ig 23 ember fagyott halálra, ebből 16-an október 15-e óta hűltek ki végzetesen.","shortLead":"December 8-ig 23 ember fagyott halálra, ebből 16-an október 15-e óta hűltek ki végzetesen.","id":"20181210_23an_fagytak_halalra_eddig_ezen_a_telen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c0bcd7-084e-4148-9209-e708ab00dd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f20b84-b447-4a6e-8309-6842008cff0e","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_23an_fagytak_halalra_eddig_ezen_a_telen","timestamp":"2018. december. 10. 14:18","title":"23-an fagytak halálra eddig ezen a télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BIF a múlt héten is eladta pár részvényét, a két tranzakción összesen több mint kétmilliárd forintot kerestek.","shortLead":"A BIF a múlt héten is eladta pár részvényét, a két tranzakción összesen több mint kétmilliárd forintot kerestek.","id":"20181211_Egyetlen_nap_alatt_285_millio_forinttal_gazdagodott_Schmidt_Mariaek_csaladi_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2594f7-0956-47bb-8324-c39e7b3df995","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Egyetlen_nap_alatt_285_millio_forinttal_gazdagodott_Schmidt_Mariaek_csaladi_cege","timestamp":"2018. december. 11. 11:12","title":"Egyetlen nap alatt 285 millió forinttal gazdagodott Schmidt Máriáék családi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aa7cf7-bbc4-4b0f-a3bb-4a641637bed3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idén még három üzletet nyit az amerikai Starbucks kávézólánc Magyarországon, a két fővárosi és a székesfehérvári üzlettel mintegy 50-nel nő a cég dolgozóinak létszáma, és 27 kávézója lesz – közölte a cég az MTI-vel.","shortLead":"Az idén még három üzletet nyit az amerikai Starbucks kávézólánc Magyarországon, a két fővárosi és a székesfehérvári...","id":"20181211_Rogton_ket_kavezot_is_nyit_a_Starbucks_egy_videki_varosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60aa7cf7-bbc4-4b0f-a3bb-4a641637bed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbb7ece-eb55-4c8e-b2b2-1e5a8c133b33","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Rogton_ket_kavezot_is_nyit_a_Starbucks_egy_videki_varosban","timestamp":"2018. december. 11. 13:07","title":"Három kávézót is nyit a Starbucks, ebből az egyiket vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767723ae-4b46-432a-8b13-2227056b20b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181212_Adventi_irodalmi_naptar__december_12","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=767723ae-4b46-432a-8b13-2227056b20b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174b49d0-88f2-447a-a732-78a0a5cb6b77","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Adventi_irodalmi_naptar__december_12","timestamp":"2018. december. 12. 08:04","title":"Adventi irodalmi naptár – december 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58095210-07a4-4bd8-97aa-778aba4b625b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vjacseszlav Baskakov az Instagramon mutogatta méregdrága kiegészítőit. Rövidesen a fegyelmi bizottság előtt magyarázkodhat szokatlanul drága hobbijáról.","shortLead":"Vjacseszlav Baskakov az Instagramon mutogatta méregdrága kiegészítőit. Rövidesen a fegyelmi bizottság előtt...","id":"20181210_Nem_csak_Istenert_a_luxusholmikert_is_rajongott_egy_orosz_pap__lett_is_belole_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58095210-07a4-4bd8-97aa-778aba4b625b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8f592b-bd7a-4d93-8b3b-e0106334a0cd","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Nem_csak_Istenert_a_luxusholmikert_is_rajongott_egy_orosz_pap__lett_is_belole_botrany","timestamp":"2018. december. 10. 19:20","title":"Nem csak Istenért, a luxusholmikért is rajongott egy orosz pap – lett is belőle botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan sok üzemanyagról beszélünk, hogy annak elfogyasztása során vélhetően motort is kellene cserélni. Nem is egyet.","shortLead":"Olyan sok üzemanyagról beszélünk, hogy annak elfogyasztása során vélhetően motort is kellene cserélni. Nem is egyet.","id":"20181211_a_nap_kerdese_mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69158525-20f6-4b11-a659-3f207c2280e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_a_nap_kerdese_mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","timestamp":"2018. december. 11. 06:41","title":"A nap kérdése: Mennyit autózhatnánk a leghosszabb repülőjárat üzemanyagából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bac440-d34d-4a6c-a02c-33d9a47dd5a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szlovákiából és Csehországból hozzuk be a legtöbb játékot. ","shortLead":"Szlovákiából és Csehországból hozzuk be a legtöbb játékot. ","id":"20181210_Hiaba_keszul_a_legtobb_jatek_Kinaban_a_magyar_gyerekek_nem_ezekkel_jatszanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27bac440-d34d-4a6c-a02c-33d9a47dd5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bdb857-800a-46a2-aaea-24868765a93e","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Hiaba_keszul_a_legtobb_jatek_Kinaban_a_magyar_gyerekek_nem_ezekkel_jatszanak","timestamp":"2018. december. 10. 13:52","title":"Hiába készül a legtöbb játék Kínában, a magyar gyerekek nem ezekkel játszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]