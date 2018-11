Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most először szólalt meg a bíróságon Eryn Jean Norvill színésznő, aki szerint Geoffrey Rush szándékosan fogta meg a mellét egy előadás közben.","shortLead":"Most először szólalt meg a bíróságon Eryn Jean Norvill színésznő, aki szerint Geoffrey Rush szándékosan fogta meg...","id":"20181030_Geoffrey_Rusht_mar_szandekos_fogdosassal_vadolja_kollegaja_a_birosagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b3e9c6-bf02-4215-a487-5f0fb2a5bf67","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Geoffrey_Rusht_mar_szandekos_fogdosassal_vadolja_kollegaja_a_birosagon","timestamp":"2018. október. 30. 12:21","title":"Geoffrey Rusht már szándékos fogdosással vádolja kollégája a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c","c_author":"","category":"vilag","description":"Olaszországban egész héten heves viharok tombolnak, szombat óta a Stelvio-hágónál, az ország legmagasabb hegyi útján ragadt 193 ember, őket csak most tudták kiszabadítani.","shortLead":"Olaszországban egész héten heves viharok tombolnak, szombat óta a Stelvio-hágónál, az ország legmagasabb hegyi útján...","id":"20181031_Majdnem_200_embert_menekitettek_ki_Olaszorszag_legmagasabb_hegyi_utjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c99ddb-1058-4796-9553-fba903268e78","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Majdnem_200_embert_menekitettek_ki_Olaszorszag_legmagasabb_hegyi_utjarol","timestamp":"2018. október. 31. 17:55","title":"Majdnem 200 embert menekítettek ki Olaszország legmagasabb hegyi útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b2a880-1e27-4c42-83db-f188b9fbbfa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagypapája rendszeresen erőszakoskodott a 14 éves lánnyal, aki nem mert szólni senkinek az esetről, mert az elkövető veréssel fenyegette. A lány ezért meg is szülte gyermekét.","shortLead":"Nagypapája rendszeresen erőszakoskodott a 14 éves lánnyal, aki nem mert szólni senkinek az esetről, mert az elkövető...","id":"20181031_12_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_teherbe_ejtette_unokajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8b2a880-1e27-4c42-83db-f188b9fbbfa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915555e7-8eb8-405d-9710-44965059de73","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_12_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_teherbe_ejtette_unokajat","timestamp":"2018. október. 31. 20:03","title":"12 év börtönt kapott a férfi, aki teherbe ejtette unokáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64f28b0-27a8-4b30-97bb-44e9bb39553e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatice Cengiz szerint nem szabadna hagyni, hogy a pénz beszennyezze a lelkiismeretet és az értékeket.","shortLead":"Hatice Cengiz szerint nem szabadna hagyni, hogy a pénz beszennyezze a lelkiismeretet és az értékeket.","id":"20181030_dzsamal_hasogdzsi_menyasszony_ujsagirogyilkossag_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e64f28b0-27a8-4b30-97bb-44e9bb39553e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178d15d9-751c-4165-abf5-07b3a03c094d","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_dzsamal_hasogdzsi_menyasszony_ujsagirogyilkossag_donald_trump","timestamp":"2018. október. 30. 11:40","title":"Megszólalt Dzsamál Hasogdzsi menyasszonya, Trumpban nagyot csalódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a45822b-dc68-4a6f-9a3c-20f76582d43c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég tisztességes tempóra képes a friss Cayenne. ","shortLead":"Elég tisztességes tempóra képes a friss Cayenne. ","id":"20181030_porsche_cayenne_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a45822b-dc68-4a6f-9a3c-20f76582d43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525a114b-23cc-486f-855b-562e30f2c436","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_porsche_cayenne_2019","timestamp":"2018. október. 30. 18:42","title":"Több mint 2000 kiló a Porsche Cayenne Turbo, de ha kell, 300-zal megy – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent Reisz Gábor új filmje, a Rossz versek plakátja, amelyen a főszereplők mellett Budapest látképe is felsejlik","shortLead":"Megjelent Reisz Gábor új filmje, a Rossz versek plakátja, amelyen a főszereplők mellett Budapest látképe is felsejlik","id":"20181031_Rossz_versek_Reisz_Gabor_film_plakat_mozi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a66bd9-155f-4eed-b4ea-229c67e1859b","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Rossz_versek_Reisz_Gabor_film_plakat_mozi","timestamp":"2018. október. 31. 09:37","title":"Ilyen, amikor két ember együtt van és mégis külön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint Jean-Claude Juncker alkalmatlan az Európai Bizottság vezetésére, és eddig nem volt képes Európa egységét megtestesíteni. A tárcavezető szerint Európa akkor lesz egységes és erős, ha elfogadjuk, hogy egyes ünnepek valakiknek örömet jelentenek, másoknak fájdalmas pillanatot.","shortLead":"Szijjártó Péter szerint Jean-Claude Juncker alkalmatlan az Európai Bizottság vezetésére, és eddig nem volt képes Európa...","id":"20181030_Szijjarto_szerint_Europa_akkor_lesz_egyseges_ha_elfogadjuk_hogy_nem_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5ee318-28c1-446c-b8c9-ef72f9814c64","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szijjarto_szerint_Europa_akkor_lesz_egyseges_ha_elfogadjuk_hogy_nem_az","timestamp":"2018. október. 30. 10:13","title":"Szijjártó szerint Európa akkor lesz egységes, ha elfogadjuk, hogy nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516fb218-a370-4cb3-afc3-25eb0c892814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester november elején találkozik a miniszterelnökkel, de addig levelet is ír neki az ügyben.","shortLead":"A főpolgármester november elején találkozik a miniszterelnökkel, de addig levelet is ír neki az ügyben.","id":"20181030_Tarlos_azt_fogja_kerni_Orbantol_hogy_a_kormany_ne_szuntesse_meg_a_kulturalis_TAOtamogatasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=516fb218-a370-4cb3-afc3-25eb0c892814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a98d8cd-c047-4d2d-bee5-b8f7d708b0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Tarlos_azt_fogja_kerni_Orbantol_hogy_a_kormany_ne_szuntesse_meg_a_kulturalis_TAOtamogatasokat","timestamp":"2018. október. 30. 13:47","title":"Tarlós azt fogja kérni Orbántól, hogy a kormány ne szüntesse meg a kulturális tao-támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]