Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemmel is jól látható összeggel csökkent annak a két alkalmazottnak a fizetése, akik igen komoly bakit vétettek a Huawei új évi üzenetének posztolásakor.","shortLead":"Szemmel is jól látható összeggel csökkent annak a két alkalmazottnak a fizetése, akik igen komoly bakit vétettek...","id":"20190104_huawei_twitter_iphone_baki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b6e974-64bd-492e-b7d7-cae7984db467","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_huawei_twitter_iphone_baki","timestamp":"2019. január. 04. 14:03","title":"Megbüntette a Huawei a két munkavállalót, akik iPhone-ról posztoltak a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf8fb4c-5018-4260-97a8-892f712cacb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédia egy VI. kerületi lakásban történt, a lány apja is rosszul lett, de őt meg tudták menteni. ","shortLead":"A tragédia egy VI. kerületi lakásban történt, a lány apja is rosszul lett, de őt meg tudták menteni. ","id":"20190103_15_eves_lany_halt_meg_szenmonoxidmergezesben_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bf8fb4c-5018-4260-97a8-892f712cacb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47228e45-63da-4c30-bd2e-362a71c8858e","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_15_eves_lany_halt_meg_szenmonoxidmergezesben_Budapesten","timestamp":"2019. január. 03. 21:33","title":"15 éves lány halt meg szén-monoxid-mérgezésben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7526805-da60-425c-9203-3526d0b35c70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Párton belül küldött üzeneteket, valamint személyes adatokat tettek közzé a Twitteren. A kiszivárogtatás több száz német politikust érint, a Bundestagban lévő összes párt érintett, csupán a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) politikusait kímélték meg.","shortLead":"Párton belül küldött üzeneteket, valamint személyes adatokat tettek közzé a Twitteren. A kiszivárogtatás több száz...","id":"20190104_Tobb_szaz_nemet_politikus_titkait_szivarogtattak_ki_az_AfD_kivetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7526805-da60-425c-9203-3526d0b35c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8ba17a-04a7-43f4-90e5-46213726a180","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Tobb_szaz_nemet_politikus_titkait_szivarogtattak_ki_az_AfD_kivetel","timestamp":"2019. január. 04. 10:34","title":"Több száz német politikus titkait szivárogtatták ki, az AfD kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A romániai magyar politikus jó kapcsolatot ápol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, az ő oldalán mutatkozott utoljára nyilvánosan. A román lapok részben erre alapozzák feltételezésüket.","shortLead":"A romániai magyar politikus jó kapcsolatot ápol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, az ő oldalán mutatkozott...","id":"20190104_budapest_korozes_rmdsz_szenator_olosz_gergely_elitelt_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1338653e-4d78-48a2-ac76-0280c95a4586","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_budapest_korozes_rmdsz_szenator_olosz_gergely_elitelt_politikus","timestamp":"2019. január. 04. 15:43","title":"A román sajtó szerint Budapesten lehet a körözött volt RMDSZ-szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b333aa9-a230-4e64-a016-8606cca59602","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190103_Megtanitottak_a_papat_mutatoujjon_labdat_porgetni_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b333aa9-a230-4e64-a016-8606cca59602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f30379c-5d40-4312-b82a-1457626b3d64","keywords":null,"link":"/kultura/20190103_Megtanitottak_a_papat_mutatoujjon_labdat_porgetni_fotok","timestamp":"2019. január. 03. 08:59","title":"Megtanították a pápát mutatóujjon labdát pörgetni (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terror Háza Múzeum főigazgatója hosszú elemzést írt arról, hogy szerinte Kelet-Európa azért nélkülözhetetlen a Nyugat számára, mert „mi szolgáltatjuk a felsőbbrendűségük élő bizonyítékát!” Schmidt Mária a blogjában azt írta: erről szól az Európai Unió minden egyes napja.","shortLead":"A Terror Háza Múzeum főigazgatója hosszú elemzést írt arról, hogy szerinte Kelet-Európa azért nélkülözhetetlen a Nyugat...","id":"20190103_Schmidt_Maria_szinvonaltalan_tudatlan_nyugati_senkik_nemegyszer_tok_isiaszosan_leckeztetnek_es_oktatgatnak_minket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1c0a71-3bfd-447f-9d31-8a8cd868fa7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Schmidt_Maria_szinvonaltalan_tudatlan_nyugati_senkik_nemegyszer_tok_isiaszosan_leckeztetnek_es_oktatgatnak_minket","timestamp":"2019. január. 03. 23:16","title":"Schmidt Mária: színvonaltalan, tudatlan nyugati senkik leckéztetnek és oktatgatnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500b1611-a0af-42ad-a524-b5a86d975744","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák oldalon minden rendben, de az átkelő magyarországi szakaszán vagy működik a közvilágítás, vagy nem.","shortLead":"Az osztrák oldalon minden rendben, de az átkelő magyarországi szakaszán vagy működik a közvilágítás, vagy nem.","id":"20190102_Nincs_kozvilagitas_sotetben_szlalomoznak_az_autosok_a_bucsui_hataratkelonel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=500b1611-a0af-42ad-a524-b5a86d975744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34da6250-37b5-4049-917f-abf20f8ccd63","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Nincs_kozvilagitas_sotetben_szlalomoznak_az_autosok_a_bucsui_hataratkelonel","timestamp":"2019. január. 02. 20:12","title":"Nincs közvilágítás, sötétben szlalomoznak az autósok a bucsui határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f3bda4-c738-4c2c-ac30-80b4ae391e2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg hadászati célt szolgál az az új rádióantenna, amelyet valahol Kínában építettek meg, és amely ötször akkora, mint az Amerikai Egyesült Államok legnépesebb városa, New York City. ","shortLead":"Főleg hadászati célt szolgál az az új rádióantenna, amelyet valahol Kínában építettek meg, és amely ötször akkora, mint...","id":"20190102_kina_radioantenna_szuperradar_new_york_city_who_elf_hullamok_rak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4f3bda4-c738-4c2c-ac30-80b4ae391e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39104e19-7630-4602-a2d7-2c127421e079","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_kina_radioantenna_szuperradar_new_york_city_who_elf_hullamok_rak","timestamp":"2019. január. 02. 19:03","title":"Kína épített egy antennát, amely ötször akkora, mint egész New York","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]