"Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható csapadék, havazásra és ónos esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből." "Alig egy nap alatt több mint 24 ezren osztották meg a Facebookon egy férfi posztját, amiben egy péntek hajnali baleset körülményeit írta le - szúrta ki a 24.hu." "24 ezren osztották meg a Facebookon egy férfi posztját, amiben egy péntek hajnali baleset" elmenekült rekorder a Manchester Unitednél rendőrség "Sokan otthon is elégetik, de a fenyőfát csak apró darabokban, más fákkal együtt szabad eltüzelni." "Eddig két dolgot hangsúlyoztak Parssal kapcsolatban, hogy a dopping eljárásban végig közreműködő volt és, hogy olyan szerrel akadt fenn az ellenőrzésen, ami ugyan tiltott szer, de nem számít teljesítmény fokozónak." "Egy autós rögzítette éppen mi történik." "Idén lesz 30 éve, hogy leomlott a berlini fal, ezzel pedig nemcsak Németország, hanem Európa is újraegyesült." "Három évtizeddel később azonban ismét fal épül a kontinensen – ideológiai értelemben mindenképp. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése."