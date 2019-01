Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"860d506b-7f97-420c-a87b-b0262670d43d","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Aláírásgyűjtésbe fogtak a békési Lőkösházán, hogy ne zárják be a takarékszövetkezeti fiókot. Szerintük megint a falvakban élőkön csattan az ostor. Több kistelepülésen is felháborodást okozott a helyi fiókok bezárása, pedig a racionalizálásra hivatkozva a TakarékBank fiókjainak harmadára is lakat kerülhet.","shortLead":"Aláírásgyűjtésbe fogtak a békési Lőkösházán, hogy ne zárják be a takarékszövetkezeti fiókot. Szerintük megint...","id":"20190109_Videki_takarekok_bezarasa_Most_megint_a_cihaban_tarthatjuk_a_penzunket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=860d506b-7f97-420c-a87b-b0262670d43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94743232-73e7-4f54-b323-c984e298ab78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Videki_takarekok_bezarasa_Most_megint_a_cihaban_tarthatjuk_a_penzunket","timestamp":"2019. január. 09. 11:23","title":"Vidéki takarékok bezárása: „Most megint a cihában tarthatjuk a pénzünket?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyórás mentőakció során tucatnyi síelőt kellett biztonságba helyezniük a mentőegységeknek. ","shortLead":"Az egyórás mentőakció során tucatnyi síelőt kellett biztonságba helyezniük a mentőegységeknek. ","id":"20190109_64_magyart_mentettek_ki_egy_osztrak_sitereprol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f40eb7a-7d07-4ffc-b194-0696b1f0e050","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_64_magyart_mentettek_ki_egy_osztrak_sitereprol","timestamp":"2019. január. 09. 14:53","title":"64 magyart mentettek ki egy osztrák síterepről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre három hónapra tartóztatták le.","shortLead":"Egyelőre három hónapra tartóztatták le.","id":"20190107_Elozetesben_az_ot_tinedzserlany_halalat_okozo_szabaduloszoba_uzemeltetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561b4f61-c6a6-4f75-b3fd-1ee462a7e0e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Elozetesben_az_ot_tinedzserlany_halalat_okozo_szabaduloszoba_uzemeltetoje","timestamp":"2019. január. 07. 20:43","title":"Előzetesben az öt tinédzserlány halálát okozó szabadulószoba üzemeltetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba498842-e0fc-456f-ad38-2e9ea02f619c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik szakszervezethez futott be egy elég furcsa nyilatkozat az önként vállalt túlóráról, ahol a dolgozó egyszerre nyilatkozott a cafetériakeretéről, és arról is, hogy hajlandó 400 órát önként dolgozni. ","shortLead":"Az egyik szakszervezethez futott be egy elég furcsa nyilatkozat az önként vállalt túlóráról, ahol a dolgozó egyszerre...","id":"20190108_Munkajogasz_Jogellenes_osszekotni_az_onkentes_tulorat_a_cafeteriaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba498842-e0fc-456f-ad38-2e9ea02f619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a133d8fc-81c3-44da-bbbf-9d5c172b841e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Munkajogasz_Jogellenes_osszekotni_az_onkentes_tulorat_a_cafeteriaval","timestamp":"2019. január. 08. 14:50","title":"Jogellenes összekötni az önkéntes túlórát a cafetériával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasok türelmét kérik.","shortLead":"Az utasok türelmét kérik.","id":"20190108_BKK_Nehany_busz_nem_jar_az_intenziv_havazas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dc9156-a313-420f-a47a-66157dfaf894","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_BKK_Nehany_busz_nem_jar_az_intenziv_havazas_miatt","timestamp":"2019. január. 08. 14:18","title":"BKK: Néhány busz nem jár az intenzív havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezetek vezetői szerint a petíciójukat pedig már háromezren írták alá.","shortLead":"A szakszervezetek vezetői szerint a petíciójukat pedig már háromezren írták alá.","id":"20190108_Mar_140_telepulesrol_jeleztek_hogy_reszt_vesznek_az_orszagos_demonstracion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93a90b3-f344-4d28-83eb-058591d1377f","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Mar_140_telepulesrol_jeleztek_hogy_reszt_vesznek_az_orszagos_demonstracion","timestamp":"2019. január. 08. 15:12","title":"Már 140 településről jelezték, hogy részt vesznek az országos demonstráción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef88560-90bf-4d09-863b-ba39ff5fec1c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Terjedelmes cikk jelent meg a New Yorker magazinban Orbán Viktorról, amely szerint a magyar miniszterelnök konfliktusról konfliktusra halad előre, és Magyarországon már annyira megszilárdult a hatalma, hogy egy kicsit beleunt az egészbe, ezért megcélozta Európát.","shortLead":"Terjedelmes cikk jelent meg a New Yorker magazinban Orbán Viktorról, amely szerint a magyar miniszterelnök...","id":"20190107_orban_viktor_new_yorker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bef88560-90bf-4d09-863b-ba39ff5fec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91df23fb-c051-4ede-9f89-fefede6755b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_orban_viktor_new_yorker","timestamp":"2019. január. 07. 18:00","title":"Orbán Viktor végre fontos akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index úgy tudja, hogy a pénzintézetnél egyelőre nem tapasztaltak ügyfélrohamot, így látnak esélyt a helyzet rendezésére. Fiókjuk azonban csak Budapesten marad.","shortLead":"Az Index úgy tudja, hogy a pénzintézetnél egyelőre nem tapasztaltak ügyfélrohamot, így látnak esélyt a helyzet...","id":"20190108_nhb_szemerey_tamas_magyar_nemzeti_bank_bankfiok_bezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c960ba09-c082-420a-a81a-e74cd0bc88c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_nhb_szemerey_tamas_magyar_nemzeti_bank_bankfiok_bezaras","timestamp":"2019. január. 08. 06:01","title":"Bezárja vidéki fiókjait Matolcsy unokatestvérének bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]