[{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem vicc, tényleg ott lépnek fel március 15-én.","shortLead":"Nem vicc, tényleg ott lépnek fel március 15-én.","id":"20190118_A_gizai_piramisoknal_fog_koncertezni_a_Red_Hot_Chili_Peppers","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a13c1f-1fc5-4e22-bc21-a7a45dec73e2","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_A_gizai_piramisoknal_fog_koncertezni_a_Red_Hot_Chili_Peppers","timestamp":"2019. január. 18. 05:50","title":"A gízai piramisoknál fog koncertezni a Red Hot Chili Peppers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190117_Koltsegvetesi_csalas_gyanujaval_foljelentette_az_ASZ_a_Momentumot_es_a_Parbeszedet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3479a1-cda2-47ba-bd3a-85a16082f13c","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Koltsegvetesi_csalas_gyanujaval_foljelentette_az_ASZ_a_Momentumot_es_a_Parbeszedet","timestamp":"2019. január. 17. 14:20","title":"Költségvetési csalás gyanújával följelentette az ÁSZ a Momentumot és a Párbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősödik a forint, 319-nél is járt az euróárfolyam.","shortLead":"Erősödik a forint, 319-nél is járt az euróárfolyam.","id":"20190117_Tavaly_junius_ota_most_eloszor_kerul_320_forintnal_kevesebbe_egy_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572234c4-d0d2-406c-bbee-1af5f9590627","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Tavaly_junius_ota_most_eloszor_kerul_320_forintnal_kevesebbe_egy_euro","timestamp":"2019. január. 17. 16:04","title":"Tavaly június óta most először kerül 320 forintnál kevesebbe egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4927ab-54c3-4f7c-a90a-703bce0fa4cc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A miniszter is bekerült a bizottságba egy új kormányrendelettel. ","shortLead":"A miniszter is bekerült a bizottságba egy új kormányrendelettel. ","id":"20190118_Palkovics_is_donteni_fog_a_Szechenyi_es_Kossuthdijakrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d4927ab-54c3-4f7c-a90a-703bce0fa4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd175b0-ad6d-4aec-8f67-55c68c94862a","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Palkovics_is_donteni_fog_a_Szechenyi_es_Kossuthdijakrol","timestamp":"2019. január. 18. 21:47","title":"Palkovics is dönteni fog a Széchenyi- és Kossuth-díjakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az ellenzéki aktivista szerint van igény az országos sztrájkra. Lukácsi Katalinnal, a Mindenki Magyarországa Mozgalom alapítójával arról is beszélgettünk, hogyan fér meg egymás mellett a tüntetéseken az O1G és Beer Miklós püspök üzenete. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az ellenzéki aktivista szerint van igény az országos sztrájkra. Lukácsi Katalinnal, a Mindenki Magyarországa Mozgalom...","id":"20190119_Lukacsi_Katalin_a_Fulkeben_En_lennek_a_legboldogabb_ha_a_NER_a_szolgalatrol_szolna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae2fec-ab26-4661-b316-4f83d405a15e","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Lukacsi_Katalin_a_Fulkeben_En_lennek_a_legboldogabb_ha_a_NER_a_szolgalatrol_szolna","timestamp":"2019. január. 19. 10:00","title":"Lukácsi Katalin a Fülkében: Én lennék a legboldogabb, ha a NER a szolgálatról szólna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10b57a8-82f8-47e2-a429-3eb24c9a4deb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két napja megjelent a kormány társadalmi célú hirdetése az RTL Magyarország csatornáin is. A kormánnyal szemben kritikus kereskedelmi tévé Marketing- és Kommunikációs Igazgatósága szerint ebben nincsen semmi meglepő.","shortLead":"Két napja megjelent a kormány társadalmi célú hirdetése az RTL Magyarország csatornáin is. A kormánnyal szemben...","id":"20190119_Az_RTL_szerint_rendben_van_ha_feluletet_adnak_a_kormany_hirdetesenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c10b57a8-82f8-47e2-a429-3eb24c9a4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c0014e-6566-4693-90e3-cedc1dbeae8a","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Az_RTL_szerint_rendben_van_ha_feluletet_adnak_a_kormany_hirdetesenek","timestamp":"2019. január. 19. 10:37","title":"Már az RTL csatornáin is \"jobban teljesít\" Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy hogy az érdeklődésünk szerint akár koncert- vagy színházjeggyel jutalmazza hűségünket. Szakértőket kérdeztünk a magyar banki hűségszolgáltatások jövőjéről és jelenéről.","shortLead":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy...","id":"20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738c95d0-5ff7-4110-b8e9-82c2921df743","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","timestamp":"2019. január. 18. 07:35","title":"Nálunk is okosabban költ bankkártyánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33e2181-c340-418d-ae5f-ee0c17c36d06","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredménytelenül zárult a debreceni főpályaudvar megvalósítására kiírt második közbeszerzési eljárás is, mivel a legjobb ajánlat szerinti kivitelezési költség meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet - közölte az önkormányzat. ","shortLead":"Eredménytelenül zárult a debreceni főpályaudvar megvalósítására kiírt második közbeszerzési eljárás is, mivel a legjobb...","id":"20190119_Debrecen_megmondta_mennyit_szan_a_fopalyaudvarra_de_annyiert_senki_sem_vallalta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d33e2181-c340-418d-ae5f-ee0c17c36d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7368d9de-a699-4fda-96f6-2fc45751a4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190119_Debrecen_megmondta_mennyit_szan_a_fopalyaudvarra_de_annyiert_senki_sem_vallalta","timestamp":"2019. január. 19. 08:41","title":"Debrecen megmondta, mennyit szán a főpályaudvarra, de annyiért senki sem vállalta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]