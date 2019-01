Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még gazdagabbak lettek a szupergazdagok az előző egy évben – számolta az Oxfam.","shortLead":"Még gazdagabbak lettek a szupergazdagok az előző egy évben – számolta az Oxfam.","id":"20190121_26_embernel_van_a_vilag_osszes_penzenek_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a8ad6f-c18a-4855-9405-95abd6891640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_26_embernel_van_a_vilag_osszes_penzenek_fele","timestamp":"2019. január. 21. 09:08","title":"A világ leggazdagabb 26 emberének vagyona annyi, mint a legszegényebb 3,5 milliárdnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden csatornán megjelent a fekete csík, a fekete zászlót is kitették, este műsorváltozás lesz.","shortLead":"Minden csatornán megjelent a fekete csík, a fekete zászlót is kitették, este műsorváltozás lesz.","id":"20190120_Gyaszol_a_Tv2_a_kepernyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d524bf2d-35fe-49ed-9ed7-b3003c80d4d5","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Gyaszol_a_Tv2_a_kepernyon","timestamp":"2019. január. 20. 14:58","title":"Gyászol a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az időeltolódás miatt most kezdenek megjelenni az interneten a búcsúzó üzenetek. ","shortLead":"Az időeltolódás miatt most kezdenek megjelenni az interneten a búcsúzó üzenetek. ","id":"20190120_Hollywood_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf206de-edd8-462a-9993-c28e0870c228","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Hollywood_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","timestamp":"2019. január. 20. 20:54","title":"Svarci és Stallone is búcsúzik Andy Vajnától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6d76d-074c-4a0b-9558-b0c4cb5961fe","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A \"régi Jobbik\" nem is olyan régi, és ez ténykérdés. Válasz Gulyás Balázsnak.","shortLead":"A \"régi Jobbik\" nem is olyan régi, és ez ténykérdés. Válasz Gulyás Balázsnak.","id":"20190120_A_tenyallitasok_es_a_tenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6d76d-074c-4a0b-9558-b0c4cb5961fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e5c005-9cb8-445d-be43-02a0bb80a015","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_A_tenyallitasok_es_a_tenyek","timestamp":"2019. január. 20. 09:26","title":"A tényállítások és a tények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem fogtam fel, hogy nem ölelhetlek át többé – írta a fotókkal ellátott poszthoz Vajna Tímea.","shortLead":"Még nem fogtam fel, hogy nem ölelhetlek át többé – írta a fotókkal ellátott poszthoz Vajna Tímea.","id":"20190121_Vajna_Timea_az_Instagramon_uzent_elhunyt_ferjenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8995a051-848d-4c58-9118-9ab158295c98","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Vajna_Timea_az_Instagramon_uzent_elhunyt_ferjenek","timestamp":"2019. január. 21. 12:07","title":"Vajna Tímea az Instagramon üzent elhunyt férjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Normákról, azok áthágásról beszél a népszerű színházi szerző legújabb darabjával kapcsolatban.","shortLead":"Normákról, azok áthágásról beszél a népszerű színházi szerző legújabb darabjával kapcsolatban.","id":"20190119_Szekely_Csaba_A_gondolkodni_tudasunk_is_zsugorodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3d091f-2d33-4016-b10e-9242c30e9e8d","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Szekely_Csaba_A_gondolkodni_tudasunk_is_zsugorodott","timestamp":"2019. január. 19. 15:48","title":"Székely Csaba: „A gondolkodni tudásunk is zsugorodott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az éllovas FC Liverpool otthon 4-3-ra győzte le a Crystal Palace együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának szombati játéknapján.","shortLead":"Az éllovas FC Liverpool otthon 4-3-ra győzte le a Crystal Palace együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 23...","id":"20190119_Het_gol_Liverpoolban_ebbol_a_hazaiak_harmat_kaptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e5f94d-0fd0-419a-b1ce-b83d16e78d29","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Het_gol_Liverpoolban_ebbol_a_hazaiak_harmat_kaptak","timestamp":"2019. január. 19. 18:36","title":"Hét gól Liverpoolban, ebből a hazaiak hármat kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány kiterjesztené 12 éves fiúkra is HPV-védőoltást az iskolai védőoltási program keretében - mondta az egészségügyért felelős államtitkár egy szombati rendezvényen Budapesten.","shortLead":"A kormány kiterjesztené 12 éves fiúkra is HPV-védőoltást az iskolai védőoltási program keretében - mondta...","id":"20190120_HPV_elleni_oltas_a_kormany_a_fiukat_is_beoltatna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be6497-8fa8-408e-89cd-bb4aa7637da3","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_HPV_elleni_oltas_a_kormany_a_fiukat_is_beoltatna","timestamp":"2019. január. 20. 09:30","title":"HPV elleni oltás: a kormány a fiúkat is beoltatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]