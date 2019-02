Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fece842-29f8-4009-b879-fc30cf87de17","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Elismerő szakmai és sajtóvisszhangot keltett séfjeink és borászaink bemutatkozása a múlt heti XVII. Madrid Fusión gasztronómiai konferencián és találkozón. \r

","shortLead":"Elismerő szakmai és sajtóvisszhangot keltett séfjeink és borászaink bemutatkozása a múlt heti XVII. Madrid Fusión...","id":"20190204_Madridban_megkostoltak_Magyarorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fece842-29f8-4009-b879-fc30cf87de17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e60bdfb-e9b9-47bc-a745-6f097f856ad6","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Madridban_megkostoltak_Magyarorszagot","timestamp":"2019. február. 04. 14:31","title":"Madridban megkóstolták Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ea051e-c66b-4981-9c28-e20bbf465283","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Ne kényeskedjünk! Ereszkedjünk alá a hétköznapi politika mélységeibe.","shortLead":"Ne kényeskedjünk! Ereszkedjünk alá a hétköznapi politika mélységeibe.","id":"20190204_tgm_karacsony_hunvald_elovalasztas_jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0ea051e-c66b-4981-9c28-e20bbf465283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60c99e3-c2a3-4d30-bfb4-563422f454cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_tgm_karacsony_hunvald_elovalasztas_jobbik","timestamp":"2019. február. 04. 10:30","title":"TGM: Karácsony és Hunvald","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7849d35e-7851-4a33-86a4-dacb5c1c2839","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190203_Sok_emlekezetes_foto_keszult_az_amerikai_hidegrol_de_ez_mindent_visz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7849d35e-7851-4a33-86a4-dacb5c1c2839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43a2738-fe79-4f47-9d2c-35aa6f39a89a","keywords":null,"link":"/elet/20190203_Sok_emlekezetes_foto_keszult_az_amerikai_hidegrol_de_ez_mindent_visz","timestamp":"2019. február. 03. 09:25","title":"Sok emlékezetes fotó készült az amerikai hidegről, de ez mindent visz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0882c659-307a-4f3e-b3db-0cbc4af26350","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök eltökélt szándéka a kilépési folyamat végigvitele.","shortLead":"A brit miniszterelnök eltökélt szándéka a kilépési folyamat végigvitele.","id":"20190203_theresa_may_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0882c659-307a-4f3e-b3db-0cbc4af26350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825466b1-47ac-44e7-81e3-63b0296f5892","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_theresa_may_brexit","timestamp":"2019. február. 03. 08:20","title":"Theresa May: március végén meglesz a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d834bcb-b126-4718-8347-3364cd8dfe7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton volt a A Dal 2019 harmadik válogatója. Az X-Faktor tavalyi győztese csak vigaszágon jutott tovább, a tavalyi A Dal döntőse. a Leander Kills kiesett. ","shortLead":"Szombaton volt a A Dal 2019 harmadik válogatója. Az X-Faktor tavalyi győztese csak vigaszágon jutott tovább, a tavalyi...","id":"20190202_Ujabb_hat_tovabbjuto_A_Dalban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d834bcb-b126-4718-8347-3364cd8dfe7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc97edce-91dc-4d7e-ac61-77b4f3ac5430","keywords":null,"link":"/kultura/20190202_Ujabb_hat_tovabbjuto_A_Dalban","timestamp":"2019. február. 02. 21:33","title":"Újabb hat továbbjutó A Dalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade8deb8-a91a-42ef-802a-61fdf78b18c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lebuktatott a BBC egy csoportot, akik nagy pénzekért mobilon diktálják a jó válaszokat az állampolgársági teszten próbálkozóknak.","shortLead":"Lebuktatott a BBC egy csoportot, akik nagy pénzekért mobilon diktálják a jó válaszokat az állampolgársági teszten...","id":"20190204_720_ezer_forintert_segitenek_csalok_a_brit_allampolgarsagi_vizsgan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade8deb8-a91a-42ef-802a-61fdf78b18c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54b971d-7eff-4041-92e8-c53ee9e49bf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_720_ezer_forintert_segitenek_csalok_a_brit_allampolgarsagi_vizsgan","timestamp":"2019. február. 04. 07:33","title":"720 ezer forintért segítenek csalók a brit állampolgársági vizsgán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek éveken át gyűjtötték, így mostanra összesen több mint 900 GB méretűre dagadt az az adatbázis, amely nemrég kikerült a netre, és ami több mint 1 milliárd felhasználónév-jelszó párost (is) tartalmaz. Ezek között találhatóak meg Deutsch Tamás, Csányi Sándor és Tállai András belépési adatai is.","shortLead":"A hackerek éveken át gyűjtötték, így mostanra összesen több mint 900 GB méretűre dagadt az az adatbázis, amely nemrég...","id":"20190204_hackertamadas_jelszo_kiberbiztonsag_csanyi_sandor_tallai_andras_deutsch_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8643feb1-06ad-4c01-9739-f9676c0215c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_hackertamadas_jelszo_kiberbiztonsag_csanyi_sandor_tallai_andras_deutsch_tamas","timestamp":"2019. február. 04. 15:33","title":"Fideszes politikusok és Csányi Sándor jelszava is kikerült a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltűnhet a téli jégtakaró a Föld északi féltekéjén lévő több ezer tó felszínéről a globális átlaghőmérséklet emelkedése miatt – figyelmeztetnek kutatók, akik szerint a jég eltűnése komoly hatással lesz a környéken élő több millió ember életére, valamint fenyegetést jelenthet az ivóvízellátásra és a halfajokra is.","shortLead":"Eltűnhet a téli jégtakaró a Föld északi féltekéjén lévő több ezer tó felszínéről a globális átlaghőmérséklet emelkedése...","id":"20190204_eszaki_felteke_teli_jegtakaro_eltunese_tavak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ca4572-5e99-4541-bd1d-405bfecf234f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_eszaki_felteke_teli_jegtakaro_eltunese_tavak","timestamp":"2019. február. 04. 00:03","title":"Ez nem előrejelzés, ez már a valóság: bejelzett a globális felmelegedés egyik fontos indikátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]