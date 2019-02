Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32d75f23-7242-41ce-b9d0-738c26d4dd88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"50 helyett 125 milliárd forint tao-támogatást lehet jóváhagyni évente – döntött a kormány.","shortLead":"50 helyett 125 milliárd forint tao-támogatást lehet jóváhagyni évente – döntött a kormány.","id":"20190208_Egy_honapig_volt_ugy_hogy_kevesebb_penz_jut_a_sportra_aztan_jott_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32d75f23-7242-41ce-b9d0-738c26d4dd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6fe3c9-262f-4968-961d-dce1c6c1da43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Egy_honapig_volt_ugy_hogy_kevesebb_penz_jut_a_sportra_aztan_jott_Orban","timestamp":"2019. február. 08. 11:31","title":"Egy hónapig volt úgy, hogy kevesebb pénz jut a sportra, aztán jött Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f229ac-2060-4e7c-ba21-338e9a0ae152","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség csütörtökön késő este közölte: befejeződött az azonosítás.\r

","shortLead":"A rendőrség csütörtökön késő este közölte: befejeződött az azonosítás.\r

","id":"20190208_emiliano_sala_holttest_repulogep_roncs_la_manche_csatorna_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57f229ac-2060-4e7c-ba21-338e9a0ae152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ff8960-b4a5-4998-912d-265b4165f7d4","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_emiliano_sala_holttest_repulogep_roncs_la_manche_csatorna_azonositas","timestamp":"2019. február. 08. 05:10","title":"Sala holttestét találták meg a lezuhant repülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd18930-f005-40aa-8b63-3d8ba03e1365","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyőrség által közzétett videón látszik, hogyan működött a kútba épített szerkentyű.","shortLead":"A pénzügyőrség által közzétett videón látszik, hogyan működött a kútba épített szerkentyű.","id":"20190207_Video_Nagyon_csunyan_atverte_az_autosokat_ket_napolyi_benzinkutas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afd18930-f005-40aa-8b63-3d8ba03e1365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e943a5a-68b2-45d9-92b6-73a22a39b5e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Video_Nagyon_csunyan_atverte_az_autosokat_ket_napolyi_benzinkutas","timestamp":"2019. február. 07. 10:35","title":"Videó: Távirányítós csalással verte át az autósokat két nápolyi benzinkutas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7cf00b-16fb-4621-91ab-25c245198ee4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár tucat roma aktivista szerette volna megtudni, miért vették le az ORÖ épületéről az áldozatokról megemlékező táblát. Nem tudtak bejutni, senki nem válaszolt a kérdéseikre.



","shortLead":"Pár tucat roma aktivista szerette volna megtudni, miért vették le az ORÖ épületéről az áldozatokról megemlékező táblát...","id":"20190208_Nem_tudni_miert_vettek_le_a_sorozatgyilkossag_roma_aldozatainak_emlekmuvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7cf00b-16fb-4621-91ab-25c245198ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eca93dd-6bf3-484b-a89b-9bea427cfb2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Nem_tudni_miert_vettek_le_a_sorozatgyilkossag_roma_aldozatainak_emlekmuvet","timestamp":"2019. február. 08. 15:47","title":"Nem tudni, miért vették le a sorozatgyilkosság roma áldozatainak emlékművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109","c_author":"HVG","category":"elet","description":"„Képzeljen maga elé egy magyar embert, akit igazán utál, és kívánjon rá szívből áldást” – ezt a tréninget ajánlja a megosztottság ellen az író. ","shortLead":"„Képzeljen maga elé egy magyar embert, akit igazán utál, és kívánjon rá szívből áldást” – ezt a tréninget ajánlja...","id":"20190207_Lackfi_Janos_tarsadalom_zene_interju_megosztottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f652583-820d-4386-a198-a770e209521c","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Lackfi_Janos_tarsadalom_zene_interju_megosztottsag","timestamp":"2019. február. 07. 13:36","title":"Lackfi János: A megoszthatatlan társadalom itt van közöttünk, csak észre kell venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök etikus módon végzik az autóval közlekedők sebességmérését. És nem bújnak el előlük.","shortLead":"A magyar rendőrök etikus módon végzik az autóval közlekedők sebességmérését. És nem bújnak el előlük.","id":"20190208_ha_nem_latnak_bennunket_nem_jelenti_azt_hogy_elbujtunk__nyilatkozta_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b5c556-870b-4fd7-a5bc-a8496d6b042a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_ha_nem_latnak_bennunket_nem_jelenti_azt_hogy_elbujtunk__nyilatkozta_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 08. 08:59","title":"Ha nem látnak bennünket, nem jelenti azt, hogy elbújtunk – nyilatkozta a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A nagyobb átlagjövedelmű európai országokkal összehasonlítva is rendkívül sokat fizet egy átlagos magyar banki költségekre, derül ki az MNB által készített tanulmányból.","shortLead":"A nagyobb átlagjövedelmű európai országokkal összehasonlítva is rendkívül sokat fizet egy átlagos magyar banki...","id":"20190208_Hiaba_toroltek_el_az_atutalasi_dijat_meg_mindig_kiemelkedoen_magasak_a_magyar_banki_terhek_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba279598-3148-497c-8fbb-e058d359d55e","keywords":null,"link":"/kkv/20190208_Hiaba_toroltek_el_az_atutalasi_dijat_meg_mindig_kiemelkedoen_magasak_a_magyar_banki_terhek_Europaban","timestamp":"2019. február. 08. 19:07","title":"Az átutalási díj eltörlése után is kiemelkedően magasak a magyar banki terhek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 17-es, a 19-es és a 41-es sem jár, mást kell választani helyettük.","shortLead":"A 17-es, a 19-es és a 41-es sem jár, mást kell választani helyettük.","id":"20190208_Baleset_miatt_tobb_villamos_sem_kozlekedik_Budan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e07ba1-f277-4e4b-978b-633a381ba84d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190208_Baleset_miatt_tobb_villamos_sem_kozlekedik_Budan","timestamp":"2019. február. 08. 08:54","title":"Baleset miatt több villamos sem közlekedik Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]