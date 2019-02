Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírről az Index számolt be elsőként, az értesülést később a MÁV is megerősítette. \r

","shortLead":"A hírről az Index számolt be elsőként, az értesülést később a MÁV is megerősítette. \r

","id":"20190219_mav_start_csepke_andras_felmentes_ertesules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd33b59-7b05-4ff3-8cb2-5c1172128392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_mav_start_csepke_andras_felmentes_ertesules","timestamp":"2019. február. 19. 16:04","title":"Felmentették a MÁV-START vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","shortLead":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","id":"20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aebb4bb-c7b3-4816-b3c6-23a3ecd09f99","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","timestamp":"2019. február. 19. 11:29","title":"Babaváró bulit szerveznek Meghan Markle barátnői, de a lesifotósok résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f1622-c4a9-4e81-85f6-9ce86d589ced","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Növelte a bevételeit 2018-ban a BKK, több jegyet adtak el, kevesebbet pótdíjaztak, de mégis többet hajtottak be a büntetésekből tavaly, mint tavalyelőtt, pedig kevesebb ellenőrrel dolgoztak.","shortLead":"Növelte a bevételeit 2018-ban a BKK, több jegyet adtak el, kevesebbet pótdíjaztak, de mégis többet hajtottak be...","id":"20190219_24_milliardot_szedett_be_a_BKK_blicceloktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=604f1622-c4a9-4e81-85f6-9ce86d589ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a5b06e-4c2b-4502-83dc-77e1f4ccbafe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_24_milliardot_szedett_be_a_BKK_blicceloktol","timestamp":"2019. február. 19. 11:57","title":"2,4 milliárd forintot szedett be a BKK a bliccelőktől tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa21748-c902-4590-b1c3-053d3622847c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem részletezik, hogy ez pontosan miben manifesztálódik, de csak úgy röpködtek a milliárdok a határon túlra a legutóbbi kormányhatározatban.","shortLead":"Azt nem részletezik, hogy ez pontosan miben manifesztálódik, de csak úgy röpködtek a milliárdok a határon túlra...","id":"20190218_Milliardokat_adott_a_kormany_hataron_tuli_vallasos_konnyuzenere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa21748-c902-4590-b1c3-053d3622847c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04708236-651a-41e9-8458-b2849892e7c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Milliardokat_adott_a_kormany_hataron_tuli_vallasos_konnyuzenere","timestamp":"2019. február. 18. 21:55","title":"Milliárdokat adott a kormány határon túli \"vallásos könnyűzenére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Petíciót, népszavazást is kezdeményeztek az ellen, hogy megemeljék a beépíthetőséget a Balaton-parton, ahol történetesen mindkét Orbán-közeli üzletembernek vannak ingatlanjai.","shortLead":"Petíciót, népszavazást is kezdeményeztek az ellen, hogy megemeljék a beépíthetőséget a Balaton-parton, ahol...","id":"20190218_Nem_tetszik_a_keszthelyieknek_hogy_beepitene_a_Balatonpartot_Tiborcz_es_Meszaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609d0709-2ccd-4c06-b3ec-34b8bb23969d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Nem_tetszik_a_keszthelyieknek_hogy_beepitene_a_Balatonpartot_Tiborcz_es_Meszaros","timestamp":"2019. február. 18. 19:22","title":"Nem tetszik a keszthelyieknek, hogy beépítené a Balaton-partot Tiborcz és Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93215013-86b7-4c57-9bf3-29f503d59324","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, ezért megszüntették a nyomozást a IX. kerületi parkolási vip-listák ügyében.","shortLead":"A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, ezért megszüntették a nyomozást a IX. kerületi parkolási vip-listák...","id":"20190220_ferencvaros_ix_kerulet_parkolasi_mutyi_vip_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93215013-86b7-4c57-9bf3-29f503d59324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c3184a-e20c-43a5-a172-f20c95e7f569","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_ferencvaros_ix_kerulet_parkolasi_mutyi_vip_lista","timestamp":"2019. február. 20. 14:19","title":"Már nem nyomoz a rendőrség a ferencvárosi VIP-lista ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f7657f-574f-4f81-b0da-27632caeb253","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre súlyosabb hiány van tetőfedőből, ácsból és szigetelési szakemberekből. ","shortLead":"Egyre súlyosabb hiány van tetőfedőből, ácsból és szigetelési szakemberekből. ","id":"20190219_Nincs_eleg_tetofedo_az_oszagban_tavaly_osszesen_23an_tanultak_ilyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09f7657f-574f-4f81-b0da-27632caeb253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0612b3f4-4e53-46b1-8701-a689c66ddf0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Nincs_eleg_tetofedo_az_oszagban_tavaly_osszesen_23an_tanultak_ilyet","timestamp":"2019. február. 19. 16:04","title":"Nincs elég tetőfedő az országban, tavaly összesen 23-an tanulták ezt a szakmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59d2715-e576-4b68-8e96-ea5fb33191cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamis forgalmi engedéllyel, rendszámmal és átütött alvázszámmal próbáltak a határon átvinni egy luxusautót.","shortLead":"Hamis forgalmi engedéllyel, rendszámmal és átütött alvázszámmal próbáltak a határon átvinni egy luxusautót.","id":"20190219_lopott_range_rover_kelbia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a59d2715-e576-4b68-8e96-ea5fb33191cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f803407d-e7ce-4c82-a0bd-f9c1cabcf19b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_lopott_range_rover_kelbia","timestamp":"2019. február. 19. 16:43","title":"Hogy örült volna valaki ennek a Range Rovernek, csakhogy lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]