[{"available":true,"c_guid":"9ec6df5f-12c0-469d-a10d-4a2f4ea35790","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Ritkán fordul elő, hogy egy nagyon aktuális vita közepébe csöppen egy éppen megjelenő könyv, a Cameron Post rossz nevelése cíművel mégis ez a helyzet. Nagy drámák helyett egy tinédzser szemüvegén keresztül láthatjuk, hogyan igyekszik elfojtani a legelemibb érzéseket és vágyakat egy homoszexualitásból „kigyógyító” tábor.","shortLead":"Ritkán fordul elő, hogy egy nagyon aktuális vita közepébe csöppen egy éppen megjelenő könyv, a Cameron Post rossz...","id":"20190221_Cameron_Post_rossz_nevelese_konyv_atnevelo_tabor_homoszexualisok_kigyogyitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ec6df5f-12c0-469d-a10d-4a2f4ea35790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0ddac8-e015-4bfe-8360-fa0827291c67","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Cameron_Post_rossz_nevelese_konyv_atnevelo_tabor_homoszexualisok_kigyogyitasa","timestamp":"2019. február. 21. 20:00","title":"Így (ne) gyűlöld meg magad egy egész életre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0daafc48-430f-4acd-94cd-1e3846607a5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még nem tudni, hogy mennyit kell várni a két új változatra, mi viszont már most megmutatjuk, hogyan nézhetnek ki.","shortLead":"Egyelőre még nem tudni, hogy mennyit kell várni a két új változatra, mi viszont már most megmutatjuk, hogyan nézhetnek...","id":"20190222_ime_a_kombi_es_3ajtos_uj_renault_clio_ami_magyar_kez_munkajat_dicseri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0daafc48-430f-4acd-94cd-1e3846607a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a838bf-cf36-4c37-8ac6-e12e3fc8ae15","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_ime_a_kombi_es_3ajtos_uj_renault_clio_ami_magyar_kez_munkajat_dicseri","timestamp":"2019. február. 22. 11:21","title":"Íme a kombi és 3 ajtós új Renault Clio, amely magyar kéz munkáját dicséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Martos Dániel a kerületi vagyonkezelő vezérigazgató-helyetteseként korábban azt állította, hogy a kerületben megbuherált parkolójegyek nem is számítanak nyugtának. ","shortLead":"Martos Dániel a kerületi vagyonkezelő vezérigazgató-helyetteseként korábban azt állította, hogy a kerületben...","id":"20190221_Ferencvarosi_parkolomutyi_tavozik_a_keruleti_kincstarnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485003e1-2133-4a68-955b-f4eadf881395","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Ferencvarosi_parkolomutyi_tavozik_a_keruleti_kincstarnok","timestamp":"2019. február. 21. 18:41","title":"Ferencvárosi parkolómutyi: távozik a kerületi kincstárnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f30b94-7815-42f8-861a-ff29d9473c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerkezetet a Dráva utca és a pesti rakpart kereszteződésének vonalában találta olvasónk. ","shortLead":"A szerkezetet a Dráva utca és a pesti rakpart kereszteződésének vonalában találta olvasónk. ","id":"20190220_Bombat_talalt_a_Dunaparton_egyik_olvasonk__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28f30b94-7815-42f8-861a-ff29d9473c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68b2faa-5505-4c46-93d4-47b4b774ea6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Bombat_talalt_a_Dunaparton_egyik_olvasonk__fotok","timestamp":"2019. február. 20. 19:22","title":"Bombát talált a Duna-parton egyik olvasónk – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627734df-67c8-45c7-9594-559992ec5c78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsabban, szakadás nélkül és tovább lehet majd internetezni – illetve netre kapcsolódni – azokkal az eszközökkel, melyekbe már az újfajta wifitechnológiát szerelik. Az első ilyen készülékek már kaphatók, a következő hónapokban pedig fokozottan érdemes odafigyelni, és jól választani.","shortLead":"Gyorsabban, szakadás nélkül és tovább lehet majd internetezni – illetve netre kapcsolódni – azokkal az eszközökkel...","id":"20190222_wifi_6_elonyei_router_laptop_netkapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=627734df-67c8-45c7-9594-559992ec5c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25edbe5-7e0c-4ab3-a1b5-fda32e319fc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_wifi_6_elonyei_router_laptop_netkapcsolat","timestamp":"2019. február. 22. 09:03","title":"Ha megmutatjuk, mivel jobb a Wi-Fi 6, otthonra is akar majd belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7cb89-51e1-49aa-abac-faa73d7b865c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Nincs két egyforma vagy tökéletesen összeillő ember” – mondja Füredi Krisztián szexuálpszichológus, párterapeuta, aki szerint nagyon személyes kérdés, hogy mi az, amit el tudunk fogadni a másikban, és mi az, amit már nem. Közelgő szalonestje előtt öt kérdést tettünk fel neki.","shortLead":"„Nincs két egyforma vagy tökéletesen összeillő ember” – mondja Füredi Krisztián szexuálpszichológus, párterapeuta, aki...","id":"20190221_Orok_kerdes_hogy_meddig_erdemes_tenni_egy_kapcsolatert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44d7cb89-51e1-49aa-abac-faa73d7b865c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b534bf-9cea-492a-9219-3144dfb5d049","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190221_Orok_kerdes_hogy_meddig_erdemes_tenni_egy_kapcsolatert","timestamp":"2019. február. 21. 07:45","title":"Örök kérdés, hogy meddig érdemes tenni egy kapcsolatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084f8e8b-79aa-4e9b-b2c8-6fae3b2333a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki rémálma egy ilyen jelenet.","shortLead":"Mindenki rémálma egy ilyen jelenet.","id":"20190220_autos_video_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=084f8e8b-79aa-4e9b-b2c8-6fae3b2333a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ce9520-b042-46a0-90e6-447f4ea958bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_autos_video_india","timestamp":"2019. február. 21. 04:04","title":"Szegény vevő alatt elszabadult az autó, lerombolta a kereskedést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a98c77f-c9c4-47db-ba46-012ee65450a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mesterséges intelligencia, VR, szimulációs elméletek, állampolgárságot kapott robotok. Az elektronikus zenét, pszichedelikus rockot és etnót keresztező zenekar Time Is The Drug című új nagylemezét első alkalommal itt, a hvg.hu-n hallgathatják meg.","shortLead":"Mesterséges intelligencia, VR, szimulációs elméletek, állampolgárságot kapott robotok. Az elektronikus zenét...","id":"20190221_Az_ido_drog_itt_a_colorStar_uj_nagylemeze_Time_Is_The_Drug","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a98c77f-c9c4-47db-ba46-012ee65450a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070031d8-f0cc-4079-8e1a-075780af4a75","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Az_ido_drog_itt_a_colorStar_uj_nagylemeze_Time_Is_The_Drug","timestamp":"2019. február. 21. 10:50","title":"Az idő drog - itt a colorStar új nagylemeze!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]