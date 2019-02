Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"552278bb-d968-470c-9f1d-3f649e29ac84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autótervező készített egy videót arról, hogy milyen lehet a Tesla Roadsterrel egy hétköznapi előzés.","shortLead":"Egy autótervező készített egy videót arról, hogy milyen lehet a Tesla Roadsterrel egy hétköznapi előzés.","id":"20190225_Ez_meg_csak_CGI_de_ilyen_lesz_a_Tesla_Roadster_IIvel_egy_elozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552278bb-d968-470c-9f1d-3f649e29ac84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4ff864-28f0-4437-8d8f-79636924a08c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Ez_meg_csak_CGI_de_ilyen_lesz_a_Tesla_Roadster_IIvel_egy_elozes","timestamp":"2019. február. 25. 19:12","title":"Ez még csak CGI, de ilyen abszurd módon gyors a Tesla Roadster II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat bukott.","shortLead":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat...","id":"20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc8e1e1-0aa9-4bfa-a302-13815a3044e9","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","timestamp":"2019. február. 26. 10:44","title":"Nem győzött harcolni a szex ellen a bíboros, akit bűnösnek találtak pedofíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leginkább azokban az európai országokban ugrott meg az oltásszkeptikusok aránya, ahol a legtöbb szavazatot kapták a populista pártok – állítják a The Guardian című brit lapban ismertetett kutatás szerzői, akik szerint a tanulmánynak konkrét haszna is van: a tudósok és orvosok a populista pártok népszerűségének megfigyelésével előre felkészülhetnek az oltásellenesek táborának kiszélesedésére és a különféle járványos betegségek, például a kanyaró terjedésére.","shortLead":"Leginkább azokban az európai országokban ugrott meg az oltásszkeptikusok aránya, ahol a legtöbb szavazatot kapták...","id":"20190225_Ott_no_a_leggyorsabban_a_kanyarosok_szama_ahol_erosek_a_populistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0533ea1-483b-4afc-8c40-79f2d2ce3996","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Ott_no_a_leggyorsabban_a_kanyarosok_szama_ahol_erosek_a_populistak","timestamp":"2019. február. 25. 16:46","title":"Ott nő a leggyorsabban a kanyarósok száma, ahol erősek a populisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741e2542-13b6-4ecd-b6da-e98b788fad09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több felvétel kerül fel a netre a vasárnap délután bemutatott Mate X-ről. A Huawei hajtogathatós telefonját az Engadget újságíróinak is sikerült kipróbálniuk.","shortLead":"Egyre több felvétel kerül fel a netre a vasárnap délután bemutatott Mate X-ről. A Huawei hajtogathatós telefonját...","id":"20190225_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=741e2542-13b6-4ecd-b6da-e98b788fad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a361d95-a7e6-485a-a537-9907b78d478f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 20:03","title":"Itt van közelről a Huawei csodamobilja, az összehajtható Mate X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő gyilkosa a házban hagyta vasárnap a 10 hónapos kisfiút, akit csak hétfő reggel találtak meg. ","shortLead":"A nő gyilkosa a házban hagyta vasárnap a 10 hónapos kisfiút, akit csak hétfő reggel találtak meg. ","id":"20190227_Egesz_ejszakara_magara_maradt_halott_anyjaval_a_Kajarpecen_meggyilkolt_no_kisfia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f893dd6b-581a-4166-9b39-da726f16b262","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Egesz_ejszakara_magara_maradt_halott_anyjaval_a_Kajarpecen_meggyilkolt_no_kisfia","timestamp":"2019. február. 27. 08:27","title":"Egész éjszakára magára maradt halott anyjával a Kajárpécen meggyilkolt nő kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nehéz gazdasági helyzet, az óvatosság és a nemzeti büszkeség az oka annak, hogy Kim Dzsong Un észak-koreai vezető vonaton tette meg a Phenjanból Vietnamba vezető több ezer kilométeres utat.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzet, az óvatosság és a nemzeti büszkeség az oka annak, hogy Kim Dzsong Un észak-koreai vezető...","id":"20190227_Miert_ment_vonattal_Kim_Dzsong_Un_Hanoiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2daab739-c8ea-407f-b9e1-0ae93d422aeb","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Miert_ment_vonattal_Kim_Dzsong_Un_Hanoiba","timestamp":"2019. február. 27. 12:25","title":"Miért ment vonattal Kim Dzsong Un Hanoiba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75fb384-6bad-4c1a-adde-079a2071a8c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 68 éves zenész egy Facebook-posztban jelentette be betegségét.","shortLead":"A 68 éves zenész egy Facebook-posztban jelentette be betegségét.","id":"20190227_Meghalt_a_Cure_es_Iggy_Pop_dobosa_Andy_Anderson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a75fb384-6bad-4c1a-adde-079a2071a8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518ead37-783e-4ec0-98d2-f8def6144bee","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Meghalt_a_Cure_es_Iggy_Pop_dobosa_Andy_Anderson","timestamp":"2019. február. 27. 11:53","title":"Meghalt a Cure és Iggy Pop dobosa, Andy Anderson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t milliárdos vállalkozássá tette. Az 500 alkalmazottat foglalkoztató cég léte azonban veszélybe került: a koppintott termékek elözönlötték a piacot. Most európai bírósági fórumokon keresik az igazukat.","shortLead":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t...","id":"20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f831f34-4e76-43e2-b9a4-237f6c0a30ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","timestamp":"2019. február. 26. 18:30","title":"A magyar, aki pórázon tartja a világ kutyáit, de a hamisítókkal nem bír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]