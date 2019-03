Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsítottként hallgatnák ki, amiért az áprilisi választások előtt egy LMP-s képviselőjelöltnek hatszázezer forintot ajánlott, ha visszalép.","shortLead":"Gyanúsítottként hallgatnák ki, amiért az áprilisi választások előtt egy LMP-s képviselőjelöltnek hatszázezer forintot...","id":"20190313_Az_ugyeszseg_inditvanyozta_a_jobbikos_Farkas_Gergely_mentelmi_joganak_felfuggeszteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553c9395-628c-4979-886c-f2a29e1d460b","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Az_ugyeszseg_inditvanyozta_a_jobbikos_Farkas_Gergely_mentelmi_joganak_felfuggeszteset","timestamp":"2019. március. 13. 08:29","title":"Felfüggesztenék a jobbikos Farkas Gergely mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Manfred Weber udvarias diplomáciájának egy konkrét üzenete van: „Viktor, a néppárti karrierednek ezennel vége”. ","shortLead":"Manfred Weber udvarias diplomáciájának egy konkrét üzenete van: „Viktor, a néppárti karrierednek ezennel vége”. ","id":"20190313_Balavany_Orban_kilep_vagy_kirugjak_ezek_a_lehetosegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f3aab0-27f3-4116-ae88-9f5b745356e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Balavany_Orban_kilep_vagy_kirugjak_ezek_a_lehetosegek","timestamp":"2019. március. 13. 14:27","title":"Balavány: Orbán kilép vagy kirúgják, ezek a lehetőségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a biztonsági kamerák felvételei alapján azonosította a feltételezett elkövetőket.","shortLead":"A rendőrség a biztonsági kamerák felvételei alapján azonosította a feltételezett elkövetőket.","id":"20190313_bulinegyed_biztonsagi_orok_vii_kerulet_nemet_autogyar_menedzser_rendorseg_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9040a776-0d0a-4234-a9dd-34ec4a098eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_bulinegyed_biztonsagi_orok_vii_kerulet_nemet_autogyar_menedzser_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. március. 13. 21:50","title":"Elfogták a biztonságiakat, akik német topmenedzsert vertek meg a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Beruházási Bank az orosz titkosszolgálat bázisa a történész szerint.","shortLead":"A Nemzetközi Beruházási Bank az orosz titkosszolgálat bázisa a történész szerint.","id":"20190313_Ungvary_Krisztian_hazaarulas_a_KGBs_bank_beengedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64d1080-519a-4d48-b94c-36869ad5b6ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Ungvary_Krisztian_hazaarulas_a_KGBs_bank_beengedese","timestamp":"2019. március. 13. 08:56","title":"Ungváry Krisztián: hazaárulás a \"KGB-s bank\" beengedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Amióta Orbán Viktor bejelentette kormánya családvédelmi akciótervét, hétről hétre változnak a szabályok. Legutóbb az derült ki, hogy már nemcsak a házastársaknak, hanem az élettársaknak is jár 2019. július 1-jétől a 2,5 millió forintos autóvásárlási támogatás. Összeszedtük, honnan indult a program, és hol tart most.","shortLead":"Amióta Orbán Viktor bejelentette kormánya családvédelmi akciótervét, hétről hétre változnak a szabályok. Legutóbb...","id":"20190313_Itt_van_minden_amit_a_kormany_csaladvedelmi_akcioterverol_tudni_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb187f73-35f6-4602-973d-1540b13fe2e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Itt_van_minden_amit_a_kormany_csaladvedelmi_akcioterverol_tudni_lehet","timestamp":"2019. március. 13. 07:30","title":"Hol tartunk most? Alig követhető ötleteléssel épül Orbán családvédelmi akcióterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8acc434-e4b3-4dbb-9450-fe295be8d1e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A januári szavazáshoz képest sokkal szorosabb eredmény várható, ám a képviselőket inkább a káosz elkerülése motiválja.","shortLead":"A januári szavazáshoz képest sokkal szorosabb eredmény várható, ám a képviselőket inkább a káosz elkerülése motiválja.","id":"20190312_Megint_leszavazhatja_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_Vagy_megsem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8acc434-e4b3-4dbb-9450-fe295be8d1e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8947781-c756-4675-bb8c-b575cbb8db40","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Megint_leszavazhatja_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_Vagy_megsem","timestamp":"2019. március. 12. 16:30","title":"Megint leszavazhatja a brit parlament a Brexit-megállapodást. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a44506b-9190-4c8d-9baa-c42eb57fdd5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Márciusban 21 százalékkal olcsóbban utazhatnak a nők a berlini tömegközlekedéssel.","shortLead":"Márciusban 21 százalékkal olcsóbban utazhatnak a nők a berlini tömegközlekedéssel.","id":"20190312_Berlin_metrojegy_fizetesi_kulonbsegek_nojogok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a44506b-9190-4c8d-9baa-c42eb57fdd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5aa96ae-ed4d-4b73-afba-6eb767f8d1f5","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Berlin_metrojegy_fizetesi_kulonbsegek_nojogok","timestamp":"2019. március. 12. 14:16","title":"Berlinben bevezetik a női jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f3509a-3d46-4c74-81cf-2c6daf47122b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) dönt a kínaiak olimpiai bajnok úszója, Szun Jang doppingügyében, miután a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) fellebbezést nyújtott be a szervezethez.","shortLead":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) dönt a kínaiak olimpiai bajnok úszója, Szun Jang doppingügyében, miután...","id":"20190313_szun_jang_uszo_doppingellenor_wada_fellebbezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95f3509a-3d46-4c74-81cf-2c6daf47122b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56a08ee-aab4-4638-ad57-c0dfe496cc4e","keywords":null,"link":"/sport/20190313_szun_jang_uszo_doppingellenor_wada_fellebbezes","timestamp":"2019. március. 13. 19:36","title":"Súlyosan megbüntethetik Szun Jangot, aki állítólag kalapáccsal verte szét a vérmintáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]