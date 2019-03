Bepereli a Political Capital ügyvezető igazgatója a kormánymédiát, mert szerinte kárt okozott neki a Figyelő karaktergyilkos szándékú cikke és rágalmai.

"Krekó Péter régóta nagy tehertétele a magyar nyilvánosságnak", így kezdte január 4-i cikkét a kormányközeli Figyelő hetilap, amely a Political Capital ügyvezető igazgatójának, politikai elemzőjének munkásságával foglalkozik. És megemlíti azt is, hogy "A Privátbankár fedezte fel azt az Anonymus-csoport által nyilvánosságra hozott titkos brit pszichológiai hadviselési akciót, amelynek – micsoda meglepetés – Krekó Péter, illetve Rácz András személyében magyar szereplője is van. Ráadásul mindketten a Political Capital nevű cégnél dolgoznak, és eddig nem cáfolták a híreket. Az akciót a brit külügyminisztérium és a NATO mellett a Facebook is pénzelte." A kitétel miatt most Krekó kártérítési pert indít három hírportál miatt, mivel a cikket átvette az Origo és a 888 is. Az elemzőt a Magyar Helsinki Bizottság képviseli.

Krekó Péter © Reviczky Zsolt

A kereset szerint "Krekó Pétert külföldi titkosszolgálati érdekek kiszolgálójának állították be, és mint nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyt jelenítették meg, ezzel megkérdőjelezték szakmai tisztességét", és érzékelhető személyes hátrányt okoztak Krekónak. A gyalázkodó kommentek mellett érzékelhető szakmai és magánéleti kár érte őt.

"Krekó Péter sohasem vett rész titkosszolgálati akciókban, így természetesen a brit titkosszolgálat nem létező „pszichológiai” hadviselési akciójában sem. Tevékenysége sohasem jelentett nemzetbiztonsági kockázatot. Éppenséggel az ország érdekeit szolgálta, amikor például a szélsőjobb nemzetközi kapcsolatairól vagy az orosz politikai befolyásról és dezinformációs offenzíváról vezetett kutatást vagy készített tanulmányt" - írja a Helsinki közleménye.

A kormányközeli média magát a Helsinkit is megpróbálta lejáratni, a szervezet több helyreigazítási pert is megnyert, és kiáll más lejárató kampányok áldozataiért is. "Ezt a munkát a Helsinki Bizottság már csak azért is fontosnak tekinti, mert a hazugság – különösen, ha az a kormányé vagy a hatalom megbízásából terjesztik – nagyon kártékony, mert lerombolja a tisztességes vitára épülő nyilvánosságot, ami nélkül valódi demokrácia elképzelhetetlen", olvasható a Helsinki közleményében.