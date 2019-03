Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mindeddig nem indokolta meg, hogy miért van szükség az Akadémia kutatóhálózatának reformjára.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mindeddig nem indokolta meg, hogy miért van szükség az Akadémia...","id":"20190321_MTA_a_Kozgyules_donthet_az_Akademia_kutatointezethalozatarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d0e553-2b13-4567-bbc7-399bdcf02f14","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_MTA_a_Kozgyules_donthet_az_Akademia_kutatointezethalozatarol","timestamp":"2019. március. 21. 20:35","title":"MTA: a Közgyűlés dönthet az Akadémia kutatóintézet-hálózatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen véralkoholszinttel már meg szokás halni.","shortLead":"Ilyen véralkoholszinttel már meg szokás halni.","id":"20190322_ittas_vezetes_ezrelek_szonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c28cff-5328-4a8d-b0b2-6e644d14be77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_ittas_vezetes_ezrelek_szonda","timestamp":"2019. március. 23. 05:25","title":"Talán rekord: 4,39 gramm/l alkohollal a vérében vezetett egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877ba690-f49e-40de-9136-6c45f5300b8d","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Március 29-e helyett május 22-éig maradhatnak a britek, de csak akkor, ha a londoni parlament a jövő héten elfogadja a megállapodást. ","shortLead":"Március 29-e helyett május 22-éig maradhatnak a britek, de csak akkor, ha a londoni parlament a jövő héten elfogadja...","id":"20190321_Megvan_a_Brexit_uj_datuma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=877ba690-f49e-40de-9136-6c45f5300b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30359234-044e-4f42-8e59-ec7a155c42af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Megvan_a_Brexit_uj_datuma","timestamp":"2019. március. 21. 23:38","title":"Döntött az EU: biztosan halasztják a Brexitet, az kétséges, meddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rohamosan terjednek az adatközpontok a skandináv, hidegebb országokban, ahol a hűtésen rengeteg energia spórolható meg, de egy szakértő szerint a magyar adatközpontok közül is vannak, amelyek sok területen állják a versenyt.","shortLead":"Rohamosan terjednek az adatközpontok a skandináv, hidegebb országokban, ahol a hűtésen rengeteg energia spórolható meg...","id":"20190323_adatkozpontok_hutese_energiafogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f15bf2-9436-444c-8026-6b752339d8a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_adatkozpontok_hutese_energiafogyasztas","timestamp":"2019. március. 23. 13:03","title":"Jövőre már ez szívja le az EU-ban elfogyasztott összes áram 2-3%-át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öntöznének a gazdák, de nincs miből. A hivatalos önözési idő előrehozatalát kérik a termelők, ezt hivatalosan a Belügyminisztérium rendelheti el, az agrártárcát a közvetítésre kérik. Ha nem öntözhetnek rövidesen, akkor katasztrófa fenyegeti a korai vetésű növényeket, nem lesz borsó, mák, és vöröshagyma.","shortLead":"Öntöznének a gazdák, de nincs miből. A hivatalos önözési idő előrehozatalát kérik a termelők, ezt hivatalosan...","id":"20190323_Veszhelyzet_kihirdeteset_kerik_a_gazdak_az_agrarminisztertol_az_aszaly_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0e9b6e-728c-4613-a8be-c2825f84e1dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Veszhelyzet_kihirdeteset_kerik_a_gazdak_az_agrarminisztertol_az_aszaly_miatt","timestamp":"2019. március. 23. 09:45","title":"Vészhelyzet kihirdetését kérik a gazdák az agrárminisztertől az aszály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba4b8ee-dbda-47a1-b191-ad062796cba8","c_author":"","category":"vilag","description":"Bemutatta hét főből álló kampánycsapatát az európai liberális pártcsalád (ALDE) Brüsszelben.\r

","shortLead":"Bemutatta hét főből álló kampánycsapatát az európai liberális pártcsalád (ALDE) Brüsszelben.\r

","id":"20190321_Momentumos_is_bekerult_az_Europa_csapatba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba4b8ee-dbda-47a1-b191-ad062796cba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81ecaed-e6bc-4c99-a830-18624625c310","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Momentumos_is_bekerult_az_Europa_csapatba","timestamp":"2019. március. 21. 21:15","title":"Momentumos is bekerült az Európa-csapatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz a tölcsérekbe, de tiramisuval ünneplik a kézműves fagylaltok napját. \r

\r

","shortLead":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz...","id":"20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b69a681-417e-43c2-ba19-b71cfc9a401d","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","timestamp":"2019. március. 21. 19:29","title":"Tiramisu, ibolya, pillecukor – ezt nyalják a bécsiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70832112-9a29-4a69-97b6-cd0eb010277a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények vizsgálatának 2019-es ütemtervét, de a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) valamiért nem szerepel a listán.

","shortLead":"Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények vizsgálatának 2019-es ütemtervét...","id":"20190323_Nem_tervez_CEUvizsgalatot_az_Oktatasi_Hivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70832112-9a29-4a69-97b6-cd0eb010277a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969082cd-79d7-4d1e-a8ae-5e679f5349d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Nem_tervez_CEUvizsgalatot_az_Oktatasi_Hivatal","timestamp":"2019. március. 23. 11:32","title":"Nem tervez CEU-vizsgálatot az Oktatási Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]