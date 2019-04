Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fe5e051-d8b7-4255-bb95-fbed09796f62","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csapata, a Sporting Kansas City kiütötte az ellenfelét.\r

","shortLead":"Csapata, a Sporting Kansas City kiütötte az ellenfelét.\r

","id":"20190331_nemeth_krisztian_sporting_kansas_city_mesterharmas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fe5e051-d8b7-4255-bb95-fbed09796f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6566bc-1e81-40b4-8185-9da987fce3d0","keywords":null,"link":"/sport/20190331_nemeth_krisztian_sporting_kansas_city_mesterharmas","timestamp":"2019. március. 31. 08:58","title":"Németh Krisztián mesterhármast vágott Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdd01a6-27db-431d-8bbd-2c51a61d7610","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A baleset tavaly májusban történt, ketten meghaltak. ","shortLead":"A baleset tavaly májusban történt, ketten meghaltak. ","id":"20190401_magnus_aircraft_elektromos_kisrepulo_lezuhant_baleset_halalos_aldozatok_rendorsegi_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcdd01a6-27db-431d-8bbd-2c51a61d7610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d095d606-b584-4511-83d7-ae9f903027a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_magnus_aircraft_elektromos_kisrepulo_lezuhant_baleset_halalos_aldozatok_rendorsegi_nyomozas","timestamp":"2019. április. 01. 17:11","title":"Kiderült, miért zuhant le az elektromos kisrepülő Pogánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c5dcb-0ee0-4e76-ad02-7d39ab447208","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Budapest tökéletes helyszín egy fantasyhez – is.","shortLead":"Budapest tökéletes helyszín egy fantasyhez – is.","id":"20190401_Budapesti_helyszinektol_ajultak_el_egy_Netflixsorozat_rajongoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d6c5dcb-0ee0-4e76-ad02-7d39ab447208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40da7fa-4389-415c-b96f-5043fbd51b36","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Budapesti_helyszinektol_ajultak_el_egy_Netflixsorozat_rajongoi","timestamp":"2019. április. 01. 10:43","title":"Budapesti helyszínektől ájultak el egy Netflix-sorozat rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáron újra színpadra léphet. ","shortLead":"Nyáron újra színpadra léphet. ","id":"20190401_szivmutet_mick_jagger_rolling_stones","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72128e0c-4ff6-45cb-ac92-fd70b14703c2","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_szivmutet_mick_jagger_rolling_stones","timestamp":"2019. április. 01. 18:56","title":"Szívműtétje lesz Mick Jaggernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook most először engedi, hogy a hírfolyamot kezelő algoritmus alapján lássák a felhasználók, miért jelennek meg bizonyos posztok a hírfolyamukban.","shortLead":"A Facebook most először engedi, hogy a hírfolyamot kezelő algoritmus alapján lássák a felhasználók, miért jelennek meg...","id":"20190401_facebook_hirfolyam_miert_latom_ezt_a_bejegyzest_atlathatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f82b4f4-6041-4f42-87ff-7f8ffe6e384c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_facebook_hirfolyam_miert_latom_ezt_a_bejegyzest_atlathatosag","timestamp":"2019. április. 01. 10:33","title":"Tett egy új funkciót a hírfolyamba a Facebook, sokan fognak rákattanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036c42dc-1e1f-4786-a801-b8b1524e4760","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai űrkutatás keretében végez első ízben tudományos vizsgálatokat a Holdon Franciaország – jelentette be Jean-Yves Le Gall, a francia űrkutatási hivatal (CNES) elnöke.","shortLead":"A kínai űrkutatás keretében végez első ízben tudományos vizsgálatokat a Holdon Franciaország – jelentette be Jean-Yves...","id":"20190331_kinai_urkutatas_franciaorszag_cnes_cnsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=036c42dc-1e1f-4786-a801-b8b1524e4760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4fd2cd-f1f9-4fbf-855e-b9789c50e605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_kinai_urkutatas_franciaorszag_cnes_cnsa","timestamp":"2019. március. 31. 14:33","title":"\"Történelmi megállapodás\" Kína és Franciaország között, amelyből az USA kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53ccb4c-d7fd-458e-a20f-e41f41ed2f88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biciklisek vették birtokba Eritrea fővárosát, Asmarát, ahol autót alig, viszont kerékpárt annál inkább látni.","shortLead":"A biciklisek vették birtokba Eritrea fővárosát, Asmarát, ahol autót alig, viszont kerékpárt annál inkább látni.","id":"20190331_Asmara_a_kerekparosok_Mekkaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e53ccb4c-d7fd-458e-a20f-e41f41ed2f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c97ac3-a704-4ede-a20b-27c0b49f9c4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_Asmara_a_kerekparosok_Mekkaja","timestamp":"2019. március. 31. 16:59","title":"Ez az afrikai főváros lett a kerékpárosok Mekkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyílt levelet írtak Greta Thunberg követői, a lány klímasztrájkja miatt lett híres, és Nobel-békedíjra is jelölték. A levél azoknak az országoknak a vezetőihez szól, akik megvétózták az EU-s karbonsemlegességi határidőről szóló EP-s határozatot, köztük Orbán Viktornak. És április 1-jére is volt egy poénja. (A cikk korábbi verziója félreértés miatt állította, Thunberg írta levelet, elnézést kérünk.)\r

","shortLead":"Nyílt levelet írtak Greta Thunberg követői, a lány klímasztrájkja miatt lett híres, és Nobel-békedíjra is jelölték...","id":"20190401_Nekiment_Orbannak_a_klimasztrajkolo_sved_lany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49578403-3b5a-4da5-a02c-81c8bfd7d420","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Nekiment_Orbannak_a_klimasztrajkolo_sved_lany","timestamp":"2019. április. 01. 10:41","title":"Nekimentek Orbánnak a klímasztrájkoló svéd lány követői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]