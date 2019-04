Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé haladó oldalon több mint másfél órás a dugó. A csepeli II. Rákóczi Ferenc úton is komoly torlódás van.","shortLead":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé...","id":"20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314a8818-8821-4950-a506-64697196f556","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. április. 03. 12:56","title":"12 kilométeres a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az 50 halálos áldozattal járó christchurchi merénylet miatt akarnak szigorítani. A törvénytervezet azokat a fegyverek tiltaná, amelyeket a március 15-i támadás során használtak. ","shortLead":"Az 50 halálos áldozattal járó christchurchi merénylet miatt akarnak szigorítani. A törvénytervezet azokat a fegyverek...","id":"20190402_Villamgyorsan_megszavaztak_a_fegyvertorveny_szigoritasat_UjZelandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00807a28-5549-4d62-9585-df5d8174fb28","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Villamgyorsan_megszavaztak_a_fegyvertorveny_szigoritasat_UjZelandon","timestamp":"2019. április. 02. 08:50","title":"Villámgyorsan megszavazzák a fegyvertörvény szigorítását Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Ford Explorert az év elején már bemutatták az Egyesült Államokban, most megérkezett az export változat is.","shortLead":"Az új Ford Explorert az év elején már bemutatták az Egyesült Államokban, most megérkezett az export változat is.","id":"20190403_7_uleses_hibrid_uj_Ford_Explorer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af8ba43-440f-4425-a40d-8ad4b07905aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_7_uleses_hibrid_uj_Ford_Explorer","timestamp":"2019. április. 03. 10:23","title":"Nem épp olcsó családi, de gigantikus, 7 üléses és konnektoros az új Ford Explorer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f01e2-aaec-4e33-900c-90304d3f4259","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Az új uralkodót csak május elsején iktatják be, de már új történelmi korszakot jegyeznek a japánok. Ki gondolta volna, hogy pont egy burgeres Guinness-rekorddal kezdik. \r

\r

","shortLead":"Az új uralkodót csak május elsején iktatják be, de már új történelmi korszakot jegyeznek a japánok. Ki gondolta volna...","id":"20190402_Hamburger_tobb_mint_negyedmillioert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f01e2-aaec-4e33-900c-90304d3f4259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69c1ebe-3427-4b79-abd9-1da524efb57c","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Hamburger_tobb_mint_negyedmillioert","timestamp":"2019. április. 02. 17:40","title":"Hamburger több mint negyedmillióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be451e0f-e383-4f77-905e-c4af860ae2c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lori Lightfoot nyíltan leszbikus, korábban szövetségi ügyészként dolgozott, a kampányban viszont függetlenként indult. Tarolt. ","shortLead":"Lori Lightfoot nyíltan leszbikus, korábban szövetségi ügyészként dolgozott, a kampányban viszont függetlenként indult...","id":"20190403_A_tortenelemben_most_eloszor_egy_fekete_not_valasztottak_Chicago_polgarmesterenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be451e0f-e383-4f77-905e-c4af860ae2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcb4187-1e09-44e5-85f6-4f9684b2d8c1","keywords":null,"link":"/elet/20190403_A_tortenelemben_most_eloszor_egy_fekete_not_valasztottak_Chicago_polgarmesterenek","timestamp":"2019. április. 03. 07:39","title":"A történelemben most először egy fekete nőt választottak Chicago polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Brüsszel szerint az új reformok fokozzák a bírák feletti politikai ellenőrzést. ","shortLead":"Brüsszel szerint az új reformok fokozzák a bírák feletti politikai ellenőrzést. ","id":"20190403_Unios_eljaras_indult_Lengyelorszag_ellen_az_uj_biroi_fegyelmi_kamarak_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4918c608-88f5-4936-9c2b-ef1b9dbbe5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Unios_eljaras_indult_Lengyelorszag_ellen_az_uj_biroi_fegyelmi_kamarak_miatt","timestamp":"2019. április. 03. 13:57","title":"Uniós eljárás indult Lengyelország ellen az új bírói fegyelmi kamarák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egyik legfontosabb embere nem gyakran szólal meg nyilvánosan, ám ha igen, borítékolható, hogy szavait fontos változások követik. Sheryl Sandberg ezúttal a christchurchi merénylet kapcsán mondott valamit, méghozzá az élő közvetítésekről.","shortLead":"A Facebook egyik legfontosabb embere nem gyakran szólal meg nyilvánosan, ám ha igen, borítékolható, hogy szavait fontos...","id":"20190401_facebook_elo_video_sheryl_sandberg_christchurchi_terrortamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c6237b-968c-409e-97cc-53adc4a72752","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_facebook_elo_video_sheryl_sandberg_christchurchi_terrortamadas","timestamp":"2019. április. 02. 17:03","title":"Facebook: elképzelhető, hogy nem mindenki fog tudni élő közvetítést indítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efadd39-5307-4924-8639-98efc04d4d11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott a G7-nek Kieselbach Tamás, Magyarország talán legjelentősebb műkereskedője - leszámítva persze az államot. A beszélgetés során szó esett arról, mi a szerepe a műkincseknek egy közösség identitásának helyreállításában. És mi keresnivalója van a nemzetközi műkincspiacon a magyar államnak. Egy elkötelezett self-made man portréja.","shortLead":"Interjút adott a G7-nek Kieselbach Tamás, Magyarország talán legjelentősebb műkereskedője - leszámítva persze...","id":"20190401_Kieselbach_Tamas_Az_allamnak_sebeket_kell_begyogyitania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4efadd39-5307-4924-8639-98efc04d4d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686318cf-0d45-4ad3-be87-e6c80196a583","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Kieselbach_Tamas_Az_allamnak_sebeket_kell_begyogyitania","timestamp":"2019. április. 01. 17:29","title":"Kieselbach Tamás: Az államnak sebeket kell begyógyítania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]