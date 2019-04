Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mezőkövesd melletti baleset miatt a forgalom lelassult, dugó egyelőre nincs.","shortLead":"A Mezőkövesd melletti baleset miatt a forgalom lelassult, dugó egyelőre nincs.","id":"20190409_Auto_es_kamion_utkozott_az_M3ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac47479-c747-4cf1-b7be-b88f130111ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Auto_es_kamion_utkozott_az_M3ason","timestamp":"2019. április. 09. 06:44","title":"Autó és kamion ütközött az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktivistákat még vasárnap igazoltatták. Az MSZP-Párbeszéd szerint a Fidesz a rendőrséget politikai megfélemlítésre használja. ","shortLead":"Az aktivistákat még vasárnap igazoltatták. Az MSZP-Párbeszéd szerint a Fidesz a rendőrséget politikai megfélemlítésre...","id":"20190408_Rendorok_igazoltattak_ellenzeki_alairasgyujtoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ae48cb-a274-4d76-8f1c-00acd9dc2972","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Rendorok_igazoltattak_ellenzeki_alairasgyujtoket","timestamp":"2019. április. 08. 16:38","title":"Rendőrök igazoltattak ellenzéki aláírásgyűjtőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hajdúsámsonban kicsit felöntött a garatra az autós, egy villanyoszlop és a kocsija külcsíne és belbecse látta kárát.\r

\r

","shortLead":"Hajdúsámsonban kicsit felöntött a garatra az autós, egy villanyoszlop és a kocsija külcsíne és belbecse látta kárát.\r

\r

","id":"20190408_Kidontott_egy_villanyoszlopot_majd_elhajtott_a_ripityomma_tort_kocsival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82dcdf4-7012-4ee8-889a-50a84638a137","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_Kidontott_egy_villanyoszlopot_majd_elhajtott_a_ripityomma_tort_kocsival","timestamp":"2019. április. 08. 11:04","title":"Kidöntött egy villanyoszlopot, majd elhajtott a ripityára tört kocsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatától.","shortLead":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi...","id":"20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1ffdec-1948-49f8-8894-3a51b38cd025","keywords":null,"link":"/sport/20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Olimpiai, világ- és Európa-bajnok kézilabdázó távozik Veszprémből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cbde18-6905-4af4-b8ee-be7944ac9351","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a BMW-alapokon nyugvó Alpina nemcsak 3 évtizede, hanem most is igen komoly tiszteletet érdemel.","shortLead":"Ez a BMW-alapokon nyugvó Alpina nemcsak 3 évtizede, hanem most is igen komoly tiszteletet érdemel.","id":"20190409_egy_darabka_80as_evek_elado_koranak_leggyorsabb_4_ajtos_kocsija_bmw_alpina_tuning","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6cbde18-6905-4af4-b8ee-be7944ac9351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb265385-4719-4a53-ada5-a2d50ab33bd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_egy_darabka_80as_evek_elado_koranak_leggyorsabb_4_ajtos_kocsija_bmw_alpina_tuning","timestamp":"2019. április. 09. 06:53","title":"Egy darabka 80-as évek: eladó korának leggyorsabb 4 ajtós kocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6be0ad-056a-4905-866d-75e209280106","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megkezdődött Enyedi Ildikó új filmjének forgatása Hamburgban. A feleségem története című regény alapján készülő filmben Léa Seydoux-n kívül szerepet kapott Mácsai Pál és az Álmodozók férfi főszereplője, Louis Garrel is.","shortLead":"Megkezdődött Enyedi Ildikó új filmjének forgatása Hamburgban. A feleségem története című regény alapján készülő filmben...","id":"20190408_Lea_Seydoux_mar_atlenyegult_Enyedi_Ildiko_szerelmi_tortenetenek_foszereplojeve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e6be0ad-056a-4905-866d-75e209280106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9963034d-8d7c-494d-91b2-46571dda9c4c","keywords":null,"link":"/kultura/20190408_Lea_Seydoux_mar_atlenyegult_Enyedi_Ildiko_szerelmi_tortenetenek_foszereplojeve","timestamp":"2019. április. 08. 12:02","title":"Léa Seydoux már átlényegült Enyedi Ildikó szerelmi történetének főszereplőjévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet ír Orbán Viktor két évvel ezelőtti leveléről, amelyben pénzt kért az EU-tól, és amelyre még mindig nem érkezett pénz.","shortLead":"A Magyar Nemzet ír Orbán Viktor két évvel ezelőtti leveléről, amelyben pénzt kért az EU-tól, és amelyre még mindig nem...","id":"20190409_Hatarkerites_nem_annyit_es_nem_ugy_kert_ra_a_kormany_mint_a_Fideszprogramban_all","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89194c39-bc66-4791-8400-490c656af432","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Hatarkerites_nem_annyit_es_nem_ugy_kert_ra_a_kormany_mint_a_Fideszprogramban_all","timestamp":"2019. április. 09. 12:16","title":"Határkerítés: nem annyit és nem úgy kért rá a kormány, mint a Fidesz-programban áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0869215f-f437-42b5-9eae-68407868e8f5","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Ma van az egyéves évfordulója a 2018-as országgyűlési választásnak, azaz a harmadik kétharmadnak. Miközben a pártokat már javában az új megmérettetések foglalkoztatják, pedig a korábbiak tanulságát sem vonták le. A HVG szerzője végignézte az összes szavazókör eredményét, és érdekes következtetésekre jutott. ","shortLead":"Ma van az egyéves évfordulója a 2018-as országgyűlési választásnak, azaz a harmadik kétharmadnak. Miközben a pártokat...","id":"201914__aprilis_8_utan__valasztasi_matematika_2019re__afidesz_halojaban__ketharmad_listaaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0869215f-f437-42b5-9eae-68407868e8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac62d679-50ce-4eac-b838-57da11495895","keywords":null,"link":"/itthon/201914__aprilis_8_utan__valasztasi_matematika_2019re__afidesz_halojaban__ketharmad_listaaron","timestamp":"2019. április. 08. 11:05","title":"Látszik, hogy az ellenzék még mindig nem vonta le a tanulságot a vereségekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]