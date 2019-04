Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ea38372-bb73-4d61-b9bd-d708e5317b8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megszámolták a katonák voksait is. A Netanjahu vezette jobboldali Likudnak harminchat mandátuma lesz. ","shortLead":"Megszámolták a katonák voksait is. A Netanjahu vezette jobboldali Likudnak harminchat mandátuma lesz. ","id":"20190412_Ez_mar_hivatalos_megvan_az_izraeli_valasztasok_vegeredmenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ea38372-bb73-4d61-b9bd-d708e5317b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d172fb-9306-479a-b81a-afa0af65ac29","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Ez_mar_hivatalos_megvan_az_izraeli_valasztasok_vegeredmenye","timestamp":"2019. április. 12. 04:57","title":"Ez már hivatalos: megvan az izraeli választások végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f85a1a-2901-455e-93c0-100a3a536a65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatta be Kínában az Oppo az idei évre szánt csúcsmobilját, az Oppo Reno 10x Zoomot, de egy középkategóriás készüléket is villantottak mellé.","shortLead":"Szerdán mutatta be Kínában az Oppo az idei évre szánt csúcsmobilját, az Oppo Reno 10x Zoomot, de egy középkategóriás...","id":"20190411_oppo_reno_10x_zoom_oppo_reno_pop_up_kamera_androidos_csucsmobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86f85a1a-2901-455e-93c0-100a3a536a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3c49c0-775d-4630-af7c-45c26fc382d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_oppo_reno_10x_zoom_oppo_reno_pop_up_kamera_androidos_csucsmobil","timestamp":"2019. április. 11. 14:03","title":"Itt az Oppo különös kamerás csúcsmobilja, ami a Huawei P30 Próval versenyez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az utasforgalmi adatok alapján a diszkont légitársaságok örülhettek a legjobban az első negyedévben. ","shortLead":"Az utasforgalmi adatok alapján a diszkont légitársaságok örülhettek a legjobban az első negyedévben. ","id":"20190411_A_Wizz_Air_utasforgalma_nott_a_legnagyobb_mertekben_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b35ec5-8013-4132-91ec-553d0cec520e","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_A_Wizz_Air_utasforgalma_nott_a_legnagyobb_mertekben_Europaban","timestamp":"2019. április. 11. 19:53","title":"A Wizz Air utasforgalma nőtt a legnagyobb mértékben Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3471f08-bc95-4460-a588-6ce840881393","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszaküldte Andrej Kiska a parlamentnek az állami jelképekről szóló törvényt.","shortLead":"Visszaküldte Andrej Kiska a parlamentnek az állami jelképekről szóló törvényt.","id":"20190411_Megvetozta_a_szlovak_elnok_a_himnuszeneklest_tilto_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3471f08-bc95-4460-a588-6ce840881393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ee64cb-9c2f-4034-8810-04ea044f5e30","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Megvetozta_a_szlovak_elnok_a_himnuszeneklest_tilto_torvenyt","timestamp":"2019. április. 11. 16:10","title":"Megvétózta a szlovák elnök a himnuszéneklést tiltó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99ce46-a95f-4e0f-a75a-e7befae9c580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányt olyan választáson biztosan nem lehet leváltani, amelyet a Fidesz szervez, az ellenzék a részvételével csak legitimálja az antidemokratikus rendszert – véli Ungváry Krisztián történész. Szerinte ami most van, az áldemokrácia.","shortLead":"A kormányt olyan választáson biztosan nem lehet leváltani, amelyet a Fidesz szervez, az ellenzék a részvételével csak...","id":"20190411_Ungvary_Krisztian_Soros_isteni_ajandek_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99ce46-a95f-4e0f-a75a-e7befae9c580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a1ccdd-8545-492f-8026-d936b3d9fffb","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Ungvary_Krisztian_Soros_isteni_ajandek_Orbannak","timestamp":"2019. április. 11. 05:30","title":"Ungváry Krisztián: Soros isteni ajándék Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapja még prototípus volt, mostanra viszont kész termékké vált az IKEA és a Sonos hangszórója. A polcként is használható termék még idén megérkezik Magyarországra, ahogy a cég különleges lámpája is.","shortLead":"Néhány hónapja még prototípus volt, mostanra viszont kész termékké vált az IKEA és a Sonos hangszórója. A polcként is...","id":"20190410_magyarorszag_ikea_sonos_hangszoro_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb580ce5-b994-4846-b4a0-a4fd16097c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_magyarorszag_ikea_sonos_hangszoro_ar","timestamp":"2019. április. 10. 13:33","title":"Magyarországon is kaphatók lesznek az IKEA hangos bútorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1217fbac-e68b-4bb5-b5ee-081cf65a7ad0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arányaiban több idős él a nagyvárosokban, mint falun, ezért Rétvári Bence szerint a nemzet jövője a falvakban van.\r

\r

","shortLead":"Arányaiban több idős él a nagyvárosokban, mint falun, ezért Rétvári Bence szerint a nemzet jövője a falvakban van.\r

\r

","id":"20190410_A_nemzet_jovoje_a_falvakban_van_az_Emmi_allamtitkara_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1217fbac-e68b-4bb5-b5ee-081cf65a7ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f57e9f-c853-40b9-8571-83e7e8b9748f","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_A_nemzet_jovoje_a_falvakban_van_az_Emmi_allamtitkara_szerint","timestamp":"2019. április. 10. 18:59","title":"A nemzet jövője a falvakban van az Emmi államtitkára szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafe9876-56d5-453e-a9bd-14a2c4938f01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi az M7-es autópályán fordult meg kocsijával, hogy egy másikkal összeütközzön. Közúti veszélyeztetés bűntette miatt vádat emeltek ellene.","shortLead":"A férfi az M7-es autópályán fordult meg kocsijával, hogy egy másikkal összeütközzön. Közúti veszélyeztetés bűntette...","id":"20190411_Szembe_ment_a_forgalommal_a_75_eves_ferfi_az_autopalyan_mert_meg_akart_halni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eafe9876-56d5-453e-a9bd-14a2c4938f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf6502-fc94-4878-89b3-f7ef62c5c928","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_Szembe_ment_a_forgalommal_a_75_eves_ferfi_az_autopalyan_mert_meg_akart_halni","timestamp":"2019. április. 11. 08:24","title":"Szembement a forgalommal a 75 éves férfi az autópályán, mert meg akart halni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]