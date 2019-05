Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A két olasz kormánypárt most egy menekülteket mentő hajó kikötésén veszett össze.","shortLead":"A két olasz kormánypárt most egy menekülteket mentő hajó kikötésén veszett össze.","id":"20190509_Salvini_nem_enged_kikotni_egy_olasz_hadihajot_mert_az_menekulteket_mentett_ki_a_tengerbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c534c0-48bb-47af-a49d-831999fc5498","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Salvini_nem_enged_kikotni_egy_olasz_hadihajot_mert_az_menekulteket_mentett_ki_a_tengerbol","timestamp":"2019. május. 09. 18:55","title":"Salvini nem enged kikötni egy olasz hadihajót, mert az menekülteket mentett ki a tengerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afc2e34-76b2-4279-98d6-f3b1b3e14754","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól a Facebook Stories részében is megünnepelhetik a felhasználók ismerősük születésnapját, amihez látványos grafikákat is ad az oldal. ","shortLead":"Mostantól a Facebook Stories részében is megünnepelhetik a felhasználók ismerősük születésnapját, amihez látványos...","id":"20190509_facebook_stories_tortenetek_szuletesnap_szulinap_udvozlokartya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7afc2e34-76b2-4279-98d6-f3b1b3e14754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8739ecde-898c-4cef-a08b-87c863df2c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_facebook_stories_tortenetek_szuletesnap_szulinap_udvozlokartya","timestamp":"2019. május. 09. 19:33","title":"Felpörgeti a szülinapok ünneplését a Facebook, látványos funkció jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d067d4-f7e3-4e6f-bbdd-3b4eafc9ded0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ó, ió, ció, dilatáció!","shortLead":"Ó, ió, ció, dilatáció!","id":"20190510_Hidat_szerelnek_hetvegen_az_M3ason_dugo_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1d067d4-f7e3-4e6f-bbdd-3b4eafc9ded0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caabca70-a88c-4e44-b4e8-ba8f9f29d158","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Hidat_szerelnek_hetvegen_az_M3ason_dugo_lesz","timestamp":"2019. május. 10. 12:49","title":"Hidat szerelnek hétvégén az M3-ason, dugó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6081383f-c14e-4e46-82da-efbed28c89a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 41 halálos áldozatot követelő vasárnapi moszkvai légi katasztrófában érintett géptípussal, a Szuhoj SuperJet 100-zal (SSJ-100) korábban is sok gond volt, s az utóbbi napokban is több gép indult hibák miatt késéssel, illetve maradt a földön.","shortLead":"A 41 halálos áldozatot követelő vasárnapi moszkvai légi katasztrófában érintett géptípussal, a Szuhoj SuperJet 100-zal...","id":"20190508_Sok_a_baj_az_orosz_SuperJetekkel__ilyen_gep_jart_szerencsetlenul_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6081383f-c14e-4e46-82da-efbed28c89a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c3082-12db-4c56-8833-15ea95ecf01d","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Sok_a_baj_az_orosz_SuperJetekkel__ilyen_gep_jart_szerencsetlenul_Moszkvaban","timestamp":"2019. május. 08. 16:56","title":"Sok a baj az orosz SuperJetekkel – ilyen gép járt szerencsétlenül Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a03d02-423a-4062-a704-4c9e88e8e3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ranguni reptéren a Biman Bangladesh légitársaság járata járt szerencsétlenül, többen megsérültek, de senki sem életveszélyesen.","shortLead":"A ranguni reptéren a Biman Bangladesh légitársaság járata járt szerencsétlenül, többen megsérültek, de senki sem...","id":"20190509_Kicsuszott_a_kifutorol_es_osszetort_egy_repulo_Mianmarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20a03d02-423a-4062-a704-4c9e88e8e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c7ef40-a0e0-4fde-989d-229bdc5ba1f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Kicsuszott_a_kifutorol_es_osszetort_egy_repulo_Mianmarban","timestamp":"2019. május. 09. 10:11","title":"Kicsúszott a kifutóról és összetört egy repülő Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sok cégnél még mindig úgy gondolják: a legegyszerűbb megoldás az adatkezelésekkel összefüggésben a hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése. Ez azonban a GDPR bevezetésével nagyon messze került a valóságtól. Az adatkezelések döntő többségében ugyanis az adatkezelés megfelelő jogalapja nem az érintett hozzájárulása. Ilyen eseteket mutatott be az Adózóna.","shortLead":"Sok cégnél még mindig úgy gondolják: a legegyszerűbb megoldás az adatkezelésekkel összefüggésben a hozzájáruló...","id":"20190510_Nem_eleg_odatolni_egy_GDPRpapirt_az_emberek_orra_ala_ettol_meg_johet_a_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1394eda0-d421-423c-953a-44c5a03d0c2b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190510_Nem_eleg_odatolni_egy_GDPRpapirt_az_emberek_orra_ala_ettol_meg_johet_a_buntetes","timestamp":"2019. május. 10. 09:41","title":"Nem elég odatolni egy GDPR-papírt az emberek orra alá, ettől még jöhet a büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3418e4-ba72-40da-8ef4-fc9c788f47e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sixt legújabb kibérelhető sportkocsija nem egy hétköznapi, hanem egy tuningolt új Ford Mustang.","shortLead":"A Sixt legújabb kibérelhető sportkocsija nem egy hétköznapi, hanem egy tuningolt új Ford Mustang.","id":"20190509_keves_berautot_hirdetnek_gumifustolessel_itt_a_kivetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd3418e4-ba72-40da-8ef4-fc9c788f47e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b617d5dd-70ac-4101-93de-d4b2e4be7981","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_keves_berautot_hirdetnek_gumifustolessel_itt_a_kivetel","timestamp":"2019. május. 09. 11:21","title":"Kevés bérautót hirdetnek gumifüstöléssel, itt a kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Bírói Tanács (OBT) mai ülésén határozott arról, hogy indítványozza dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének elmozdítását az Országgyűlésnél.","shortLead":"Az Országos Bírói Tanács (OBT) mai ülésén határozott arról, hogy indítványozza dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági...","id":"20190508_Felmentene_Handot_az_Orszagos_Biroi_Tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7660f1d8-5680-4c67-a341-c5ab6bf5db45","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Felmentene_Handot_az_Orszagos_Biroi_Tanacs","timestamp":"2019. május. 08. 16:45","title":"Felmentené Handót az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]