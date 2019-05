Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb8c0e8d-52d8-4918-a41e-71dc4a82244f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvános Facebook-felhívást tett közzé Kapócs Zsóka, amelyben azt állítja, hogy a posztban bemutatott férfi 7 millió forinttal károsította meg őt, és másokat is rászedett. ","shortLead":"Nyilvános Facebook-felhívást tett közzé Kapócs Zsóka, amelyben azt állítja, hogy a posztban bemutatott férfi 7 millió...","id":"20190515_Atvertek_Kapocs_Zsokat_7_millio_forintja_banja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb8c0e8d-52d8-4918-a41e-71dc4a82244f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb57018-1278-4c1c-8dfc-a2e18e8e5393","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Atvertek_Kapocs_Zsokat_7_millio_forintja_banja","timestamp":"2019. május. 15. 06:17","title":"Notórius csaló verhette át Kapócs Zsókát, a színésznő Facebook-kampányt indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b9eb5b-237a-4e81-91ae-ccaf958c5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a Fidesz videója minimális szerkesztéssel tudósítás lehetett az egyperces Híradóban, akkor az MSZP-é is legyen az, érvel a párt.\r

\r

","shortLead":"Ha a Fidesz videója minimális szerkesztéssel tudósítás lehetett az egyperces Híradóban, akkor az MSZP-é is legyen az...","id":"20190514_mszp_mtva_kampanyvideo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b9eb5b-237a-4e81-91ae-ccaf958c5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b813146f-7b6f-4ed6-a101-fe56be0824b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_mszp_mtva_kampanyvideo","timestamp":"2019. május. 14. 20:45","title":"Két napot adott a köztévének az MSZP, hogy leközölje kampányvideójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04430d23-2683-4518-bb0e-95e9f38d0416","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leszavazta az ukrán parlament a nyelvtörvény visszavonására irányuló javaslatokat, és most Andrij Parubij házelnök is aláírta a dokumentumot. Már csak Petro Porosenko elnök kézjegye hiányzik a dokumentumról.\r

\r

","shortLead":"Leszavazta az ukrán parlament a nyelvtörvény visszavonására irányuló javaslatokat, és most Andrij Parubij házelnök is...","id":"20190514_Alairta_az_ukran_nyelvtorvenyt_a_hazelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04430d23-2683-4518-bb0e-95e9f38d0416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd145352-badd-461a-9771-8ee1453674b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190514_Alairta_az_ukran_nyelvtorvenyt_a_hazelnok","timestamp":"2019. május. 14. 15:19","title":"Aláírta az ukrán nyelvtörvényt a házelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök nem nevezi meg a Huaweit, de a határozatban egyértelműen rájuk gondol. A gyártó nem hagyta szó nélkül a dolgot. ","shortLead":"Az elnök nem nevezi meg a Huaweit, de a határozatban egyértelműen rájuk gondol. A gyártó nem hagyta szó nélkül...","id":"20190516_donald_trump_egyesult_allamok_tiltas_huawei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7229f8-8ce9-4ef4-8d35-14dda53c2e0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_donald_trump_egyesult_allamok_tiltas_huawei","timestamp":"2019. május. 16. 11:07","title":"Reagált a magyar Huawei a Donald Trump-féle szükségállapotra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A híresztelések szerint ezúttal a Vidi korábbi mestere, Joan Carrillo veszi át a csapatot. ","shortLead":"A híresztelések szerint ezúttal a Vidi korábbi mestere, Joan Carrillo veszi át a csapatot. ","id":"20190516_puska_akadmia_joan_carrillo_edzo_videoton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcba82e-7be6-4132-b005-37e31fd378e2","keywords":null,"link":"/sport/20190516_puska_akadmia_joan_carrillo_edzo_videoton","timestamp":"2019. május. 16. 06:12","title":"Megint új edző érkezik a Puskás Akadémiához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szerint a jó irodalom természetétől idegen az ideologikusság.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szerint a jó irodalom természetétől idegen az ideologikusság.","id":"20190515_Demeter_Szilard_Nem_elunk_diktaturaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2defa5cb-afc3-4be4-8557-1760a45c4923","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Demeter_Szilard_Nem_elunk_diktaturaban","timestamp":"2019. május. 15. 15:55","title":"Demeter Szilárd: „Nem élünk diktatúrában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Hello Brother középpontjában egy afgán menekültcsalád lesz. ","shortLead":"A Hello Brother középpontjában egy afgán menekültcsalád lesz. ","id":"20190515_Film_christchurchi_terrortamadas_Cannes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb66e4e8-c4ea-4428-8d5e-7c10c88e912f","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Film_christchurchi_terrortamadas_Cannes","timestamp":"2019. május. 15. 17:51","title":"Film készül a christchurchi terrortámadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7e39f5-33a2-454c-93d6-fe6853788918","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy garázsban találták meg azt a Ferrarit, amivel egy tesztvezetés alkalmával lógott meg valaki Németországban.","shortLead":"Egy garázsban találták meg azt a Ferrarit, amivel egy tesztvezetés alkalmával lógott meg valaki Németországban.","id":"20190515_Meglogott_a_tesztvezetesen_a_Ferrarival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a7e39f5-33a2-454c-93d6-fe6853788918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996fd03a-afe5-4be4-b82c-e6ffbd20b33b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_Meglogott_a_tesztvezetesen_a_Ferrarival","timestamp":"2019. május. 15. 15:37","title":"Meglógott a tesztvezetésen a Ferrarival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]