A közszolgálati csatorna most sem bízza a véletlenre a tájékoztatást: olyan választási műsorral készültek, amely a szerkesztőségünkhöz eljutott műsortervek alapján lényegében másról sem szól, csak a migránsozásról. Az EP-s képviselőket a Fidesz narratívájának megfelelően bevándorláspárti és bevándorlásellenes erőkre osztották, készültek bevándorlásellenes indexszel is. Az adástervek durván fele landolt nálunk, az első adás alapján a tervek valósággá váltak.

Miután csütörtökön Hollandiában és Nagy-Britanniában kezdődött a választás, így az első adásban a szociáldemokrata Frans Timmermansé, a másodikban pedig a zöldpárti Judith Sargentinié volt a főszerep. Timmermanst onnan nézték, ahonnan Orbán Viktor: egy, a hazájában mélyrepülésben lévő párt – amely gyakorlatilag megszűnt létezni – hogyan adhat bizottsági elnököt. Orbántól be is vágják a vonatkozó részt, de ugyanez többször elhangzik még a műsorban.

A gond csak az, hogy miközben a műsorvezető 5 százalék körüli támogatottságról beszélt, a Munkapárt az egyik friss kutatás szerint 7,4 százalékon áll, az exit poll szerint pedig meg is nyerte az EP-választást, a szavazatok 18 százalékát megszerezve.

A "bezuhant" párt

Timmermansról – aki az Európai Bizottság azon alelnöke, aki a legtöbbet bírálta a magyar kormányt a jogállamiság megsértése miatt – egyébként hosszú riportban tudhatták meg a közszolgálati tévé nézői, hogy jóban van Soros Györggyel, és támogatja a migrációt, illetve elégedett a migránsoknak biztosított bankártyaprogrammal. Apropó, migránskártya: az adásban lement még egy szintén elég hosszú anyag ennek kapcsán Hasszán F.-ről, a terrorizmussal gyanúsított férfiról, akit egyébként a Fidesz központi kampánytémává emelt az utolsó napokban. Többszor is "drámai hangeffektet" alkalmaztak, ezt onnan tudjuk, hogy ez a kifejezés szerepel a riport leiratában. Mutatunk egy részletet a leiratból, és a megvalósítását is.

A megvalósítás

És a néhány másodperc leirata

DRÁMAI HANGEFFEKT WISH

ATMO TEK szállítja Hasszán F-et

BEJ 190330 HASSAN SZOMBAT 1930

NARR: Ő Hasszán F. szír migráns. Az iszlám állam magas rangú vezetője volt. A magyar hatóságok fogták el. Terrorizmussal gyanúsítják. 20 ember kivégzésében vehetett részt.

Narr alatt képben: Osztott szupergrafika

Jobboldal:

Fotó Hasszán F. + szöveg kinagyítva a narráció alapján:

Ő Hasszán F. szír migráns.

Az iszlám állam magas rangú vezetője volt.

Terrorizmussal gyanúsítják.

20 ember lefejezésében vehetett részt.

Forrásunk állítása szerint nem a kész riport alapján csinálták meg a leiratot, hanem fordítva: a minden részletre kiterjedő szöveg alapján kellett összerakni az anyagot. De hogy ne csak a negatívumok legyenek, Orbán Viktor miniszterelnökről is meghallgathattunk dicsérő szavakat politikusok szájából.

Az előttünk álló adások tervét is láttuk – ami gyaníthatóan időközben megváltozott, hiszen a Strache-botrány miatt valószínűleg nem mutogatják már olyan szívesen Orbán osztrák szövetségesét. A megkapott anyag szerint Máltánál az lesz a fő vonal, milyen furcsa, baloldali kormánya van, a 2015-ös kvótát teljesítették, de azóta minden hajót elzavartak, "mégsem szívatják őket". Erre kell majd a helyszíni tudósítónak valamit mondania. A másik fontos tudnivaló az országról, amit nyilván szóba kell majd hozni, hogy minden máltai EP-képviselő megszavazta a migránsvízumot és a Sargentini-jelentést.

Az olaszoknál fontos lesz majd hangsúlyozni, hogy ők a tengeren védik a határokat, mi pedig a szárazföldön, és

mi vagyunk a legmenőbbek, mindenki hozzánk akar majd tartozni...

A V4-eknél is vannak fontos dolgok, például, hogy

közösen küzdenek a bevándorlás ellen, és azért is, hogy ne vegyék el a pénzt, és csoportosítsák át bevándorlásra!!!

Más elemzők a hvg.hu-nak korábban arról beszéltek, még ha a Salvini-féle szövetséghez csatlakozik is Orbán – ami Strache korrupciós botránya után még eggyel kellemetlenebb lenne –, akkor sem lesz főszereplő: Salvini és Le Pen mögött legfeljebb a harmadik lehet.

A műsorban a helyszíni bejelentkezések és riportok között Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Csoport igazgatóját kérdezik. Az általunk megismert adástervben vannak olyan részek is, ahol előre vázolták, mit fog mondani Mráz. Mutatjuk, mi szerepelt a korábbi leiratban:

"Még egyszer: arról van szó, hogy valamelyik tagállam követségén jelentkeznek, vizsgálat nélkül be kell őket engedni, majd Berlinben elbírálják, utána kellene kiutasítani, de látjuk, hogy nem lehet.

Mráz hát ez durva! Egy szimbóluma az EP működésének! Áterőltették!!!! Nem készült egyébként hatástanulmány, hogy mennyien jönnének!!! Pedig jönnek!"

Nem tudni, mi alapján írták oda ezt a néhány mondatot. Mráz Ágoston Sámuelnek felolvastuk ezt az idézetet, és megkérdeztük, honnan tudja előre az MTVA, mit fog válaszolni, egyeztettek-e előtte, hogy mit kell mondania. Mráz azt mondta,

neki senki nem mondta meg, mit mondjon, azt mondja, amit gondol,

mindenesetre nem örült, hogy ebben a témában kérdeztük. Azt is normálisnak tartja, hogy a bevándorlásról szól a műsor.

Miről beszéljünk, az éghajlatváltozásról?

– kérdezett vissza, majd azt mondta, jó, akkor ma este arról is beszél majd. Egyébként arra is van már narratívája a kormányoldali médiának, a klímaváltozás elleni tüntetések mögött is Soros György áll, szóval Mráz sem kockáztatna túl nagyot, ha szóba hozná ezt. Felvetésünkre, hogy hogyan értékeli, hogy csütörtökön végig Timmermans bukásáról beszéltek, majd az exit poll szerint nyert, azt mondta, "várjuk ki a végét", az egyik közvélemény-kutató mond 18 százalékot, miközben sokkal alacsonyabbra mérték a pártot a választás előtt, lejáratták a közvélemény-kutató szakmát Hollandiában. Azt továbbra is tartja, hogy egymillió ember szavazata alapján Timmermansnak nem lenne joga az Európai Bizottsági elnöki posztjára.

Kérdéseinkkel megkerestük az MTVA-t is, de egyelőre nem válaszoltak. Amint megteszik, a cikket frissítjük.