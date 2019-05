Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikus a legesélyesebb Theresa May utódlására.","shortLead":"A politikus a legesélyesebb Theresa May utódlására.","id":"20190524_Boris_Johnson_megszolalt_megint_felhetunk_a_no_deal_Brexittol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813eded5-3b32-45c1-8c25-0131f4bd70fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Boris_Johnson_megszolalt_megint_felhetunk_a_no_deal_Brexittol","timestamp":"2019. május. 24. 16:00","title":"Boris Johnson megszólalt, megint félhetünk a no deal Brexittől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1ad885-db9b-49ef-947d-de60aebe2115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gigantikus müncheni divatterepjáró a méretéhez méltó erejű új topmodell változatot kapott. ","shortLead":"A gigantikus müncheni divatterepjáró a méretéhez méltó erejű új topmodell változatot kapott. ","id":"20190523_itt_a_hatalmas_bmw_x7_m50i_530_loero_eleg_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1ad885-db9b-49ef-947d-de60aebe2115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55cd846-8bc2-4250-8ec2-aaf61ac57ad4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_itt_a_hatalmas_bmw_x7_m50i_530_loero_eleg_lesz","timestamp":"2019. május. 23. 11:21","title":"Itt a hatalmas BMW X7 M50i: 530 lóerő elég lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nekik már nem mondja, hogy önként függesztették fel az EPP-tagságot.","shortLead":"Nekik már nem mondja, hogy önként függesztették fel az EPP-tagságot.","id":"20190524_Orban_a_Bildnek_Jo_lenne_ha_hatszelem_lenne_a_magyar_sajtoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8681a2a2-93f8-4b20-a271-08ed99991a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Orban_a_Bildnek_Jo_lenne_ha_hatszelem_lenne_a_magyar_sajtoban","timestamp":"2019. május. 24. 08:02","title":"Orbán a Bildnek: Jó lenne, ha hátszelem lenne a magyar sajtóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából harminc éve fennálló áldatlan helyzetet sikerült végre megszüntetni a környéken lakók számára. ","shortLead":"Nagyjából harminc éve fennálló áldatlan helyzetet sikerült végre megszüntetni a környéken lakók számára. ","id":"20190524_nagylak_elkerulo_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a30e83-3572-4c0f-9ded-7ec7855f2941","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_nagylak_elkerulo_ut","timestamp":"2019. május. 24. 09:58","title":"Vége a végtelen kamionsoroknak Nagylaknál? Kész az új elkerülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombat hajnalig a szokásosnak nagyjából a fele lesz a paksi áramtermelés.","shortLead":"Szombat hajnalig a szokásosnak nagyjából a fele lesz a paksi áramtermelés.","id":"20190523_Leallitottak_a_Paksi_Atomeromu_egy_ujabb_blokkjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b53f0a9-9886-41a9-90a8-56ccd5b1e58b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Leallitottak_a_Paksi_Atomeromu_egy_ujabb_blokkjat","timestamp":"2019. május. 23. 18:06","title":"Leállították a Paksi Atomerőmű egy újabb blokkját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21b8d70-12f3-4f2d-806d-d9f6c2648ce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiáról pedig kiderült, türelmetlen horgász.","shortLead":"A fiáról pedig kiderült, türelmetlen horgász.","id":"20190524_Ader_kozel_jart_egy_kapitalis_zsakmanyhoz_de_elszalasztotta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21b8d70-12f3-4f2d-806d-d9f6c2648ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370185ab-1518-4837-8bbb-136da126d00e","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Ader_kozel_jart_egy_kapitalis_zsakmanyhoz_de_elszalasztotta","timestamp":"2019. május. 24. 12:38","title":"Áder közel járt egy kapitális zsákmányhoz, de elszalasztotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd54295c-6c22-4668-b0ca-5c56fd59aeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ha már ott volt, meg is kérdezték. ","shortLead":"És ha már ott volt, meg is kérdezték. ","id":"20190523_orban_viktor_444_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd54295c-6c22-4668-b0ca-5c56fd59aeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf72a5c-7ca2-421f-88d2-9e471e249a84","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_orban_viktor_444_video","timestamp":"2019. május. 23. 20:13","title":"Orbán majdnem beugrott a 444-hez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rakétaként száguldva tört elő egy kínai közösségi alkalmazás, a TikTok, amit sokan anti-Facebookként is emlegettek. A fejlesztő további területeket is meghódítana, megjelent rég várt chat-alkalmazása, és hamarosan bemutatkozhat zenestreamelő appja is.","shortLead":"Rakétaként száguldva tört elő egy kínai közösségi alkalmazás, a TikTok, amit sokan anti-Facebookként is emlegettek...","id":"20190524_bytedance_tiktok_zene_stream_zenehallgatas_app","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80de2537-71d1-445d-ad46-ef828968f9c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_bytedance_tiktok_zene_stream_zenehallgatas_app","timestamp":"2019. május. 24. 13:03","title":"A Spotifyt is leváltanák: zenehallgatós appot készít az anti-Facebook fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]