Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"MacKenzie Bezos busás összegre tett szert, miután elvált az Amazont alapító Jeff Bezostól, ám a vagyon egy részét nem tartja meg, elajándékozza. ","shortLead":"MacKenzie Bezos busás összegre tett szert, miután elvált az Amazont alapító Jeff Bezostól, ám a vagyon egy részét nem...","id":"20190529_Jotekonykodasra_forditja_vagyona_felet_a_vilag_egyik_leggazdagabb_noje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ca50f-3adf-4ba5-a644-d08eebe431ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Jotekonykodasra_forditja_vagyona_felet_a_vilag_egyik_leggazdagabb_noje","timestamp":"2019. május. 29. 12:13","title":"18,5 milliárd dollárt készül elajándékozni Jeff Bezos exfelesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook azt szeretné, hogy minél egyszerűbb legyen jelenteni az oldalon felbukkanó hibákat, ezért egy új, több mint különleges funkciót készítenek ehhez. ","shortLead":"A Facebook azt szeretné, hogy minél egyszerűbb legyen jelenteni az oldalon felbukkanó hibákat, ezért egy új, több mint...","id":"20190528_facebook_hiba_jelzes_telefon_razasa_shake_to_report_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f0ef34-a630-47c5-b0a1-c9be3247b7d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_facebook_hiba_jelzes_telefon_razasa_shake_to_report_funkcio","timestamp":"2019. május. 28. 20:33","title":"Érdekes új funkció jön a Facebookra: meg kell rázni hozzá a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6664381e-e2e8-416b-b239-56ff3674fc4d","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Heteken belül nyilatkozniuk kell a cégeknek a bankok felé a valódi tulajdonosaikról, melyre minden cégtulajdonosnak megfelelően fel kell készülnie, hiszen ez hosszú távon komoly következményekkel járhat.","shortLead":"Heteken belül nyilatkozniuk kell a cégeknek a bankok felé a valódi tulajdonosaikról, melyre minden cégtulajdonosnak...","id":"crystalgroup_20190522_Nyaron_lejar_a_rejtozkodo_cegtulajdonosok_ideje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6664381e-e2e8-416b-b239-56ff3674fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacc6420-8e0f-4f38-8dad-e79769db9095","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190522_Nyaron_lejar_a_rejtozkodo_cegtulajdonosok_ideje","timestamp":"2019. május. 28. 19:30","title":"Nyáron lejár a rejtőzködő cégtulajdonosok ideje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"340b80af-fcca-4640-8251-5f70d750e4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivétel nélkül minden fontosabb hírügynökség beszámolt a dunai balesetről.","shortLead":"Kivétel nélkül minden fontosabb hírügynökség beszámolt a dunai balesetről.","id":"20190530_Uralja_a_nemzetkozi_mediat_a_budapesti_hajobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=340b80af-fcca-4640-8251-5f70d750e4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9380bf09-4fa6-4657-b75c-f1b7ce91f9d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Uralja_a_nemzetkozi_mediat_a_budapesti_hajobaleset","timestamp":"2019. május. 30. 09:20","title":"Uralja a nemzetközi médiát a budapesti hajóbaleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8368122-8f8e-4fb0-acfa-1f27644c3c5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aranyos jelenet amúgy.","shortLead":"Aranyos jelenet amúgy.","id":"20190528_autos_video_nyuzsi_bukosisak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8368122-8f8e-4fb0-acfa-1f27644c3c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58da68a-851e-4180-9672-6674fe70265a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_autos_video_nyuzsi_bukosisak","timestamp":"2019. május. 28. 18:20","title":"Videó: Van, akinek még a bukósisakot is sikerül rossz irányba felvennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e751fd-f378-40d4-a47b-4232e94e89ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190528_Marabu_FekNyuz_Feri_visszater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79e751fd-f378-40d4-a47b-4232e94e89ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e9ba7b-858c-433a-a19b-52d09f118803","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Marabu_FekNyuz_Feri_visszater","timestamp":"2019. május. 29. 08:10","title":"Marabu FékNyúz: Feri visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846a167-efa4-4b02-a3f0-302eae174473","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem mindenki gyomra vette be a csúfos választási szereplést a Jobbikban, a pártban azonban akkora a fegyelem, hogy nem a vezetők, hanem a lemondást pedzegető politikus kényszerült hosszú magyarázkodásra a sajtó előtt. A párt elnöksége és frakciója még értékeli a választási eredményt, de a kudarcot nem varrták a listavezető Gyöngyösi Márton nyakába: a párt jelenlegi frakcióvezetője Brüsszelben folytathatja pályafutását. ","shortLead":"Nem mindenki gyomra vette be a csúfos választási szereplést a Jobbikban, a pártban azonban akkora a fegyelem, hogy nem...","id":"20190529_jobbik_gyongyosi_ep_valasztas_sneider","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3846a167-efa4-4b02-a3f0-302eae174473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222be324-212f-4c11-88f5-30617a7b1d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_jobbik_gyongyosi_ep_valasztas_sneider","timestamp":"2019. május. 29. 17:58","title":"Gyöngyösi a csúcson, a Jobbik a gödörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország nem támogatja, hogy ilyesmi történjen – mondta a külügyminiszter. ","shortLead":"Magyarország nem támogatja, hogy ilyesmi történjen – mondta a külügyminiszter. ","id":"20190529_Szijjarto_Ne_korlatozzak_az_autoipart_a_kornyezetvedelemre_hivatkozva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9114a4c-65a0-4192-b72f-ae5e1586fe4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Szijjarto_Ne_korlatozzak_az_autoipart_a_kornyezetvedelemre_hivatkozva","timestamp":"2019. május. 29. 11:16","title":"Szijjártó: Ne korlátozzák az autóipart a környezetvédelemre hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]