Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f937afa1-e1b3-4237-a4f9-b2cee2ecc3e2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kielce elleni Bajnokok Ligája elődöntőben 12 gólig jutó Petar Nenadic saját döntése volt, hogy csak a második félidőben száll be, árulta el a veszprémiek vezetőedzője. ","shortLead":"A Kielce elleni Bajnokok Ligája elődöntőben 12 gólig jutó Petar Nenadic saját döntése volt, hogy csak a második...","id":"20190601_veszprem_kielce_david_davis_petar_nenadic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f937afa1-e1b3-4237-a4f9-b2cee2ecc3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e9014d-a06a-4c66-b0f3-e8b21b01789d","keywords":null,"link":"/sport/20190601_veszprem_kielce_david_davis_petar_nenadic","timestamp":"2019. június. 01. 18:27","title":"A Veszprém legjobbja maga döntött arról, mikor áll be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ea2864-4f9d-4b09-b9af-d97b89ed75c2","c_author":"Csányi Nikolett - Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Dacos zsákmányállatként küzd az MSZP a választási kudarc után. A part egységes - mondjak a választmányi ülés szünetében, majd ki-ki visszamegy felvenni az utolsó kenetet.","shortLead":"Dacos zsákmányállatként küzd az MSZP a választási kudarc után. A part egységes - mondjak a választmányi ülés...","id":"20190601_Fold_alatt_a_mozgalom__video_az_MSZP_valasztmanyi_uleserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ea2864-4f9d-4b09-b9af-d97b89ed75c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c953b3c-d2f2-4d2f-8db0-2a217194a4a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Fold_alatt_a_mozgalom__video_az_MSZP_valasztmanyi_uleserol","timestamp":"2019. június. 01. 14:55","title":"Föld alatt a mozgalom - videó az MSZP választmányi üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffe651a-75cb-485f-8e03-51db0ee9c499","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Blinken Nyílt Társadalom Archívum ezért azt javasolja a még élő interjúalanyoknak, hogy vonják vissza hozzájárulásukat. ","shortLead":"A Blinken Nyílt Társadalom Archívum ezért azt javasolja a még élő interjúalanyoknak, hogy vonják vissza...","id":"20190531_Ez_a_magyar_tortenettudomany_megalazasa_reagaltak_a_kutatok_az_56os_Intezet_megszunesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bffe651a-75cb-485f-8e03-51db0ee9c499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e137862-857a-46fe-955b-b26f3d63317c","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Ez_a_magyar_tortenettudomany_megalazasa_reagaltak_a_kutatok_az_56os_Intezet_megszunesere","timestamp":"2019. május. 31. 14:39","title":"\"Ez a magyar történettudomány megalázása\": reagáltak a kutatók az '56-os Intézet megszűnésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","shortLead":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","id":"20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71e8afa-6a4d-4a39-ada7-e96ea320aea9","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","timestamp":"2019. június. 01. 15:08","title":"Újabb videó került elő a Hableány tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyolc hegymászó eltűnt India második legmagasabb hegyének mászása közben.

","shortLead":"Nyolc hegymászó eltűnt India második legmagasabb hegyének mászása közben.

","id":"20190601_Nyolc_hegymaszo_eltunt_a_Himalajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f1027f-b4a5-4e9b-8695-045f7379d655","keywords":null,"link":"/sport/20190601_Nyolc_hegymaszo_eltunt_a_Himalajan","timestamp":"2019. június. 01. 20:05","title":"Nyolc hegymászó eltűnt a Himaláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c297bf-ef85-4d30-ab0e-5002fa7eee60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A teljes 1,4 milliárd forintos tavalyi nyereséget felveszik a Sziget Zrt. tulajdonosai – derül ki a fesztiválszervező mérlegéből.","shortLead":"A teljes 1,4 milliárd forintos tavalyi nyereséget felveszik a Sziget Zrt. tulajdonosai – derül ki a fesztiválszervező...","id":"20190601_2020_lehet_a_teljes_valtas_eve_a_Szigetfesztival_tulajdonosi_koreben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84c297bf-ef85-4d30-ab0e-5002fa7eee60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29475eb9-317c-4364-8326-6cd60824d931","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_2020_lehet_a_teljes_valtas_eve_a_Szigetfesztival_tulajdonosi_koreben","timestamp":"2019. június. 01. 13:30","title":"2020 lehet a teljes váltás éve a Sziget-fesztivál tulajdonosi körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ee3572-3896-4c50-b4f8-a6e8123e2213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ellentüntetést is szerveztek a Mi Hazánk beharangozta Nemzeti Légió megalakulása ellen. Toroczkai „cigánymaffiázott”, a roma tiltakozók a tíz évvel ezelőtti terrort emlegették, a civilek a szervezet betiltásáért gyűjtöttek aláírásokat, de jogi lépéseket is tesznek, ha bejegyzik a szervezetet.","shortLead":"Két ellentüntetést is szerveztek a Mi Hazánk beharangozta Nemzeti Légió megalakulása ellen. Toroczkai...","id":"20190601_Tuleroben_voltak_a_Nemzeti_Legio_ellen_tiltakozok_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ee3572-3896-4c50-b4f8-a6e8123e2213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd33d74-5eb3-40d6-b0ec-1716bce03d21","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Tuleroben_voltak_a_Nemzeti_Legio_ellen_tiltakozok_Szegeden","timestamp":"2019. június. 01. 19:30","title":"Túlerőben voltak a Nemzeti Légió ellen tiltakozók Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3e356d-28d7-4fcf-8fb9-948e24988086","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minderről a legméltóbb helyen, a The Sun nevű bulvárlapban beszélt.","shortLead":"Minderről a legméltóbb helyen, a The Sun nevű bulvárlapban beszélt.","id":"20190601_Trump_Boris_Johnsont_akarja_a_toryk_vezerenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3e356d-28d7-4fcf-8fb9-948e24988086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990aab45-7bd3-44db-9929-25a474fde123","keywords":null,"link":"/vilag/20190601_Trump_Boris_Johnsont_akarja_a_toryk_vezerenek","timestamp":"2019. június. 01. 14:28","title":"Trump Boris Johnsont akarja a toryk vezérének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]