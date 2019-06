Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d35b1ca-524b-4b40-8c7f-02a5cd8004c8","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Cséfalvay András évek óta ötvözi tudományos érdeklődését a kortárs képzőművészeti praxissal: munkái hosszú ideje tartó kutatások, amelyek a tudományos világkép újragondolására, vakfoltjainak megtalálására tesznek kísérletet, gyakran a valóság és a fikció összekapcsolásával. Azon kevés alkotók egyike, akik mindezt játszi könnyedséggel és humorral teszik: ","shortLead":"Cséfalvay András évek óta ötvözi tudományos érdeklődését a kortárs képzőművészeti praxissal: munkái hosszú ideje tartó...","id":"20190613_A_lathatatlan_vilag_letjogosultsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d35b1ca-524b-4b40-8c7f-02a5cd8004c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43bfe51-bb96-4c63-a26b-60dcf641bfd1","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190613_A_lathatatlan_vilag_letjogosultsaga","timestamp":"2019. június. 13. 10:46","title":"A láthatatlan világ létjogosultsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfokozott várakozás előzte meg a világ legnagyobb okostelefon-gyártójának (és egyik leginnovatívabb vállalatának) összehajtható telefonját, azonban a dolgok végül rossz irányba mentek el. Most az a kérdés, mikor rukkol ki vele újra a Samsung.\r

","shortLead":"Felfokozott várakozás előzte meg a világ legnagyobb okostelefon-gyártójának (és egyik leginnovatívabb vállalatának...","id":"20190613_samsung_galaxy_fold_uj_megjelenesi_datum_csuszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46105b9a-83ef-45fb-aec7-58702b1da3f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_samsung_galaxy_fold_uj_megjelenesi_datum_csuszas","timestamp":"2019. június. 13. 15:03","title":"Nagy csinnadrattával jelentették be, de mégis, mikor lesz (újra) Samsung Galaxy Fold?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bf5fd-5261-41a3-a94f-b7806b0dcc09","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190613_Szijjarto_Peter_es_az_elheto_diktaturak_esete_a_migracios_kepmutatassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e04bf5fd-5261-41a3-a94f-b7806b0dcc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7648c819-c4bc-4a99-a4ae-1dad33915bcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Szijjarto_Peter_es_az_elheto_diktaturak_esete_a_migracios_kepmutatassal","timestamp":"2019. június. 13. 14:32","title":"Szijjártó Péter és az élhető diktatúrák esete a migrációs képmutatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4db1aab-d2b7-4afe-96ef-47672ab0238a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Klubrádió volt műsorvezetőjét a Momentum kérte fel.","shortLead":"A Klubrádió volt műsorvezetőjét a Momentum kérte fel.","id":"20190614_Piko_Andras_az_ellenzek_jeloltje_Jozsefvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4db1aab-d2b7-4afe-96ef-47672ab0238a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1785229f-0065-4333-a32c-9d7491a6c1d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Piko_Andras_az_ellenzek_jeloltje_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. június. 14. 08:24","title":"Pikó András az ellenzék jelöltje Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f51c14-4f0b-432a-92cb-3e6c9359535f","c_author":"Admiral Markets UK Ltd","category":"brandchannel","description":"Önmagunk és a piacok ismerete, fegyelem, képességeink és tudásunk folyamatos bővítése, uralkodás az érzelmeinken, benyomásainkon... Bár sokan azt gondolják, a sikeres tőzsdei befektetésekhez a szerencse mellett intuícióra és néhány különleges képességre is szükség van, a legnagyobb sikertörténetek hátterében valójában olyan ’know-how’ húzódik meg, ami bárki számára elsajátítható. Csokorba szedtük a legfontosabbakat, amelyek megalapozhatják a jó befektetésekhez és döntésekhez szükséges magabiztosságot.","shortLead":"Önmagunk és a piacok ismerete, fegyelem, képességeink és tudásunk folyamatos bővítése, uralkodás az érzelmeinken...","id":"20190612_4_tipp_hogy_magabiztosan_vagjon_bele_a_tozsdezesbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20f51c14-4f0b-432a-92cb-3e6c9359535f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f36acef-2d75-4522-971e-7c0bf5faca79","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190612_4_tipp_hogy_magabiztosan_vagjon_bele_a_tozsdezesbe","timestamp":"2019. június. 13. 07:30","title":"4 tipp, hogy magabiztosan vágjon bele a tőzsdézésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Admiral Markets UK Ltd.","c_partnerlogo":"78f72e9a-f084-4e65-857b-bc0d33b7c846","c_partnertag":"admiralmarkets"},{"available":true,"c_guid":"0505496f-76b1-4d85-943d-9c67a0c129bd","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Fogyatékkal élő fiatalokat támogat az a program, amelynek keretében különböző munkakörökben próbálhatják ki magukat egy-egy napra a jelentkezők. Legutóbb a 230 jelentkező között volt olyan is, aki szakácskötényt kötött, s beállt egy négycsillagos szálloda konyhájába dolgozni. \r

\r

","shortLead":"Fogyatékkal élő fiatalokat támogat az a program, amelynek keretében különböző munkakörökben próbálhatják ki magukat...","id":"20190613_Alomnap_a_konyhaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0505496f-76b1-4d85-943d-9c67a0c129bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ea2c66-256f-4955-9b0b-f301354bcdf4","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Alomnap_a_konyhaban","timestamp":"2019. június. 13. 18:17","title":"Álomnap a konyhában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff54fde-5438-4ec6-a98e-a89dcd40caf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hosszú idő után tavaly felélesztett 8-as sorozat a kupé és kabrió után hamarosan 4-ajtós változatban is elérhető lesz.","shortLead":"A hosszú idő után tavaly felélesztett 8-as sorozat a kupé és kabrió után hamarosan 4-ajtós változatban is elérhető lesz.","id":"20190613_kiszivargott_studiofotok_ime_a_bmw_8as_gran_coupe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ff54fde-5438-4ec6-a98e-a89dcd40caf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee09842-c7b0-4a51-a4e6-645935e04ffc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_kiszivargott_studiofotok_ime_a_bmw_8as_gran_coupe","timestamp":"2019. június. 13. 08:21","title":"Kiszivárgott stúdiófotók: íme a BMW 8-as Gran Coupe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363b421-e3af-45c6-82ce-234920dfb7b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az olvadó talajból Szibériában is értékes leletek bukkanhatnak elő, most például egy 40 ezer évvel ezelőtt élt farkas feje. A Jakutföldön talált ragadozó feje hihetetlenül jó állapotban maradt fenn.","shortLead":"Az olvadó talajból Szibériában is értékes leletek bukkanhatnak elő, most például egy 40 ezer évvel ezelőtt élt farkas...","id":"20190614_40_ezer_eves_farkasfej_jakutfold_sziberia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5363b421-e3af-45c6-82ce-234920dfb7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afef7bce-a84e-4557-9e7b-a5cd130e3683","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_40_ezer_eves_farkasfej_jakutfold_sziberia","timestamp":"2019. június. 14. 10:03","title":"Döbbenetes képek: 40 ezer éves farkasfejre bukkantak Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]