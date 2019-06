Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e38b3726-7b97-4b2a-9823-e853a0874fdb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikában több reptéren is rendhagyó csomagokkal próbálkoztak.","shortLead":"Amerikában több reptéren is rendhagyó csomagokkal próbálkoztak.","id":"20190620_Ne_csomagoljon_enekesmadarat_vagy_fustgranatot_ha_repulni_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e38b3726-7b97-4b2a-9823-e853a0874fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e471a9-e22e-4fbe-92d0-197f42cdf063","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Ne_csomagoljon_enekesmadarat_vagy_fustgranatot_ha_repulni_megy","timestamp":"2019. június. 20. 11:47","title":"Ne pakoljon énekesmadarat vagy füstgránátot, ha repülni megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c74626-7213-4482-980b-dccd6d40f7cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európának meg kell állítani a szégyent, nem kéne hagyni, hogy a saját pénzén számolják fel a demokráciát, az illiberális demokrácia önellentmondás – Timothy Garton Ash történész erős véleménycikket írt az Orbán-rezsimről.\r

\r

","shortLead":"Európának meg kell állítani a szégyent, nem kéne hagyni, hogy a saját pénzén számolják fel a demokráciát...","id":"20190620_A_Guardian_Orbanrol_Az_uj_EUs_vezetoknek_nem_szabad_elfeledni_a_tragediat_Europa_sziveben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80c74626-7213-4482-980b-dccd6d40f7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb137edf-d7be-481b-9628-27b61c48b2b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_A_Guardian_Orbanrol_Az_uj_EUs_vezetoknek_nem_szabad_elfeledni_a_tragediat_Europa_sziveben","timestamp":"2019. június. 20. 13:41","title":"A Guardian Orbánról: Az új EU-s vezetőknek nem szabad elfeledni a \"tragédiát Európa szívében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e58e49-07fa-46a3-91e6-f5dfa882b2ef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dühös dolgozók Radio France vezetőjének ablakai alatt dalolták Beethoven IX-ik szimfóniájának örömódáját. Az elbocsátások ellen tiltakoztak. ","shortLead":"Dühös dolgozók Radio France vezetőjének ablakai alatt dalolták Beethoven IX-ik szimfóniájának örömódáját...","id":"20190619_macron_kozszolgalati_radio_elbocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72e58e49-07fa-46a3-91e6-f5dfa882b2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5c3dff-b82c-413b-a209-4dbe6c16b8cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_macron_kozszolgalati_radio_elbocsatas","timestamp":"2019. június. 19. 15:27","title":"Ezreket bocsátana el Macron, nő az elégedetlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A vezetésnek nincs ráhatása a tulajdonviszonyokat érintő kérdésekre – mondta. ","shortLead":"A vezetésnek nincs ráhatása a tulajdonviszonyokat érintő kérdésekre – mondta. ","id":"20190619_POSZT_igazgato_Magyar_Szinhazi_Tarsasag_kilepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4be006-dd29-4494-92ca-2c8d72e657b6","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_POSZT_igazgato_Magyar_Szinhazi_Tarsasag_kilepes","timestamp":"2019. június. 19. 13:56","title":"POSZT-igazgató: megdöbbenéssel fogadtuk a Magyar Színházi Társaság kilépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073f05a7-46c0-44ef-a6c5-c44b6a0fbed7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg hétfő éjszaka a parlament alsóháza nemzeti klímavészhelyzeti nyilatkozatot fogadott el, kevesebb mint egy nappal később jóváhagyták a Trans Mountain olajvezeték sokat vitatott bővítésének 55,5 milliárd dolláros tervét. ","shortLead":"Míg hétfő éjszaka a parlament alsóháza nemzeti klímavészhelyzeti nyilatkozatot fogadott el, kevesebb mint egy nappal...","id":"20190620_klimaveszhelyzet_justin_trudeau_kanada_olajvezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073f05a7-46c0-44ef-a6c5-c44b6a0fbed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc17914-d370-4ec2-bd22-36a9268f1ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_klimaveszhelyzet_justin_trudeau_kanada_olajvezetek","timestamp":"2019. június. 20. 13:43","title":"Klímavészhelyzetet hirdetett, majd gyorsan olajberuházásról döntött Kanada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint az 5G-hálózatok kiépítése az eddigiekhez képest más feladatot jelent, a munkában Magyarországon az államnak meg kell jelenni.","shortLead":"Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint az 5G-hálózatok kiépítése az eddigiekhez képest más...","id":"20190618_5g_halozatfejlesztes_magyarorszag_palkovics_laszlo_kornanybiztos_5g_koalicio_5gk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889a2743-a671-4e5b-b1ae-0d3e5bc812d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_5g_halozatfejlesztes_magyarorszag_palkovics_laszlo_kornanybiztos_5g_koalicio_5gk","timestamp":"2019. június. 18. 17:03","title":"Külön kormánybiztosa lehet a magyarországi 5G-s fejlesztéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pennsylvaniai Pittsburghben letartóztattak egy szíriai férfit, aki terrortámadást tervezett egy keresztény templom ellen – jelentette be szerda éjjel a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI). ","shortLead":"A pennsylvaniai Pittsburghben letartóztattak egy szíriai férfit, aki terrortámadást tervezett egy keresztény templom...","id":"20190620_fbi_templom_tamadas_robbanoszer_iszlam_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c48f2ed-241a-4ae4-b404-7db5ee583fff","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_fbi_templom_tamadas_robbanoszer_iszlam_allam","timestamp":"2019. június. 20. 05:57","title":"Templomban készült támadásra egy szír menekült, fedett FBI-ost avatott be a tervébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"15 házi gyártású vagon már forgalomban van.","shortLead":"15 házi gyártású vagon már forgalomban van.","id":"20190619_Osszesen_210_IC_kocsit_szeretne_a_MAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbdaf91-d0a1-401b-a1c0-17f8c72f8b3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Osszesen_210_IC_kocsit_szeretne_a_MAV","timestamp":"2019. június. 19. 20:53","title":"Összesen 210 IC+ kocsit szeretne a MÁV - új mozdonyok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]