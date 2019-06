Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Az édesanya az RTL-nek mesélte el, szerinte hogyan vesztette életét 8 éves kislánya hétfő este a budai MOM Sport tetején lévő faházban.","shortLead":"Az édesanya az RTL-nek mesélte el, szerinte hogyan vesztette életét 8 éves kislánya hétfő este a budai MOM Sport...","id":"20190626_A_kisfiu_szerint_huga_videora_akarta_venni_ahogy_eg_a_bode","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7e9586-5c34-4a99-b0c5-df2e53c431fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_A_kisfiu_szerint_huga_videora_akarta_venni_ahogy_eg_a_bode","timestamp":"2019. június. 26. 20:41","title":"A kisfiú szerint húga videóra akarta venni, ahogy ég a bódé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885125ed-06d0-419e-b9ee-d6f21ad42539","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állami vasút kárpótólja annak a mintegy százezer holokauszt-áldozatnak a családtagjait, akiket a második világháború éveiben a holland vagonokban szállítottak el a náci haláltáborokba – jelentették be a társaság képviselői Utrechtben. Akadnak, akik a MÁV-ot is kártérítésre köteleznék.","shortLead":"Az állami vasút kárpótólja annak a mintegy százezer holokauszt-áldozatnak a családtagjait, akiket a második világháború...","id":"20190626_A_holland_allami_vasuttarsasag_karpotolja_a_holokauszt_tuleloit_illetve_az_aldozatok_csaladtagjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=885125ed-06d0-419e-b9ee-d6f21ad42539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a95b72a-41bc-43da-9429-60eff07a8109","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_A_holland_allami_vasuttarsasag_karpotolja_a_holokauszt_tuleloit_illetve_az_aldozatok_csaladtagjait","timestamp":"2019. június. 26. 20:25","title":"A holland állami vasúttársaság kárpótolja a holokauszt túlélőit, illetve az áldozatok családtagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a3ea20-2b77-4386-8ccc-45dfd88c38f8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban nagyjából 5 millió ember szenved lisztérzékenységben, jelenleg ez az egyik leggyakoribb krónikus betegség – a felnőttek és a gyerekek körében is. Nem csoda, hogy dollármilliárdos üzlet épült köré. Csakhogy a lufi – szakértők szerint – hamarosan ki fog pukkadni. A bio és a paleo mellett jön a vegán, és minden kezdődik elölről.","shortLead":"Az Európai Unióban nagyjából 5 millió ember szenved lisztérzékenységben, jelenleg ez az egyik leggyakoribb krónikus...","id":"20190626_glutenmentes_elelmiszeripar_colikalia_dieta_etkezes_liszterzekenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a3ea20-2b77-4386-8ccc-45dfd88c38f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c1b5df-5e56-4e74-8def-b7cc3770d1a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_glutenmentes_elelmiszeripar_colikalia_dieta_etkezes_liszterzekenyseg","timestamp":"2019. június. 26. 11:26","title":"Fölöslegesen lett bombaüzlet a gluténmentes konyha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Minden leendő munkavállalóját több szintű háttérellenőrzésnek veti alá a Moszkvából Budapestre költöző Nemzetközi Beruházási Bank, elnökhelyettese szerint nem szivároghatnak be titkosszolgálati emberek a soraik közé.","shortLead":"Minden leendő munkavállalóját több szintű háttérellenőrzésnek veti alá a Moszkvából Budapestre költöző Nemzetközi...","id":"20190627_Eros_kemelharitasrol_szamolt_be_a_kemkedessel_gyanusitott_moszkvai_bank_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc84d8a-12ca-447b-a694-2039f2c61efe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Eros_kemelharitasrol_szamolt_be_a_kemkedessel_gyanusitott_moszkvai_bank_vezetoje","timestamp":"2019. június. 27. 06:15","title":"Erős kémelhárításról számolt be a kémkedéssel gyanúsított moszkvai bank vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c75b9a-1b9f-4651-a6a7-78bc277133cb","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Mélypontok mindenki életében vannak, Péterfy-Novák Éva író, az Egyasszony és A rózsaszín ruha szerzője azonban kicsit mintha többet kapott volna ebből a gyerekvállalás környékén. Hogyan nyerhető vissza az erő a trauma után, és mi kell ahhoz, hogy az önbizalom újra az életünk része legyen?","shortLead":"Mélypontok mindenki életében vannak, Péterfy-Novák Éva író, az Egyasszony és A rózsaszín ruha szerzője azonban kicsit...","id":"20190626_Ez_a_gyengesegben_az_ero__traumabol_onbizalmat_epiteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7c75b9a-1b9f-4651-a6a7-78bc277133cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cec5b7-9f2f-4a40-9393-895cb3303ba4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190626_Ez_a_gyengesegben_az_ero__traumabol_onbizalmat_epiteni","timestamp":"2019. június. 26. 10:30","title":"Ez a gyengeségben az erő - traumából önbizalmat építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"c2193f9d-4114-452d-b565-62b1ad4a1120","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy oldalon volt a vádhatóság és a védelem, a bíróság pedig úgy döntött, nem lehet kiadni a volt macedón miniszterelnököt egy olyan országnak, ahonnan elmenekült. ","shortLead":"Egy oldalon volt a vádhatóság és a védelem, a bíróság pedig úgy döntött, nem lehet kiadni a volt macedón...","id":"20190627_Az_ugyeszseg_sem_kerte_Gruevszki_kiadasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2193f9d-4114-452d-b565-62b1ad4a1120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ac10b4-fde6-4c42-9646-cbecba10898b","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Az_ugyeszseg_sem_kerte_Gruevszki_kiadasat","timestamp":"2019. június. 27. 13:34","title":"Az ügyészség sem kérte Gruevszki kiadatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0c68fc-d1ea-4376-adb8-61ab370d106e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Jobbnál jobb olvasói történeteket kaptunk véletlen okmányirodai tévedésekről. Megváltozott név, érvénytelen forgalmi, titokzatos helyen kikötött büntetőpontok – kalandozás a magyar bürokráciában. ","shortLead":"Jobbnál jobb olvasói történeteket kaptunk véletlen okmányirodai tévedésekről. Megváltozott név, érvénytelen forgalmi...","id":"20190626_Az_ugyintezo_azt_kerdezte_nem_mentem_ferjhez_mostanaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c68fc-d1ea-4376-adb8-61ab370d106e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343469d4-bc6b-4a43-b4cc-aaed5d4de1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Az_ugyintezo_azt_kerdezte_nem_mentem_ferjhez_mostanaban","timestamp":"2019. június. 26. 15:00","title":"„Dühömben elkapott a sírógörcs, amikor mondták, hogy érvénytelen a személyim”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szerdán kormányülést tartott a kabinet, csütörtökön Kormányinfót tartott Gulyás Gergely és Hollik István. A miniszter beszélt Gruevszki tárgyalásáról és a hvg.hu cikkéről is.","shortLead":"Szerdán kormányülést tartott a kabinet, csütörtökön Kormányinfót tartott Gulyás Gergely és Hollik István. A miniszter...","id":"20190627_Kormanyinfo_Turhetetlen_amit_Soros_fia_csinalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0002b383-bfc2-4e21-8319-f5eb7e6d8214","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kormanyinfo_Turhetetlen_amit_Soros_fia_csinalt","timestamp":"2019. június. 27. 10:37","title":"Kormányinfó: Karácsony teljesen alkalmatlan Budapest vezetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]