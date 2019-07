Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot néztek a OnePlus új mobiljának a tulajdonosai, amikor a készülékeiken kínai írásjelek tűntek föl. A gyártó szerint egyszerű bakiról, nem pedig biztonsági problémáról van szó.","shortLead":"Nagyot néztek a OnePlus új mobiljának a tulajdonosai, amikor a készülékeiken kínai írásjelek tűntek föl. A gyártó...","id":"20190701_oneplus_7_pro_uzenet_kinai_irasjelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8774d75e-aa5f-47ae-8051-a68053761d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_oneplus_7_pro_uzenet_kinai_irasjelek","timestamp":"2019. július. 01. 19:03","title":"A szívbajt hozta a OnePlus a felhasználókra egy tömegesen kiküldött üzenet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2508fa-de5e-490c-b13e-3b110c50c931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Somogyszentpálon kellett kimenteni a bajba jutott állatot. ","shortLead":"Somogyszentpálon kellett kimenteni a bajba jutott állatot. ","id":"20190701_Foto_Csak_a_feje_latszott_ki_a_godorbe_esett_lonak_a_tuzoltok_szedtek_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea2508fa-de5e-490c-b13e-3b110c50c931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9eea863-872a-4496-9c04-00e76b667de7","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Foto_Csak_a_feje_latszott_ki_a_godorbe_esett_lonak_a_tuzoltok_szedtek_ki","timestamp":"2019. július. 01. 14:42","title":"Fotó: Csak a feje látszott ki a gödörbe esett lónak, a tűzoltók szedték ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-son történt a baleset, Oszvald Marikát kórházba is vitték, de már hazamehetett.","shortLead":"Az M0-son történt a baleset, Oszvald Marikát kórházba is vitték, de már hazamehetett.","id":"20190701_Balesetet_szenvedett_a_hetvegen_Oszvald_Marika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d128d7a-3d41-4059-8738-6b85d5dcfce7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_Balesetet_szenvedett_a_hetvegen_Oszvald_Marika","timestamp":"2019. július. 01. 08:00","title":"Balesetet szenvedett a hétvégén Oszvald Marika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28434d13-8001-44ff-9296-f5c60cded274","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A lényeg, hogy valamilyen zajt adjon ki, amivel felhívja magára a figyelmet.","shortLead":"A lényeg, hogy valamilyen zajt adjon ki, amivel felhívja magára a figyelmet.","id":"20190630_Holnaptol_minden_uj_tipusu_villanyauto_csipog_huhog_vagy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28434d13-8001-44ff-9296-f5c60cded274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83a826e-83c1-4bd4-9d89-0bf4a63231e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_Holnaptol_minden_uj_tipusu_villanyauto_csipog_huhog_vagy","timestamp":"2019. július. 01. 17:48","title":"Mától minden új típusú villanyautó csipog, huhog, vagy akár zenél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a006b-be26-4e9e-9825-6355779d5c8c","c_author":"Garami Zoltán","category":"tudomany","description":"Minden idők legnagyobb hatású terméktervezője otthagyja a céget, ahol közel harminc évig dolgozott. Az, hogy Jony Ive távozása – egy tulajdonképpen munkaügyi esemény – vezető hír lett a világ legnépszerűbb hírcsatornáin, jól mutatja, hogy nem egy sima produkciós vezetőről van szó. A világ egyik legnagyobb vállalati tőkeállományát birtokló, ikonikus termékeivel az amerikai kultúra szerves részét képező és azt tevékenyen alakító, hihetetlenül erős termékinnovációs múlttal büszkélkedő cége veszíti el vezéralakját.","shortLead":"Minden idők legnagyobb hatású terméktervezője otthagyja a céget, ahol közel harminc évig dolgozott. Az, hogy Jony Ive...","id":"20190701_apple_jony_ive_oroksege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1a006b-be26-4e9e-9825-6355779d5c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04197f0c-526f-4604-8a4f-61dfbd46a4ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_apple_jony_ive_oroksege","timestamp":"2019. július. 01. 11:16","title":"Nehéz örökség: mihez kezd az Apple Jony Ive nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ijesztően hangzik az alternatív iskolákra nézve a köznevelési törvény módosításához benyújtott újabb passzus, de szakértők szerint a jogszabály annyira zavarosra sikeredett, hogy még nincs minden veszve. A változtatások okait sem értik: eddig is kaphattak osztályzatot a diákok, eddig is a NAT-hoz igazodtak a tanterveik, és biztosított volt az átjárhatóság. Update: elhalasztják a módosítóról szóló keddi szavazást.","shortLead":"Ijesztően hangzik az alternatív iskolákra nézve a köznevelési törvény módosításához benyújtott újabb passzus, de...","id":"20190702_alternativ_iskola_torvenyjavaslat_tanterv_oktatas_waldorf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5761d786-00ea-479f-95f4-a56800cb4900","keywords":null,"link":"/elet/20190702_alternativ_iskola_torvenyjavaslat_tanterv_oktatas_waldorf","timestamp":"2019. július. 02. 06:30","title":"Újabb iskoláknak menne neki az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Októberre összevonják a Volán-társaságokat, a lépéssel az egyik legnagyobb állami cég jön létre.","shortLead":"Októberre összevonják a Volán-társaságokat, a lépéssel az egyik legnagyobb állami cég jön létre.","id":"20190702_Jon_az_ujabb_nagy_atszervezes_a_busztarsasagoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f77170-1d92-4616-91c3-be16720c437d","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Jon_az_ujabb_nagy_atszervezes_a_busztarsasagoknal","timestamp":"2019. július. 02. 11:53","title":"Jön az újabb nagy átszervezés a busztársaságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utazási iroda továbbítani fogja a kárigényeket a légitársaságnak. ","shortLead":"Az utazási iroda továbbítani fogja a kárigényeket a légitársaságnak. ","id":"20190701_26_oras_kesessel_ert_haza_a_masodik_csoport_Tuneziabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2bb422-427e-4e60-b09e-d73fef9dd77c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_26_oras_kesessel_ert_haza_a_masodik_csoport_Tuneziabol","timestamp":"2019. július. 01. 11:24","title":"26 órás késéssel ért haza a második csoport Tunéziából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]