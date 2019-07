Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem árt óvatosnak lenni.","shortLead":"Nem árt óvatosnak lenni.","id":"20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c51a88-f797-4e58-9747-d8bf29f9722c","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","timestamp":"2019. július. 09. 13:10","title":"Pécs belterületén kezdtek vaddisznókra vadászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a7d26-4d72-4505-9383-3a8d4aaf6b20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó újdonsága hátsókerék-hajtás és hathengeres motor nélkül nyit új fejezetet a típus történetében.","shortLead":"A bajor gyártó újdonsága hátsókerék-hajtás és hathengeres motor nélkül nyit új fejezetet a típus történetében.","id":"20190709_megkezdodott_a_teljesen_uj_1es_bmw_sorozatgyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=746a7d26-4d72-4505-9383-3a8d4aaf6b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4815184-3ad7-4036-b375-d2366ec0a075","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_megkezdodott_a_teljesen_uj_1es_bmw_sorozatgyartasa","timestamp":"2019. július. 09. 08:21","title":"Megkezdődött a teljesen új 1-es BMW sorozatgyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bbb0752-658d-4021-aecc-f7234eec762d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Te vagy a végzetem\" - írta a közös fotóhoz Orbán. ","shortLead":"\"Te vagy a végzetem\" - írta a közös fotóhoz Orbán. ","id":"20190709_Foto_Orbannak_enekelt_Paul_Anka_az_amerikai_nagykovetseg_fogadasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bbb0752-658d-4021-aecc-f7234eec762d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e372133f-d15a-4eab-8ba6-0f1a71d7c22e","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Foto_Orbannak_enekelt_Paul_Anka_az_amerikai_nagykovetseg_fogadasan","timestamp":"2019. július. 09. 20:51","title":"Fotó: Orbánnak énekelt Paul Anka az amerikai nagykövetség fogadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a kerettantervek is elkészülnek lassan. A Nemzeti alaptantervből (NAT) húztak 200 oldalt.","shortLead":"És a kerettantervek is elkészülnek lassan. A Nemzeti alaptantervből (NAT) húztak 200 oldalt.","id":"20190710_Mar_el_is_keszult_a_Nat_hazafiasitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ef4fff-911b-426a-9715-bbe505716ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Mar_el_is_keszult_a_Nat_hazafiasitasa","timestamp":"2019. július. 10. 10:08","title":"Már el is készült a NAT hazafiasítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b90ec2-aca2-4c59-87be-21bbdb3d6878","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Állandó téma az autósok és a biciklisek egymás mellett élése, amely sajnos nem mindig békés. Pedig az is lehetne, csupán egy kis odafigyelésre, na meg a közlekedési szabályok betartására lenne szükség. ","shortLead":"Állandó téma az autósok és a biciklisek egymás mellett élése, amely sajnos nem mindig békés. Pedig az is lehetne...","id":"fordmagyarorszag_20190709_Az_ut_mindenkie_autosok_es_kerekparosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1b90ec2-aca2-4c59-87be-21bbdb3d6878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4046ed-5ad4-4791-8ad8-61503f32d55b","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190709_Az_ut_mindenkie_autosok_es_kerekparosok","timestamp":"2019. július. 09. 07:30","title":"Az út mindenkié: a 10 legfontosabb dolog, amire autósnak és kerékpárosnak is figyelnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"4d55816b-988e-4d80-a433-3fb113ca50f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nem minden USB-C kábellel működik a Raspberry Pi 4, ami okozhat némi bosszúságot a felhasználóknak.","shortLead":"A jelek szerint nem minden USB-C kábellel működik a Raspberry Pi 4, ami okozhat némi bosszúságot a felhasználóknak.","id":"20190710_raspberry_pi_4_szamitogep_usb_c_aramelletas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d55816b-988e-4d80-a433-3fb113ca50f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a23fda8-101c-47e6-9946-ce93e48b431a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_raspberry_pi_4_szamitogep_usb_c_aramelletas","timestamp":"2019. július. 10. 11:37","title":"Van egy kis gond az új olcsó zsebszámítógépekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pohárhoz rögzített fém szívószál megölt egy asszonyt Nagy-Britanniában.","shortLead":"A pohárhoz rögzített fém szívószál megölt egy asszonyt Nagy-Britanniában.","id":"20190710_Kornyezetbarat_szivoszal_okozott_tragediat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb709e9-9c77-4b84-9482-346c8a5326ae","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Kornyezetbarat_szivoszal_okozott_tragediat","timestamp":"2019. július. 10. 06:08","title":"Környezetbarát szívószál okozott tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan új, habszerű anyaggal kísérleteznek egy amerikai egyetem kutatói, amely legalább olyan szívós, mint az acél, így például egy pisztolygolyót is képes megállítani. ","shortLead":"Egy olyan új, habszerű anyaggal kísérleteznek egy amerikai egyetem kutatói, amely legalább olyan szívós, mint az acél...","id":"20190710_acel_golyoallo_anyag_femhab_cmf_composite_metal_foam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5f2497-9b7f-487c-929e-7d03b28d08f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_acel_golyoallo_anyag_femhab_cmf_composite_metal_foam","timestamp":"2019. július. 10. 09:03","title":"Új anyagot találtak fel: a fémhabot imádni fogják a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]