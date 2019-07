Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrségi ügyeleest, Natalja Bashatovát egy orjoli nő hívta fel, s arra panaszkodott, hogy élettársa bántalmazza őt. A tiszt nem volt hajlandó érdemben foglalkozni vele, a telefonáló nő egy órával később már nem élt, most a tisztet kétéves börtönre ítélték hanyagság miatt. ","shortLead":"A rendőrségi ügyeleest, Natalja Bashatovát egy orjoli nő hívta fel, s arra panaszkodott, hogy élettársa bántalmazza őt...","id":"20190714_Jojjon_vissza_ha_mar_nem_el__mondta_az_orosz_rendortiszt_egy_segelykeronek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49012e39-0463-4d21-bfd4-88cc9c185522","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Jojjon_vissza_ha_mar_nem_el__mondta_az_orosz_rendortiszt_egy_segelykeronek","timestamp":"2019. július. 14. 15:14","title":"Jöjjön vissza, ha már nem él - mondta az orosz rendőrtiszt egy segélykérőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a272c75c-3a0a-485c-b1c6-4adf99dc6b7a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszabbítás után, öngóllal nyertek Teranga oroszlánjai","shortLead":"Hosszabbítás után, öngóllal nyertek Teranga oroszlánjai","id":"20190714_Szenegal_bejutott_az_Afrika_Kupa_dontojebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a272c75c-3a0a-485c-b1c6-4adf99dc6b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b796ca7e-fa3e-4dcb-a2e4-25e6d1b7f040","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Szenegal_bejutott_az_Afrika_Kupa_dontojebe","timestamp":"2019. július. 14. 21:13","title":"Szenegál bejutott az Afrika Kupa döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc04b8ff-11cc-4195-a5b4-b246f1fd6554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"

Esőkabátot viselő, száját sállal átkötő fiatal férfi tört be a napokban az egyik philadelphiai dohányboltba, s fegyverrel kényszerítette a boltost a pénztárgépben lévő pénz átadására. Az elrabolt pénzt viszont egyből visszaadta, az ugyanis nem elég a gyermeke szervátültetésének a kifizetésére.","shortLead":"

Esőkabátot viselő, száját sállal átkötő fiatal férfi tört be a napokban az egyik philadelphiai dohányboltba, s...","id":"20190714_Nem_eleg_a_gyerek_szervatultetesere__mondta_a_rablo_majd_visszaadta_a_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc04b8ff-11cc-4195-a5b4-b246f1fd6554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e03fc3-a3c7-4cb0-8c04-a7edf73b5063","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Nem_eleg_a_gyerek_szervatultetesere__mondta_a_rablo_majd_visszaadta_a_penzt","timestamp":"2019. július. 14. 11:49","title":"Nem elég a gyerek szervátültetésére – mondta a rabló, majd visszaadta a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Julian Assange cáfol.","shortLead":"Julian Assange cáfol.","id":"20190716_CNN_a_WikiLeaks_alapitoja_Londonbol_iranyitotta_a_beavatkozast_a_2016os_amerikai_valasztasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25452c33-76dd-4ce3-b0b7-9666b4402335","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_CNN_a_WikiLeaks_alapitoja_Londonbol_iranyitotta_a_beavatkozast_a_2016os_amerikai_valasztasba","timestamp":"2019. július. 16. 06:10","title":"CNN: a WikiLeaks alapítója Londonból irányította a beavatkozást a 2016-os amerikai választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha nem használták a cég eszközeit. A ma is aktív legenda ősszel hazánkba látogat.","shortLead":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha...","id":"20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de04923-2bf5-4423-a093-0c18df871778","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","timestamp":"2019. július. 15. 14:03","title":"Magyarországra jön Steve Jobs jobbkeze, akivel együtt alapították az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakértők szerint az oroszlánt direkt arra nevelték, hogy turisták levadászhassák.","shortLead":"Szakértők szerint az oroszlánt direkt arra nevelték, hogy turisták levadászhassák.","id":"20190715_Lenyugozo_himoroszlan_teteme_felett_csokolozott_egy_buszke_vadasz_paros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c198ce5-b990-417c-8bca-c77c92118405","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Lenyugozo_himoroszlan_teteme_felett_csokolozott_egy_buszke_vadasz_paros","timestamp":"2019. július. 15. 11:33","title":"Lenyűgöző hímoroszlán teteme felett csókolózott egy büszke vadászpáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e9d596-7144-465d-8fb7-4f4368fa3fa5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több, szemmel láthatóan kábítószeres befolyás alatt álló fiatal látható Miskolcon. Az RTL Klub híradójának beszámolója szerint a drogosok alapvetően a különféle és kiszámíthatatlan hatású dizájner drogokat használják. ","shortLead":"Egyre több, szemmel láthatóan kábítószeres befolyás alatt álló fiatal látható Miskolcon. Az RTL Klub híradójának...","id":"20190714_Elleptek_a_drogosok_Miskolcot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e9d596-7144-465d-8fb7-4f4368fa3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f4db3f-cc2e-4c14-bd08-fd5bfe461c8f","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Elleptek_a_drogosok_Miskolcot","timestamp":"2019. július. 14. 09:28","title":"Ellepték a drogosok Miskolcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a650c3-328c-4eb4-a930-5c28f721092f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eurostat frissen közzéadott jelentése szerint 2100-ra már csupán 7,9 milliónyi magyar ember fog élni Magyarországon. És ha drámai népességfogyás még nem lenne elegendő, akkor azzal is számolni kell, hogy az akkori társadalom brutálisan el is lesz öregedve, legalábbis a maihoz képest mindenképpen – írja penzcetrum.hu. Elemzések szerint legalább ahhoz, hogy az elöregedési (függőségi) rátánk stabilan maradjon az elkövetkező évtizedekben, 72 éves korig kellene emelni a nyugdíjkorhatárt, ami ráadásul önmagában még nem is lenne elég ahhoz, hogy megoldja a problémát.

","shortLead":"Az Eurostat frissen közzéadott jelentése szerint 2100-ra már csupán 7,9 milliónyi magyar ember fog élni Magyarországon...","id":"20190714_Johet_a_brutalis_nyugdijkorhataremeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6a650c3-328c-4eb4-a930-5c28f721092f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b7bf49-c8cc-4dbf-99ca-dd160e6e561a","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Johet_a_brutalis_nyugdijkorhataremeles","timestamp":"2019. július. 14. 14:50","title":"Jöhet a brutális nyugdíjkorhatár-emelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]