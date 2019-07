Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"def401c0-f227-44e6-a1a7-0da776ed591e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bosch összekapcsolja az elektromos autó akkumulátormenedzselő rendszereit a felhővel, mert a mérnökök szerint így jelentős mértékben javíthatnak az akkuk teljesítményén, illetve növelhetik élettartamukat. Az algoritmusok beazonosítják az akkumulátor stresszfaktorait és optimalizálják a töltési folyamatot.","shortLead":"A Bosch összekapcsolja az elektromos autó akkumulátormenedzselő rendszereit a felhővel, mert a mérnökök szerint...","id":"20190716_bosch_akkumulator_oregedes_lassitasa_felho","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=def401c0-f227-44e6-a1a7-0da776ed591e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0708843c-33fa-413e-a209-130b4f7688d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_bosch_akkumulator_oregedes_lassitasa_felho","timestamp":"2019. július. 16. 10:03","title":"Egy lépésben 20%-kal javíthat az akkumulátorokon a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd3ac79-bac1-41a8-8a71-c82cbc508466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bajkál-tónál lévő területek egyik bányájának közelében történt a baleset, amelynél egy ilyen, akár 1000 tonnás, hatalmas szállítójármű felborult egy kanyarban.","shortLead":"A Bajkál-tónál lévő területek egyik bányájának közelében történt a baleset, amelynél egy ilyen, akár 1000 tonnás...","id":"20190715_Ilyen_amikor_a_vilag_egyik_legnagyobb_banya_teherautojan_nem_fog_a_fek__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdd3ac79-bac1-41a8-8a71-c82cbc508466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52953657-16cd-4685-8291-2127d78ad6ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Ilyen_amikor_a_vilag_egyik_legnagyobb_banya_teherautojan_nem_fog_a_fek__video","timestamp":"2019. július. 15. 18:22","title":"Ilyen, amikor a világ egyik legnagyobb teherautóján nem fog a fék – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vicceskedő Facebook-esemény résztvevői arra készülnek, hogy erővel hatolnak be az 51-es körzetbe. Az amerikai légierő szerint nem kellene.","shortLead":"Egy vicceskedő Facebook-esemény résztvevői arra készülnek, hogy erővel hatolnak be az 51-es körzetbe. Az amerikai...","id":"20190715_amerikai_legiero_51_es_korzet_ufohivok_facebook_esemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9537ab02-303f-47c4-9cd1-c3387fd2d8a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_amerikai_legiero_51_es_korzet_ufohivok_facebook_esemeny","timestamp":"2019. július. 15. 11:33","title":"Fontos dologra figyelmezteti az amerikai légierő az ufóhívőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Magyarországon lőszerrel visszaélés miatt elfogott svéd állampolgár ügyét használva próbálja kideríteni Handó Tünde ellenfele, Vasvári Csaba bíró, hogy az EU-s joggal összeegyeztethető-e Handó Tünde túlhatalma. ","shortLead":"Egy Magyarországon lőszerrel visszaélés miatt elfogott svéd állampolgár ügyét használva próbálja kideríteni Handó Tünde...","id":"20190715_hando_tunde_tulhatalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c086cde-3620-47b4-997e-ab5a296d0a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_hando_tunde_tulhatalma","timestamp":"2019. július. 15. 17:48","title":"Trükkösen tesztelnék le, elfogadható-e még Handó Tünde túlhatalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a635efcb-0d3d-483c-89d6-29f1709bc3a9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"\"Szinte minden színházi közösségben kívülálló voltam\" – vallja magáról a most épp a Buddhista Főiskolára járó színész-rendező, akinek az élete a témája idén az AlkalMáté Trupp élveboncolásán, amelyben évről-évre más osztálytársukról vallanak az egykori színműs osztály tagjai. Czukor Balázs szerint a korosztályának nem igazán van igénye arra, hogy ne a meglévő rendszert szolgálja, hanem változtasson rajta. Neki azonban nincs lelkiismeret-furdalása. Interjú.","shortLead":"\"Szinte minden színházi közösségben kívülálló voltam\" – vallja magáról a most épp a Buddhista Főiskolára járó...","id":"20190714_Czukor_Balazs_A_mi_generacionk_energiaja_arra_ment_ra_hogy_az_elozo_generaciot_szolgalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a635efcb-0d3d-483c-89d6-29f1709bc3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2493a518-1bfe-4229-88b9-21251dcbd61a","keywords":null,"link":"/kultura/20190714_Czukor_Balazs_A_mi_generacionk_energiaja_arra_ment_ra_hogy_az_elozo_generaciot_szolgalja","timestamp":"2019. július. 14. 16:30","title":"Czukor Balázs: „A mi generációnk energiája arra ment rá, hogy az előző generációt szolgálja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf185d1-176e-4603-8b52-d5ec191060aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összegek nagyságát a Népszavának küldött tájékoztatásában a rendőrség megerősítette.","shortLead":"Az összegek nagyságát a Népszavának küldött tájékoztatásában a rendőrség megerősítette.","id":"20190715_illegalis_bevandorlo_migrans_hatarzar_hatarvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bf185d1-176e-4603-8b52-d5ec191060aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47084e7-b63c-4154-82d3-2f6d62cc1815","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_illegalis_bevandorlo_migrans_hatarzar_hatarvedelem","timestamp":"2019. július. 15. 07:24","title":"22 millió forintba került egy illegális bevándorló megállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnali négy órakor feltételesen, de elhagyhatta a börtönt az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottja, ifj H. D.","shortLead":"Hajnali négy órakor feltételesen, de elhagyhatta a börtönt az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottja, ifj H. D.","id":"20190715_Tizenharom_ev_utan_szabadult_az_olaszliszkai_lincselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067c47dd-865e-4d1e-8eec-8a4632daa07e","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Tizenharom_ev_utan_szabadult_az_olaszliszkai_lincselo","timestamp":"2019. július. 15. 09:34","title":"Tizenhárom év után szabadult az olaszliszkai lincselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal távoktatáshoz szerez be licenceket.","shortLead":"Ezúttal távoktatáshoz szerez be licenceket.","id":"20190716_Ujabb_milliardos_kozbeszerzest_huzott_be_a_4iG","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cc64cd-e401-436a-8865-afb6720d6025","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Ujabb_milliardos_kozbeszerzest_huzott_be_a_4iG","timestamp":"2019. július. 16. 08:58","title":"Újabb, milliárdos közbeszerzést húzott be a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]