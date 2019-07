Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De legalábbis egyet biztosan.","shortLead":"De legalábbis egyet biztosan.","id":"20190725_Raketakat_lott_ki_EszakKorea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0527a67-5881-4bf8-87cf-ccbf105ada7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_Raketakat_lott_ki_EszakKorea","timestamp":"2019. július. 25. 05:15","title":"Rakétákat lőtt ki Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai SpaceX cég a NASA űrkutatási hivatal megbízásából egy Falcon 9 rakétával elindított a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) csütörtök este egy ellátmánnyal és berendezésekkel megrakott Dragon űrhajót, amely várhatóan szombaton ér úti céljához.\r

","shortLead":"Az amerikai SpaceX cég a NASA űrkutatási hivatal megbízásából egy Falcon 9 rakétával elindított a Nemzetközi...","id":"20190726_spacex_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_falcon9_nasa_felbocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fda21d8-3fbb-4fd2-a5ce-87e31e6c119a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_spacex_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_falcon9_nasa_felbocsatas","timestamp":"2019. július. 26. 05:50","title":"Sikeresen felszállt egy Dragon, hogy ellátmányt vigyen az űrállomásra - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több panaszon is évek óta ül az Ab. A cilviltörvény miatti alkotmányjogi panaszon 696 napja ül a testület.","shortLead":"Több panaszon is évek óta ül az Ab. A cilviltörvény miatti alkotmányjogi panaszon 696 napja ül a testület.","id":"20190725_2025_napja_nem_dontott_az_Alkotmanybirosag_egy_betiltott_tuntetes_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a47dcf-e22a-4962-a04a-fe2a802840e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_2025_napja_nem_dontott_az_Alkotmanybirosag_egy_betiltott_tuntetes_ugyeben","timestamp":"2019. július. 25. 13:35","title":"2025 napja nem döntött az Alkotmánybíróság egy betiltott tüntetés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maróth Miklós, az MTA korábbi alelnöke irányíthatja a testületet.","shortLead":"Maróth Miklós, az MTA korábbi alelnöke irányíthatja a testületet.","id":"20190725_Megszereztuk_a_listat_Ok_iranyithatjak_az_MTArol_levalasztott_kutatointezeteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4801476d-70d9-4392-8a94-7de28cf09ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Megszereztuk_a_listat_Ok_iranyithatjak_az_MTArol_levalasztott_kutatointezeteket","timestamp":"2019. július. 25. 13:07","title":"Megszereztük a listát: ők irányíthatják az MTA-ról leválasztott kutatóintézeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773d41f1-7216-4356-81f0-21ceaf67f938","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az automaták pillanatok alatt megpiszkálhatók, hogy a pénzt és a jegyet is elnyelje.","shortLead":"Az automaták pillanatok alatt megpiszkálhatók, hogy a pénzt és a jegyet is elnyelje.","id":"20190725_Meg_mindig_konnyu_preda_a_BKK_jegyautomataja_a_csaloknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773d41f1-7216-4356-81f0-21ceaf67f938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e979fd-ad53-4b68-bb81-843f509c5b25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Meg_mindig_konnyu_preda_a_BKK_jegyautomataja_a_csaloknak","timestamp":"2019. július. 25. 06:25","title":"Még mindig könnyű préda a BKK jegyautomatája a csalóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint a kormányhivatali vizsgálat is megerősítette, hogy a gimnázium vezetése hibázott.","shortLead":"A minisztérium szerint a kormányhivatali vizsgálat is megerősítette, hogy a gimnázium vezetése hibázott.","id":"20190725_Vizsgalja_az_Emmi_a_Szinyei_felelosseget_az_erettsegi_botrany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2189129-79ae-44e8-b2ec-72db8ca3c6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Vizsgalja_az_Emmi_a_Szinyei_felelosseget_az_erettsegi_botrany_miatt","timestamp":"2019. július. 25. 13:17","title":"Vizsgálja az Emmi a Szinyei felelősségét az érettségi botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Teljes körű kormányátalakítás zajlott le szerda este Nagy-Britanniában. Boris Johnson új brit miniszterelnök az eddigi kabinet gyakorlatilag összes magas rangú tagját menesztette, számos más vezető kormánytisztviselő pedig önszántából távozott posztjáról.","shortLead":"Teljes körű kormányátalakítás zajlott le szerda este Nagy-Britanniában. Boris Johnson új brit miniszterelnök az eddigi...","id":"20190724_boris_johnson_brit_kormany_kormanyatalakitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24c2c1c-25ae-422c-9f33-776b09e19862","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_boris_johnson_brit_kormany_kormanyatalakitas","timestamp":"2019. július. 24. 21:31","title":"Teljesen átalakította a brit kormányt az új miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitteren egymástól függetlenül két megbízható szivárogtató is ugyanazt írta a hamarosan érkező Galaxy Note10-ről, illetve Note10+-ról.","shortLead":"A Twitteren egymástól függetlenül két megbízható szivárogtató is ugyanazt írta a hamarosan érkező Galaxy Note10-ről...","id":"20190724_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5d3138-cb3b-4e56-93cb-ed4d92d61643","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android","timestamp":"2019. július. 24. 18:03","title":"Itt az eddig legrészletesebb leírás arról, milyen lesz a Samsung Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]